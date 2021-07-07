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07.07.2021 12:17
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Почти половина россиян доверяет технологиям искусственного интеллекта

Текст: Владимир Емельяненко

Значительное большинство россиян остаются технооптимистами: почти половина доверяют высоким технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Таковы итоги социологического опроса ВЦИОМ. Его главный итог - сограждане приветствуют развитие ИИ и не боятся конкуренции с его стороны их рабочим местам.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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При этом подавляющее большинство или 81 процент участников опроса знакомы с термином "искусственный интеллект" (ИИ). 32 процента сообщили, что могут объяснить значение термина ИИ, не знают его значения 18 процентов. Чаще что такое ИИ знают молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (38-39 процентов), люди с высшим образованием (49 процентов), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (48 процентов). Самые низкие показатели знаний термина ИИ у пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше (22 процента) и женщин (21 процент).

Почти половина россиян (48 процентов) сказали о том, что доверяют технологиям искусственного интеллекта. Самый высокий показатель доверия - 69 процентов - у молодых людей 18-24 лет, не доверяют ИИ 42 процента опрошенных, 10 процентов затруднились с ответом.

Треть участников опроса или 33 процента (+3 пункта относительно 2019 года) опасаются замены человека технологиями искусственного интеллекта в их профессии, сфере деятельности. Не испытывают опасений по поводу конкуренции со стороны ИИ 64 процента. Более того, 67 процентов (84 процента среди молодых людей 18-24 лет) хотят и готовы применять ИИ, чтобы меньше заниматься рутинной или физической работой, но "при сохранении уровня дохода". Не хотят пользоваться такой возможностью 29 процентов. 50 процентов хотели бы в течение ближайших двух-трех лет пройти обучение в сфере технологий ИИ, а 49 процентов не имеют такого желания.

Абсолютное большинство - 94 процента - полагают, что искусственный интеллект должен активно применяться в медицине, но сами решения должен принимать исключительно человек. Также значительное большинство или 79 процентов полагают, что государство должно способствовать развитию технологий искусственного интеллекта. Основные направления государственной поддержки отрасли наукоемких технологий - финансовая поддержка компаний, разрабатывающих ИИ (37 процентов), внедрении ИИ в систему получения госуслуг (36 процентов), создание и финансирование программы профессионального образования (35 процентов).

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ

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