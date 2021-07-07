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С iPhone вход запрещен

Текст:   Иван Черноусов
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07.07.2021,  
05:46
Российская газета - Неделя № 149(8500)
Владельцам iPhone не стоит подключаться к сетям Wi-Fi, у которых в названии сети присутствует символ % (процента).
Не все сети Wi-Fi безопасны для iPhone. Будьте бдительны. Фото: РИА Новости www.ria.ru Не все сети Wi-Fi безопасны для iPhone. Будьте бдительны. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Не все сети Wi-Fi безопасны для iPhone. Будьте бдительны. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на специалиста по информационной безопасности Карла Шоу.

Фото: istock
iPhone теперь можно разблокировать голосом

Ошибка воспроизводится следующим образом - если пользователь iPhone подключается к сети Wi-Fi со знаком %, на устройстве полностью перестает работать модуль Wi-Fi, кнопка включения беспроводных Wi-Fi-сетей становится неактивной. При этом не помогает даже сброс настроек устройства. Для восстановления работоспособности устройства необходимо удалить название в "Связке ключей" или восстановить устройство из резервной копии, удалив оттуда название сети с %.