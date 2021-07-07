Врач назвала симптомы опасной болезни мозга у пожилых людей в жару

Жара - серьезное испытание для организма пожилого человека, так как увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и начинает "скакать" артериальное давление. Очень опасна дегидратация, то есть обезвоживание организма.

- В жару увеличивается испарение влаги с кожи и слизистых, человек теряет не только воду, но и электролиты - соли натрия, калия, кальция в крови, - сообщила aif.ru профессор Надежда Рунихина.

А уменьшение жидкости в организме приводит к целому каскаду неблагоприятных реакций. Из-за обезвоживания развиваются ортостатические реакции. Ухудшается кровоток в головном мозге. В итоге появляются головокружения, потемнение в глазах, человек может потерять сознание и упасть, получить тяжелую травму. Повреждения головного мозга могут быть и более серьезными, когда из-за обезвоживания и перегрева развивается острое когнитивное нарушение, появляются бред и галлюцинации.

- Начинается с того, что человек становится просто очень невнимательным. Казалось бы, не страшно. Но в действительности, т. к. головной мозг контролирует все функции, это сказывается на всей деятельности организма, - говорит Надежда Рунихина.

Для профилактики пожилым людям в жару следует ограничить физические нагрузки, в том числе работу в огороде, а также пить больше воды, морсов, компотов, чая или минералки. Лучшая диета в жару - легкая молочно-растительная. Овощи, фрукты, творог, нежирный или разведенный с водой кефир. Это обеспечит организм витаминами, минералами, клетчаткой и белком.