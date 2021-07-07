Врачи назвали распространенные ошибки после прививки от COVID-19

Массовая вакцинация от COVID-19 набирает обороты. И чтобы прививка прошла как можно более безболезненно следует соблюдать ряд правил. Однако зачастую многие вакцинированные допускают ошибки, которые усложняют жизнь после вакцинации.

В первую очередь многие думают, что место укола нельзя мочить после прививки.

- Место укола в первые три дня, безусловно, не нужно тереть мочалкой. Также, если у человека после прививки поднялась температура, не стоит лезть в море или идти в баню - могут быть нежелательные реакции со стороны сердечно-сосудистой и других систем. При нормальном самочувствии окунуться в бассейн или в море, встать под прохладный душ на жаре - все это после вакцинации можно и даже нужно, - сообщил KP.RU врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов.

Не существует противопоказаний для принятия солнечных ванных. Конечно, в разумных пределах.

- Я не встречал научных работ, где было бы доказано, что умеренное ультрафиолетовое излучение может помешать иммунному ответу после вакцинации. Но в любом случае хочу напомнить, что важно соблюдать правила адекватного приема солнечных ванн: пользоваться качественным солнцезащитным кремом, - поясняет кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

Полезны также в разумных пределах занятия спортом и пешие прогулки. А вот от вредных привычек - курения сигарет и алкоголя - лучше воздержаться.

- Алкоголь - известный иммуносупрессор, то есть средство, подавляющее иммунитет. Поэтому он может неблагоприятно повлиять на выработку антител после вакцины, - констатирует Ярослав Ашихмин.

Кроме того, курение само по себе крайне вредно и повышает риск тромбозов, а также многих других проблем со здоровьем

- В то же время ощутимое повышение риска тромбообразования у курящих именно на фоне антиковидной вакцинации пока не подтверждено. Более того, у "Спутника V" в принципе не зарегистрировано такого осложнения, как тромбозы, - уверен врач.