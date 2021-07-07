Новости

Иран заявил о еще большем обогащении своего урана 07:17
Найдены тела девяти погибших при крушении Ан-26 на Камчатке 07:11
Аргентина вышла в финал Кубка Америки, обыграв Колумбию в серии пенальти 07:08
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества 07:05
Шторм Эльза вновь обрел статус урагана, направляясь во Флориду 07:03
Врачи назвали распространенные ошибки после прививки от COVID-19 07:02
В Амстердаме тяжело ранен известный криминальный журналист 06:50
Тарантино стал владельцем старинного кинотеатра в Лос-Анджелесе 06:03
В Гидрометцентре перечислили регионы России с "невероятной" жарой 05:50
НАСА отложило на сутки отстыковку от МКС грузового корабля Dragon 05:49
Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на комитет республиканцев 04:57
Иммунолог заявил о неизбежности четвертой волны COVID-19 в Европе 04:25
Bloomberg: Состояние Безоса достигло рекордных 211 млрд долларов 04:24
Оползень на юге Мексики унес жизни троих детей 04:08
В японском городе Мацуэ объявили эвакуацию жителей 03:49
Эндокринолог предупредил о негативном влиянии жары на больных диабетом 03:43
Третья волна COVID-19 в Мексике не принесла роста смертности из-за вакцинации 03:20
Вильфанд о погоде в Москве: Жарко будет даже ночью 03:20
Байден: К концу недели вакцинируются 160 миллионов американцев 03:16
Хакеры не получили доступа к данным комитета Республиканской партии США 02:40
До 36 выросло число погибших при обрушении дома во Флориде 02:27
Более 400 человек заразились коронавирусом после вакцинации в Швейцарии 02:10
Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча Италия - Испания 01:45
На Камчатке возобновили поиски на месте крушения Ан-26 01:45
Вильфанд предупредил жителей ЦФО об "опасном солнце" 01:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
07.07.2021 07:02
Рубрика: Общество

Врачи назвали распространенные ошибки после прививки от COVID-19

Текст: Николай Грищенко

Массовая вакцинация от COVID-19 набирает обороты. И чтобы прививка прошла как можно более безболезненно следует соблюдать ряд правил. Однако зачастую многие вакцинированные допускают ошибки, которые усложняют жизнь после вакцинации.

В первую очередь многие думают, что место укола нельзя мочить после прививки.

Фото: AP Photo / Rebecca Blackwell
Третья волна COVID-19 в Мексике не принесла роста смертности из-за вакцинации

- Место укола в первые три дня, безусловно, не нужно тереть мочалкой. Также, если у человека после прививки поднялась температура, не стоит лезть в море или идти в баню - могут быть нежелательные реакции со стороны сердечно-сосудистой и других систем. При нормальном самочувствии окунуться в бассейн или в море, встать под прохладный душ на жаре - все это после вакцинации можно и даже нужно, - сообщил KP.RU врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов.

Не существует противопоказаний для принятия солнечных ванных. Конечно, в разумных пределах.

- Я не встречал научных работ, где было бы доказано, что умеренное ультрафиолетовое излучение может помешать иммунному ответу после вакцинации. Но в любом случае хочу напомнить, что важно соблюдать правила адекватного приема солнечных ванн: пользоваться качественным солнцезащитным кремом, - поясняет кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

Полезны также в разумных пределах занятия спортом и пешие прогулки. А вот от вредных привычек - курения сигарет и алкоголя - лучше воздержаться.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Минздрав выпустил рекомендации по вакцинации от COVID-19 беременных

- Алкоголь - известный иммуносупрессор, то есть средство, подавляющее иммунитет. Поэтому он может неблагоприятно повлиять на выработку антител после вакцины, - констатирует Ярослав Ашихмин.

Кроме того, курение само по себе крайне вредно и повышает риск тромбозов, а также многих других проблем со здоровьем

- В то же время ощутимое повышение риска тромбообразования у курящих именно на фоне антиковидной вакцинации пока не подтверждено. Более того, у "Спутника V" в принципе не зарегистрировано такого осложнения, как тромбозы, - уверен врач.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
На Камчатке найдены тела погибших при крушении Ан-26
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ
ВОЗ: Пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"