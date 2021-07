Вышла самая подробная и небесспорная биография Джона Леннона

Есть люди, без которых история современной музыки не состоялась бы. И Джон Леннон, конечно, один из них. О нем написано много книг. Но эта, которая вышла сейчас в издательстве "Бомбора" под названием "Кто убил Джона Леннона?" (с подзаголовком "Жизнь и смерть величайшей рок-звезды ХХ века"), все-таки особенная.

В унылую пору COVID-19 и застоя в современной музыке, где давненько не рождалось новых идей, стилей, музыкальных направлений или ярких личностей со свежими креативными замыслами, читателям нужна была не очередная биография Леннона в честь 80-летия легенды, а новый взгляд на его жизнь, творчество, перемены во вкусах, личной жизни, дружбе, привычках. И даже переезды между городами и странами… Английский историк, журналист и музыковед Лесли-Энн Джонс летала в Гамбург, провела много месяцев в Ливерпуле, Лондоне, а потом и Нью-Йорке. Общалась с Полом Маккартни, Йокой Оно, сыновьями, друзьями и недоброжелателями-завистниками Леннона. И, кажется, первой смогла так хорошо узнать его и понять.

По-настоящему творческому и неравнодушному к миру человеку - всегда всего мало. Он чужд покоя, умиротворенности, самолюбования и даже большой гонорар или бытовые щедрости не могут сделать его счастливым. Но именно это и отличает гениев от просто хороших и талантливых музыкантов. Если бы Лесли-Энн начала эту книгу такими словами, то все дальнейшее повествование стало бы просто констатацией известных истин и качественным, и мудрым, но только учебником. Многие музыкальные биографии страдают именно таким изъяном: их авторы кропотливо любуются своим кумиром, ну и заодно - и самими собой, выгодно и дальновидно выбравшими главного героя для изучения и, может быть, подражания...

Но Джонс пошла другим путем: она задумалась над тем, для чего ей самой, не заставшей концертов The Beatles, по-прежнему так важен и интересен Джон Леннон?! А оттого и книга получилась больше с вопросами и размышлениями, чем с ответами. И поэтому - еще более увлекательной и интригующей для разных поколений.

Книг о Ленноне вышло уже много. Только его бывшая жена Синтия написала две: "Капля Леннона" и "Джон", но пока самой увлекательной была биография Альберта Голдмана "Жизни Джона Леннона", вышедшая в России даже в серии "ЖЗЛ". Он разрушал мифы о музыканте, находил интересные факты, но писал наставительно и не без апломба. Лесли-Энн выбрала другую тактику: она тоже рассказывает массу малоизвестных подробностей, но при этом предлагает читателям самим делать выводы. Причем, начинает издалека: с деда Леннона, переехавшего в Ливерпуль из голодающей Ирландии. Потом рассказывает о его матери Джулии, во время войны развлекавшейся довольно увлеченно.

И снова ни на чем не настаивает: предлагает читателям самим разобраться - правы ли были Ленноны-старшие?! Но невольно подводит к выводам: да, Джон в детстве был предоставлен сам себе, от этого его колючий характер, перепады настроения, дерзкие поступки и музыка как средство психотерапии - особенно в крикливых рок-н-роллах и застенчивых, печальных балладах. Так что это немного и педагогическая книга - для будущих родителей…

А еще англичанка делает акцент не на хитах Джона Леннона, а старается понять артиста, подменяя уважительным и рассудительным тоном более привычные для книг о нем интонации восхищения или осуждения. Так что это, скорее, не книга о песнях и успехе, а семейная сага семьи Леннонов, ради чего Лесли-Энн много общалась и с его сыновьями, да и Йоко Оно, которая не очень любит журналистов или биографов, встречалась с ней несколько раз и отвечала на все вопросы. И однажды по этой почти 500 страничной биографии, как по историческому роману, может быть, снимут многосерийный фильм в декорациях непростого и щедрого на войны и идеалы XX века….

Да, здесь есть и недосказанность: большая часть книги посвящена годам в The Beatles, а о самом малоизученном и загадочном периоде жизни и сольной карьеры Леннона - всего несколько глав. Хотелось больше узнать и о его семьях, сыновьях, тоже ставших музыкантами, но эти недостатки компенсируется кодой, названной "Дни жизни" (все же помнят песню A Day in the Life) - в ней собрана краткая хронология жизни Леннона. И каждый найдет здесь что-то необходимое для себя. Ведь для каждого из нас Леннон важен по-своему: кому-то дороги его песни, другим - примером его неугомонный характер, принципиальность, саркастичное чувство юмора.

И на броский заголовок, вынесенный на обложку книги "Кто убил Джона Леннона" автор тоже, по сути, не отвечает. Все знают, что убийца музыканта - его фанат Марк Чэпмен, до сих пор отбывающий пожизненное заключение. Но ведь и постоянный поиск идеала, критичный и язвительный склад характера, неугомонность и привычка к самокопанию тоже ведь редко кого делают счастливым и позволяют без хлопот дожить до 100 лет?! Хотя будь он другим человеком, разве бы мы так по-прежнему любили Джона Ленонна?! Вот и Лесли-Энн Джонс - тоже об этом…