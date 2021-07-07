Взаимодействовать с госуслугами можно будет через голосовые помощники Сбера

Семейство виртуальных ассистентов Сбера "Салют" теперь может помогать пользователям получать услуги на портале Госуслуги благодаря интеграции с цифровым помощником госуслуг - роботом Максом. Об этом сообщает Сбер.

На первом этапе с помощью Макса можно получить справочную информацию об оформлении российского паспорта, заграничного паспорта, регистрации и расторжении брака. Робот поможет выбрать нужный тип услуги и перенаправит на сайт Госуслуги для введения персональных данных. Функция в пилотном режиме уже доступна в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют, а также на умных устройствах Sber. Число услуг, доступных роботу Максу на умных устройствах, сервисах и платформах, разработанных SberDevices, будет расширяться.

"Стратегически робот Макс разрабатывается как универсальная технология, которая возьмет на себя рутинные операции, высвобождая ресурс госслужащих. Минцифры вместе с рядом пилотных ведомств планирует к 2022 году начать активную экспансию этой технологии. На первом этапе совместного проекта команда SberDevices предоставила доступ к собственным наработкам и современным технологическим решениям, связанным с распознаванием и синтезом речи, инструментами платформы SmartMarket, единой точки доступа ко всем технологиям Сбера, NLP-платформой для обработки естественного языка, благодаря которым возможности робота Макса значительно расширились", - говорит Дмитрий Огуряев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Также пользователи устройств и мобильных приложений с ассистентами Салют смогут быстро находить QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Для этого нужно просто сказать: "Салют, покажи QR-код", после чего откроется нужный раздел на портале Госуслуги, где можно будет увидеть свой QR-код о прохождении вакцинации, перенесенном за последние полгода заболевании COVID-19 или отрицательном результате ПЦР-теста. Функция доступна на умных устройствах Sber, в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют. Например, когда на входе в ресторан потребуется QR-код, его не придется искать в сохраненных файлах, а достаточно попросить ассистента голосом, чтобы он показал код с портала госуслуг.

Как рассказал "РГ" замминистра, команда сайта Госуслуги готова к любым интеграциям с более-менее массовыми голосовыми ассистентами. "Мы придерживаемся принципа мультиканальности, согласно которому у пользователя должна появиться возможность использовать нашего цифрового ассистента робота Макса на удобных для данного пользователя устройствах. При этом наш ИТ-ресурс не бесконечен, и мы в приоритетном порядке будем интегрироваться с теми игроками, которые решат гибко подстроиться под наши API и ограничения. Сбербанк оказался очень гибким партнером, способным за короткий срок подстроиться под нашу специфику и запустить пилот первым. По нашему мнению, для любого голосового устройства иметь в партнерах государство в лице цифрового ассистента робота Макса означает существенное конкурентное преимущество. Стратегически робот Макс задуман и спроектирован как универсальный государственный консультант, который будет поступательно наращивать свои способности в самых разных отраслях и в итоге будет способным ответить на любой вопрос гражданина к государству", - добавил Огуряев.