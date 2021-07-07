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07.07.2021 23:54
Рубрика: В мире

Зеленский подражает минфину США

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)
Официальный Киев в очередной раз "подтвердил" свою независимость, о которой так часто и много рассуждает президент Владимир Зеленский. По его велению Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против 100 граждан Украины, которые по разным причинам не понравились минфину США.

Об очередном достижении суверенного государства сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, всего под ограничительными мерами заокеанского минфина находятся 130 человек, из которых трое уже скончались. Против 27 Служба безопасности Украины (СБУ) еще проводит проверку, на остальных санкции СНБО наложены. Правда, пока в разделе "документы" сайта СНБО, и без того наполовину состоящего из санкционных списков, очередного перечня репрессируемых украинцев нет.

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Но достаточно вспомнить, на кого из граждан Украины минфин США и Госдеп в разное время накладывали санкции. Это лидеры народных республик Донбасса; глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его партнеры; депутаты Рады и журналисты, изучавшие деятельность сына президента США Хантера Байдена на Украине; депутаты, близкие к олигарху Коломойскому. Все они и так находятся под различными санкциями СНБО, поэтому следует говорить то ли о контрольном, то ли о перекрестном "санкционировании".

Наложение каких-либо санкций на граждан Украины в принципе, а тем более по требованию иного государства запрещено Конституцией Украины. К тому же такого рода действия не может предпринимать СНБО. С другой стороны, многократно доказано, что и секретарь СНБО Данилов по кличке Ветеринар, и глава совета Зеленский трактуют Основной закон Украины исключительно в собственных интересах. И единственное, что они доказали, вводя санкции против соотечественников, - независимость нынешней власти от Конституции и всех законов Незалежной.

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