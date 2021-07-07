"Зеленые" выдвинули в Госдуму экологов и стилиста Сергея Зверева

В первую пятерку общефедерального списка кандидатов Российской экологической партии "Зеленые" на выборах в Государственную Думу вошли ее председатель Андрей Нагибин, а также три его заместителя. Об этом 7 июля на пресс-конференции по итогам предвыборного съезда сообщил сопредседатель партии Сергей Шахматов. На съезде партии, который прошел накануне, избрали 243 кандидата по федеральным спискам и 98 - по одномандатным округам. Определены 46 региональных групп.

В федеральную пятерку вошли профессиональные экологи и экоактивисты: председатель партии Андрей Нагибин, летчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин, сопредседатель "Зеленых", депутат Красноярского городского Совета депутатов Сергей Шахматов, председатель комитета по экологии Курултая Республики Башкортостан Руфина Шагапова и глава "Фонда рационального природопользования" Александра Кудзагова. А кандидатом от партии по Бурятскому одномандатному округу стал стилист и шоумен Сергей Зверев, который неоднократно участвовал в акциях по защите Байкала.

"Наша главная задача в Государственной Думе - ревизия и пересмотр всего природоохранного законодательства, мы должны кодифицировать весь большой набор законов, создав первый за историю России "Зеленый кодекс". Надо понимать, что у нас должен быть гармоничный набор законодательных актов, которые хотя бы не противоречили друг другу", - заявил Сергей Шахматов.

Еще одна цель "Зеленых" - сформировать новую экологическую политику, которая даст стимул для промышленности ответственно относиться к природе. "Мы говорим об экологическом страховании, о том, что только через модернизацию предприятий и экологические программы возможно избегать штрафов и платежей, которые должны стать намного больше для природопользователей в новой парадигме экологической политики", - пояснил сопредседатель партии.

Александра Кудзагова рассказала, что на съезде приняли обновленную программу партии, которая получила название "10 тезисов устойчивого развития Российской Федерации".

"К разработке этого документа, а это вполне конкретные шаги, мы привлекали огромное количество высоко профессиональных экспертов, наших друзей, - отметила она. - Как обещали работать в парадигме объединения зеленого сообщества, так в ней и работаем во всех областях этих десяти крупнейших тематик, о которых мы говорим".