201-я база РФ готова оказывать помощь военным Таджикистана

Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане в случае обострения обстановки в связи с тревожными событиями в Афганистане придут на помощь местной армии и пограничникам. Об этом по итогам поездки в Душанбе заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Переговоры в Таджикистане с представителями силовых ведомств и поездка в приграничную с Афганистаном зону, похоже, внушили Сидорову оптимизм. "У нас на данный момент нет никаких сомнений, что таджикистанские пограничники и таджикистанские военные в случае, если вдруг... То они справятся с обстановкой - в этом есть уверенность", - сказал Сидоров в четверг журналистам.

По его мнению, в условиях крайне тяжелых физико-географических, климатических условиях в регионе "достаточно сложно создать такую группировку, которая бы могла нанести мощнейший удар, допустим, и угрожала бы территориальной целостности Таджикистана".

- Скорее всего, мы должны допускать и прогнозировать небольшие бандитские нападения группами 20-40, ну 70 человек. И, конечно, они получат достойный отпор с территории Республики Таджикистан, - отметил Сидоров.

Вместе с тем, по его словам, при обострении обстановки на границе с Афганистаном на помощь таджикским силовикам готова прийти дислоцированная в республике 201-я российская база. "Все прекрасно знают - и не только в нашей стране и Таджикистане, но и во всем мире знают такую опорную воинскую часть Российской Федерации, как 201-я военная база. Она тоже занимается постоянно и боевой подготовкой, и изучением возможных вариантов развития событий. И тоже готова к оказанию помощи нашим таджикским коллегам и друзьям в случае, если такая необходимость возникнет", - заявил Сидоров.

201-я военная база РФ - это действительно очень серьезная военная сила. Более того, крупнейший армейский объект России за пределами нашей страны. По данным из открытых источников известно, что там служат более 7 тысяч офицеров и солдат - контрактников. Они стоят двумя гарнизонами - в Душанбе и Бохтаре - и на ротационной основе в составе ротных тактических групп прикрывают местных пограничников на афганском направлении.

База хорошо вооружена. В ее арсеналах имеются новые танки Т-72Б1, бронетранспортеры БТР-82А и зенитные ракетные комплексы С-300ПС, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика". В штате есть дивизион реактивных систем большой мощности "Ураган" калибра 220 мм. Весной 2019 года там сформировали батальон беспилотников "Орлан-10", "Элерон-3" и "Тахион". В прошлом году мотострелковые подразделения базы получили 18 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М. Недавно авиагруппу базы оснастили современными транспортно-боевыми вертолетами Ми-8МТВ5-1.

Наши военные в Таджикистане постоянно проводят учения, в том числе совместно с местной армией, по уничтожению вторгшихся в страну условных вооруженных формирований и террористических банд. Более того, уже несколько лет на горных полигонах Ляур и Самбули российские инструкторы обучают таджикских военных вождению танков и бронетранспортеров, управлению огнем артиллерии с использованием средств разведки, стрельбе из боевых машин, ручных и автоматических гранатометов. При этом особое внимание уделяется использованию опыта современных вооруженных конфликтов.