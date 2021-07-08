Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в статью 151 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2016, N 27, ст. 4198; 2018, N 32, ст. 5106; 2020, N 44, ст. 6891) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. В целях ведения единого реестра организаций инфраструктуры поддержки уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляет в корпорацию развития малого и среднего предпринимательства сведения:

1) о соответствующих требованиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, организациях:

а) образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых или созданных полностью или частично за счет средств федерального бюджета (в том числе средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства), за счет иного имущества, находящегося в государственной собственности Российской Федерации, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), иных федеральных программ развития малого и среднего предпринимательства, региональных программ развития малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;

б) наделенных в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации функциями организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), иных федеральных программ развития малого и среднего предпринимательства, региональных программ развития малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, выполняющих такие функции на территории соответствующего субъекта Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (в том числе средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства), за счет иного имущества, находящегося в государственной собственности Российской Федерации;

2) о соответствующих требованиям нормативного правового акта соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта организациях (за исключением организаций, предусмотренных пунктом 1 настоящей части):

а) образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых или созданных полностью или частично за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов (в том числе средств субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства), за счет иного имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), иных региональных программ развития малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;

б) наделенных в соответствии с нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления функциями организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), иных региональных программ развития малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, выполняющих такие функции на территории соответствующего субъекта Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов (в том числе средств субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства), за счет иного имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности.";

2) в части 3 слова "организации, имеющие" заменить словами "сведения об организациях, имеющих", дополнить словами ", представляемые такими организациями в корпорацию развития малого и среднего предпринимательства";

3) часть 4 после слов "пунктами 1 и 2 части 2" дополнить словами ", частью 3".

Президент Российской Федерации В. Путин