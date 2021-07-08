Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 343-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2003, N 50, ст. 4858; 2005, N 10, ст. 760; N 30, ст. 3101, 3115; 2007, N 49, ст. 6048; 2009, N 44, ст. 5172; 2010, N 17, ст. 1988; N 49, ст. 6409; 2011, N 49, ст. 7040; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4067; 2014, N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4224; N 45, ст. 6154; 2015, N 10, ст. 1409; N 27, ст. 3946; N 29, ст. 4357, 4385; N 48, ст. 6715; 2016, N 1, ст. 52; N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3863, 3891; N 27, ст. 4225, 4294, 4296; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 10, 66; N 18, ст. 2557; N 31, ст. 4840; N 32, ст. 5113; 2019, N 18, ст. 2212; N 49, ст. 6953; 2020, N 14, ст. 2027; N 17, ст. 2727; N 30, ст. 4738; N 52, ст. 8588; 2021, N 1, ст. 53) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 32 статьи 3 после слов "объединяющая страховые организации" дополнить словами "и иностранные страховые организации";

2) в статье 41:

а) в пункте 1:

дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

"21) иностранные страховые организации, в том числе иностранные перестраховочные организации;";

подпункт 8 после слов "объединяющие страховые организации" дополнить словами "и иностранные страховые организации";

б) в пункте 2:

абзац первый после слов "Страховые организации," дополнить словами "иностранные страховые организации,";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Сведения о субъектах страхового дела подлежат внесению в единый государственный реестр субъектов страхового дела. Перечень сведений, содержащихся в едином государственном реестре субъектов страхового дела, и порядок его ведения устанавливаются органом страхового надзора.";

абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;

в) абзац первый пункта 3 после слов "юридического лица" дополнить словами "(страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера)";

г) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Наименование филиала иностранной страховой организации должно содержать на русском языке:

1) слово "филиал" с указанием вида деятельности с использованием слов "страхование" и (или) "перестрахование";

2) полное наименование иностранной страховой организации, включая сведения о ее организационно-правовой форме;

3) обозначение филиала иностранной страховой организации, отличающее его от других филиалов данной иностранной страховой организации на территории Российской Федерации.";

д) дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32. В наименовании филиала иностранной страховой организации допускается использование наименования иностранной страховой организации на английском языке.";

е) пункт 4 дополнить словами ", а также на иностранные страховые организации";

3) в статье 6:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Страховщики - страховые организации, иностранные страховые организации, общества взаимного страхования.

Страховая организация - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию и (или) перестрахованию и получившее лицензию на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном настоящим Законом порядке.

Иностранная страховая организация - иностранное юридическое лицо, соответствующее требованиям, установленным пунктом 1 статьи 331 настоящего Закона, осуществляющее коммерческое присутствие на территории Российской Федерации путем создания филиала (филиалов) и получившее лицензию на осуществление соответствующего вида страховой деятельности на территории Российской Федерации в установленном настоящим Законом порядке. Положения настоящего Закона распространяются на иностранные страховые организации в части деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации через созданные ими филиалы.

Страховые организации, иностранные страховые организации, осуществляющие исключительно деятельность по перестрахованию, являются соответственно перестраховочными организациями и иностранными перестраховочными организациями.

Общество взаимного страхования - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по взаимному страхованию и получившее лицензию на осуществление взаимного страхования в установленном настоящим Законом порядке.

Страховые организации, включая перестраховочные организации, общества взаимного страхования не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не связанную со страховой деятельностью (страховым делом).

Иностранные страховые организации, включая иностранные перестраховочные организации, не вправе осуществлять на территории Российской Федерации предпринимательскую деятельность, не связанную со страховой деятельностью (страховым делом).

Страховщики вправе инвестировать собственные средства (капитал) и средства страховых резервов, осуществлять сделки с имуществом в целях обеспечения своей деятельности, в том числе реализовывать имущество, приобретенное в целях обеспечения своей деятельности, и имущество, приобретенное в результате отказа страхователя (выгодоприобретателя) от прав на застрахованное имущество в пользу страховщика в целях получения от него страховой выплаты в размере полной страховой суммы.";

б) в абзаце третьем пункта 2 слово "страховщиком" заменить словами "страховой организацией, обществом взаимного страхования";

в) в пункте 22 после слов "страховая организация" дополнить словами ", иностранная страховая организация", слова "запрашивает и получает" заменить словами "запрашивают и получают";

г) в пункте 3:

в абзаце первом слова "соответствующего бюджета федеральным" заменить словами "бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";

абзац третий после слов "иностранные организации" дополнить словами "и иностранные граждане";

абзацы четвертый - восьмой признать утратившими силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Иностранные страховые организации не могут осуществлять в Российской Федерации обязательное страхование (за исключением обязательного страхования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"), страхование, связанное с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, страхование имущественных интересов государственных организаций и муниципальных организаций, страхование объектов, требующих наличия лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, иное страхование за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органам исполнительной власти (страхователям).";

д) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. В случае, если размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций превышает 50 процентов, орган страхового надзора прекращает выдавать лицензии на осуществление страховой деятельности страховым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) или имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, а также прекращает принимать решения о выдаче (замене) лицензий на осуществление страховой деятельности иностранным страховым организациям и об аккредитации филиалов иностранных страховых организаций.

Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций рассчитывается органом страхового надзора ежегодно по состоянию на 1 января текущего года в установленном им порядке на основе данных об уставных капиталах страховых организаций и данных о минимальных размерах гарантийных депозитов филиалов иностранных страховых организаций, установленных пунктом 1 статьи 334 настоящего Закона.

Информация о размере (квоте) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций, о введении или прекращении предусмотренных абзацами первым и пятым настоящего пункта ограничений на иностранные инвестиции подлежит опубликованию органом страхового надзора в определенном им печатном издании и размещается на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение десяти дней с даты принятия соответствующего решения.

Страховая организация обязана получить предварительное разрешение органа страхового надзора на увеличение размера своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов (за исключением случаев увеличения доли иностранного инвестора в уставном капитале страховой организации в номинальном выражении в результате увеличения уставного капитала страховой организации за счет ее собственных средств), на отчуждение в пользу иностранных инвесторов (в том числе на продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале), а российские акционеры (участники) обязаны получить предварительное разрешение органа страхового надзора на отчуждение принадлежащих им акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов. Срок действия указанных предварительных разрешений составляет один год.

Если установленный настоящим пунктом размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций будет превышен, орган страхового надзора отказывает в выдаче предварительных разрешений, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта.

Оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций производится исключительно в денежной форме в валюте Российской Федерации.";

е) в пункте 41:

слова "пунктом 3" заменить словами "пунктом 31";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Порядок выдачи предварительного разрешения органа страхового надзора, указанного в пункте 31 настоящей статьи, форма заявления для получения указанного предварительного разрешения, а также порядок представления такого заявления и прилагаемых к нему документов устанавливаются органом страхового надзора.";

ж) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. В целях доведения до страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, лиц, имеющих намерение заключить договор страхования, информации о своей деятельности страховщик должен иметь собственный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт страховщика), на котором должна размещаться следующая информация на русском языке:

1) полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы страховщика, его филиалов и представительств;

2) сведения о руководителях, об акционерах (участниках, членах) страховщика;

3) сведения о правоустанавливающих документах, включая сведения об основном государственном регистрационном номере (за исключением иностранной страховой организации), идентификационном номере налогоплательщика, о регистрационном номере в едином государственном реестре субъектов страхового дела, а также сведения о всех лицензиях страховщика и сроках их действия;

4) перечень осуществляемых видов страхования;

5) правила страхования и страховые тарифы;

6) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика и подтверждающее ее достоверность аудиторское заключение за три предыдущих отчетных года;

7) годовая консолидированная финансовая отчетность и подтверждающее ее достоверность аудиторское заключение за три предыдущих отчетных года;

8) информация о присвоенных страховщику кредитных рейтингах (в случае присвоения), а также об их подтверждении, пересмотре или отзыве;

9) сведения о деятельности страховщика, об опыте его работы по видам страхования;

10) сведения об участии в ассоциациях (союзах), в том числе в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и профессиональных объединениях страховщиков;

11) сведения об операторах финансовых платформ (их наименованиях и сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") в случае, если страховщик присоединился к договорам об оказании услуг операторов финансовых платформ;

12) иная информация, необходимость опубликования которой предусмотрена законодательством Российской Федерации или вытекает из обычаев.";

з) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. Требование о размещении информации, указанной в подпунктах 1, 6 и 7 пункта 6 настоящей статьи, не распространяется на иностранные страховые организации.";

и) дополнить пунктом 62 следующего содержания:

"62. Иностранная страховая организация дополнительно к информации, указанной в пункте 6 настоящей статьи, размещает на своем официальном сайте следующую информацию на русском языке:

1) полное наименование иностранной страховой организации, адрес (место нахождения) в государстве (на территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, сведения о праве на осуществление страхования и (или) перестрахования на территории государства (на территории) - члена Всемирной торговой организации, предоставленном в соответствии с национальным законодательством этого государства (этой территории), номера телефонов, режим работы;

2) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность иностранной страховой организации за предыдущие три года ее деятельности, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или иными, отличными от Международных стандартов финансовой отчетности, международно признанными правилами, с приложением копий аудиторских заключений, подтверждающих достоверность указанной отчетности (при наличии);

3) полное наименование филиала иностранной страховой организации, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы;

4) сведения о руководителях филиала иностранной страховой организации;

5) положение о филиале иностранной страховой организации, сведения об идентификационном номере налогоплательщика, о коде причины постановки на учет в налоговом органе, номере записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и дате ее внесения.";

к) в пункте 7:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"7. Указанная в пунктах 6 и 62 настоящей статьи информация о деятельности страховщика подлежит размещению на его официальном сайте в течение пяти рабочих дней со дня принятия страховщиком, уполномоченным органом или организацией соответствующего решения, а в случае необходимости его регистрации или уведомления о принятом решении уполномоченных органов со дня соответственно регистрации, уведомления.";

в абзаце втором слова "в пункте 6" заменить словами "в пунктах 6 и 62";

л) в пункте 8 слова "в пункте 6" заменить словами "в пунктах 6 и 62";

4) в статье 61:

а) в абзаце шестом пункта 5 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" исключить;

б) в абзаце третьем пункта 6 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" исключить;

5) в статье 8:

а) абзац третий пункта 3 дополнить словами ", а также сведений об аккредитации филиала иностранной страховой организации и о размере его гарантийного депозита";

б) в пункте 11 слова "на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "на своих официальных сайтах", слова "на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "на своем официальном сайте";

6) в пункте 2 статьи 11:

а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"Если иное не установлено федеральными законами, иностранные страховые организации вправе применять страховые тарифы, которые рассчитываются в соответствии с требованиями национального законодательства государства (территории), где они зарегистрированы.";

б) абзац пятый считать абзацем шестым;

в) дополнить абзацами следующего содержания:

"Страховщик обязан представлять в орган страхового надзора методику расчета страховых тарифов (за исключением случаев, когда методика расчета страховых тарифов устанавливается Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти или органом страхового надзора и является обязательной для применения страховщиками) и положение о формировании страховых резервов, принятые в рамках видов страхования, которые он намерен осуществлять, с приложением документов, содержащих решение уполномоченного органа управления страховщика об их утверждении, в течение пяти рабочих дней с даты такого утверждения.

Страховщик обязан сообщить в орган страхового надзора об изменениях, внесенных в методику расчета страховых тарифов и положение о формировании страховых резервов, и одновременно представить документы, подтверждающие такие изменения, в течение пяти рабочих дней с даты их утверждения уполномоченным органом управления страховщика.

Установленное настоящим пунктом требование о представлении положения о формировании страховых резервов в орган страхового надзора не распространяется на иностранные страховые организации.";

7) в статье 13:

а) в абзаце втором пункта 2 слова "делового оборота" исключить;

б) в пункте 11 слова "страховые и (или) перестраховочные организации" заменить словами "юридические лица", слова "страны, где они учреждены" заменить словами "государства (территории), где они зарегистрированы", слово "российских" исключить;

8) статью 133 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Положения пункта 1 настоящей статьи распространяются на перестрахователя - иностранную страховую организацию по заключаемым на территории Российской Федерации основным договорам страхования (перестрахования).";

9) в статье 141:

а) в пункте 4 первое предложение изложить в следующей редакции: "Участниками перестраховочного пула могут являться страховщики, имеющие право на осуществление деятельности по перестрахованию, полученное в установленном настоящим Законом порядке, а также иностранные юридические лица, получившие в соответствии с национальным законодательством государства (территории), где они зарегистрированы, право на осуществление деятельности по перестрахованию.";

б) в пункте 6 после слов "на сайте пула или на" дополнить словом "официальном", слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" исключить;

10) в пункте 1 статьи 142 после слов "страховые организации," дополнить словами "иностранные страховые организации,", слова "и сроки, которые предусмотрены" заменить словом "предусмотренном", дополнить словами ", в течение девяноста дней с даты, следующей за днем принятия органом страхового надзора решения о выдаче лицензии, или в течение девяноста дней с даты, следующей за днем внесения в единый государственный реестр субъектов страхового дела сведений об иностранной страховой организации";

11) в статье 25:

а) в абзаце первом пункта 2 слова "страховщика (за исключением общества взаимного страхования)" заменить словами "страховой организации";

б) в пункте 3:

в абзаце первом слова "Страховщики (за исключением обществ взаимного страхования)" заменить словами "Страховые организации", слово "страховщика" заменить словами "страховой организации";

в абзаце девятом слово "страховщика" заменить словами "страховой организации";

абзац десятый после слов "уставный капитал" дополнить словами "страховой организации";

в) в пункте 31 слово "страховщика" заменить словами "страховой организации";

12) в статье 261:

а) в пункте 2:

абзац первый после слова "передаваемого" дополнить словами "страховой организацией";

в подпункте 1 слова ", соответствующие сформированным страховым резервам" исключить;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) активы, передаваемые для обеспечения принимаемых обязательств по договорам страхования.";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. В состав передаваемого иностранной страховой организацией страхового портфеля включаются:

1) обязательства по договорам страхования, заключенным иностранной страховой организацией при осуществлении страховой деятельности через созданный ею на территории Российской Федерации филиал;

2) активы, передаваемые для обеспечения принимаемых обязательств иностранной страховой организации при осуществлении страховой деятельности через созданный ею на территории Российской Федерации филиал.";

в) в пункте 4 слова "в пункте 2" заменить словами "в пунктах 2 и 21";

г) абзацы первый - третий и пятый пункта 5 признать утратившими силу;

д) в пункте 7 слова "на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "на своем официальном сайте", слова "печатном органе, определенном органом страхового надзора, и" исключить, слова "деятельности страховщика" заменить словами "деятельности страховщика в Российской Федерации";

е) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81.В случае, если страховщиком, принимающим страховой портфель, является иностранная страховая организация, в уведомлении о намерении передать страховой портфель также указывается наименование и место нахождения созданного ею на территории Российской Федерации филиала, через который будет осуществляться исполнение обязательств по договорам страхования, подлежащим передаче в составе страхового портфеля.";

ж) подпункт 4 пункта 10 признать утратившим силу;

з) в пункте 13:

в подпункте 1 слово "сайте" заменить словами "официальном сайте", слова ", в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" исключить;

в подпункте 2 слова "печатном органе, определенном органом страхового надзора, и" исключить, дополнить словами "в Российской Федерации";

и) пункт 15 признать утратившим силу;

к) дополнить пунктом 17 следующего содержания:

"17. В случае, если стороной договора о передаче страхового портфеля является иностранная страховая организация, орган страхового надзора информирует контрольный орган государства (территории), где зарегистрирована такая иностранная страховая организация, о передаче страхового портфеля в порядке и сроки, которые установлены соглашением, указанным в пункте 2 статьи 331 настоящего Закона.";

13) в статье 28:

а) абзац первый пункта 4 после слова "представляют" дополнить словами "в порядке и сроки, которые установлены органом страхового надзора,";

б) в пункте 7 слова "Федерального закона" заменить словом "Закона";

14) в пункте 2 статьи 281:

а) в абзаце первом слово "страховщика" заменить словами "страховой организации, общества взаимного страхования";

б) в подпункте 1 слово "страховщика" заменить словами "страховой организации, общества взаимного страхования";

в) в подпункте 2 слово "страховщика" заменить словами "страховой организации";

г) в подпункте 3 слово "страховщика" заменить словами "страховой организации, общества взаимного страхования";

д) в подпункте 4 слово "страховщика" заменить словами "страховой организации, общества взаимного страхования";

е) в подпункте 7 слово "страховщика" заменить словами "страховой организации, общества взаимного страхования";

15) в пункте 5 статьи 29 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" исключить;

16) в статье 291:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. В целях хранения информации о страховых резервах, средствах страховых резервов, собственных средствах (капитале) и об их движении страховщик (за исключением иностранной страховой организации) обязан отражать все осуществленные операции и иные сделки в базах данных информационных систем.

Иностранная страховая организация обязана отражать все операции, осуществленные на территории Российской Федерации через созданный ею филиал по договорам страхования (перестрахования), в базах данных информационных систем.

Ведение баз данных информационных систем, предусмотренных настоящей статьей (далее - базы данных), осуществляется на электронных носителях, позволяющих обеспечить хранение содержащейся в них информации не менее пяти лет с даты ее включения в базы данных и возможность доступа органа страхового надзора к такой информации. Требования к порядку создания и ведения баз данных, хранения содержащейся в них информации, предоставления доступа к такой информации органу страхового надзора устанавливаются органом страхового надзора. Обеспечение хранения информации, содержащейся в базах данных, ведение которых предусмотрено настоящей статьей, осуществляется также путем создания их резервных копий.";

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Технические средства страховщика, используемые для хранения баз данных, должны размещаться на территории Российской Федерации.";

17) в статье 30:

а) подпункт 4 пункта 3 дополнить словами ", а также о прекращении действия аккредитации филиала иностранной страховой организации";

б) в пункте 4:

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) аккредитацию на территории Российской Федерации филиалов иностранных страховых организаций;";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) выдачу в течение 30 дней в предусмотренных настоящим Законом случаях разрешений на увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов (за исключением случаев увеличения доли иностранного инвестора в уставном капитале страховой организации в номинальном выражении в результате увеличения уставного капитала страховой организации за счет ее собственных средств), на совершение с участием иностранных инвесторов сделок по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций;";

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) принятие решения о назначении временной администрации иностранной страховой организации, решения о приостановлении полномочий руководителей филиала иностранной страховой организации по основаниям и в порядке, которые установлены статьей 336 настоящего Закона.";

в) подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5) представлять в орган страхового надзора в порядке и сроки, которые установлены этим органом, сведения об открытии (закрытии) филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, сведения об их адресах (фактическом месте нахождения), документы, подтверждающие полномочия их руководителей, а также информацию об изменении указанных сведений;";

г) абзац первый пункта 51 после слов "рисков неплатежеспособности субъектов страхового дела" дополнить словами ", за исключением иностранных страховых организаций,";

д) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Положения настоящей статьи применяются к деятельности иностранных страховых организаций с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.";

18) в статье 32:

а) в пункте 2:

абзац первый подпункта 1 после слов "страховой организации" дополнить словами "и иностранной страховой организации";

подпункт 2 после слов "перестраховочной организации" дополнить словами "и иностранной перестраховочной организации";

б) абзац первый пункта 3 после слов "соискатель лицензии" дополнить словами "(за исключением иностранной страховой организации)";

в) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Для получения лицензии на осуществление страхования, перестрахования соискатель лицензии - иностранная страховая организация представляет в орган страхового надзора документы, указанные в пункте 2 статьи 332 настоящего Закона.";

г) в пункте 4 слова "Соискатели лицензий" заменить словами "Соискатели лицензий - страховые организации";

д) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Представление в орган страхового надзора предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи документов не требуется в случае, если соискатели лицензий, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранному инвестору или имеющие долю иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 49 процентов, зарегистрированы в едином государственном реестре субъектов страхового дела.";

е) абзац второй пункта 8 после слов "сведения о соискателе лицензии" дополнить словами "(за исключением соискателя лицензии, указанного в пункте З1 настоящей статьи)";

ж) абзац первый пункта 14 после слов "страховой деятельности" дополнить словами "страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера";

з) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Форма лицензии и порядок направления лицензии субъекту страхового дела (за исключением иностранной страховой организации) устанавливаются органом страхового надзора.";

и) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. В случае изменения сведений, указанных в лицензии на осуществление страховой деятельности страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера, такая лицензия подлежит переоформлению в порядке и сроки, которые установлены органом страхового надзора.";

к) пункт 18 после слов "Субъект страхового дела" дополнить словами "(за исключением иностранной страховой организации)";

19) в статье 321:

а) абзац первый пункта 1 после слов "за исключением страховой организации" дополнить словами "и иностранной страховой организации";

б) в подпункте 1 пункта 6 после слов "финансовых организаций" дополнить словами "либо функции руководителя филиала иностранной страховой организации", слова ". При этом под финансовой организацией для целей настоящего Закона понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, страховой брокер, общество взаимного страхования, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли" исключить;

в) в пункте 61:

в подпункте 9 слова "по страхованию вкладов" заменить словами "по страхованию вкладов" (далее - Агентство)";

в подпункте 10 слова "государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" заменить словом "Агентства";

г) в пункте 71:

абзац второй после слов "в абзаце первом пункта 61" дополнить словами "и абзаце первом пункта 14";

абзац третий после слов "указанные в абзаце первом пункта 72 настоящей статьи" дополнить словами ", а также на должности руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации";

абзац четвертый после слов "в абзаце первом пункта 61" дополнить словами "и абзаце первом пункта 14";

д) абзац первый пункта 74 дополнить словами "в установленном им порядке";

е) пункт 75 после слов "уведомить об этом орган страхового надзора" дополнить словами "в установленном им порядке";

ж) в пункте 76:

подпункт 1 после слов "орган страхового надзора" дополнить словами "в установленном им порядке";

подпункт 3 после слов "орган страхового надзора" дополнить словами "в установленном им порядке";

з) в пункте 710:

подпункт 1 после слов "орган страхового надзора" дополнить словами "в установленном им порядке";

подпункт 3 после слов "орган страхового надзора" дополнить словами "в установленном им порядке";

и) дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14. Требования, установленные абзацем вторым пункта 1, абзацем первым пункта 2, пунктом 31, абзацем вторым пункта 32, пунктом 4, пунктами 61, 71 - 77, 710 - 712 настоящей статьи в отношении страховых организаций и (или) в отношении лиц, осуществляющих в страховой организации функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, главного бухгалтера, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), а также специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, распространяются соответственно на иностранные страховые организации и (или) на лиц, осуществляющих (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации функции руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), а также специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Орган страхового надзора в соответствии с полномочиями, установленными абзацем вторым пункта З2, абзацем первым пункта 71, абзацем вторым пункта 72, пунктами 73- 75, подпунктами 1 и 3 пункта 76, пунктом 77, подпунктами 1 и 3 пункта 710 и абзацем первым пункта 711 настоящей статьи устанавливает соответствующие требования в отношении иностранных страховых организаций и лиц, осуществляющих (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации функции руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в отношении оценки соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, направления предписания в случае выявления несоответствия данным требованиям, а также согласования кандидатур на эти должности (если такое согласование требуется).";

20) в пункте 5 статьи 325 слова "бланк лицензии" заменить словом "лицензию";

21) в пункте 2 статьи 325-1:

а) в подпункте 2:

абзац второй после слов "несоблюдения страховщиком" дополнить словами "(за исключением иностранной страховой организации)";

абзац третий после слов "несоблюдения страховщиком" дополнить словами "(за исключением иностранной страховой организации)";

дополнить абзацем следующего содержания:

"несоблюдения иностранной страховой организацией требований к размеру и порядку формирования гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, установленных статьей 334 настоящего Закона;";

б) подпункт 6 после слов "статьи 32" дополнить словами ", а также в пунктах 14 и 17 статьи 332";

в) в подпункте 7 слова "субъекта страхового дела" заменить словами "страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера";

г) дополнить подпунктом 71 следующего содержания:

"71) отсутствия филиала иностранной страховой организации по адресу, указанному в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, за исключением случаев принятия органом страхового надзора решения, предусмотренного подпунктом 5 пункта 2 статьи 338 настоящего Закона;";

22) в статье 326:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Дополнительным основанием для ограничения действия лицензии страховой организации или иностранной страховой организации на осуществление соответствующего вида обязательного страхования является прекращение членства страховой организации или иностранной страховой организации в профессиональном объединении страховщиков, созданном в соответствии с федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования.

В случае прекращения членства страховой организации или иностранной страховой организации в профессиональном объединении страховщиков профессиональное объединение страховщиков информирует об этом орган страхового надзора.";

б) пункт 7 признать утратившим силу;

в) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Орган страхового надзора информирует контрольный орган государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, об ограничении или о приостановлении действия лицензии иностранной страховой организации с указанием причин и сроков ограничения или приостановления действия лицензии в порядке и сроки, которые установлены соглашением, указанным в пункте 2 статьи 331 настоящего Закона.";

23) статью 327 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Орган страхового надзора информирует контрольный орган государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, о возобновлении действия лицензии иностранной страховой организации в порядке и сроки, которые установлены соглашением, указанным в пункте 2 статьи 331 настоящего Закона.";

24) в статье 328:

а) в подпункте 3 пункта 21 слово "трех" заменить словом "шести";

б) пункт 23 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) оригинал лицензии (при наличии).";

в) в абзаце втором пункта 6 после слова "страховщиков" дополнить словами "в Российской Федерации", слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" исключить;

г) в пункте 9:

подпункт 3 дополнить словами "(за исключением случая, когда в страховую организацию назначена временная администрация)";

подпункт 4 дополнить словами "(при наличии)";

д) подпункт 4 пункта 94 дополнить словами "(при наличии)";

25) пункт 2 статьи 329 признать утратившим силу;

26) дополнить главой IV1 следующего содержания:

"Глава IV1. Особенности осуществления коммерческого присутствия иностранных страховых организаций на территории Российской Федерации путем создания филиалов

Статья 331. Условия осуществления коммерческого присутствия иностранных страховых организаций на территории Российской Федерации путем создания филиалов

1. Иностранная страховая организация для создания на территории Российской Федерации филиала должна соответствовать следующим требованиям:

1) быть зарегистрированной и иметь право на осуществление страховой деятельности на территории государства (на территории) - члена Всемирной торговой организации в соответствии с национальным законодательством этого государства (этой территории) по видам страхования и (или) перестрахованию, которые иностранная страховая организация намерена осуществлять на территории Российской Федерации через созданный ею филиал, в течение не менее восьми лет по страхованию жизни либо в течение не менее пяти лет по иным видам страхования и (или) перестрахованию;

2) иметь опыт осуществления страховой деятельности через созданный ею филиал в ином государстве (на иной территории), чем государство (территория) - член Всемирной торговой организации, где зарегистрирована иностранная страховая организация, по видам страхования и (или) перестрахованию, которые иностранная страховая организация намерена осуществлять на территории Российской Федерации через созданный ею филиал, в течение не менее пяти лет;

3) стоимость активов бухгалтерского баланса иностранной страховой организации по состоянию на конец отчетного года (при подаче заявления о предоставлении лицензии - на конец отчетного года, предшествующего дате подачи указанного заявления) должна быть эквивалентна не менее чем 5 миллиардам долларов США;

4) иметь место нахождения и адрес на территории одного государства (на одной территории) - члена Всемирной торговой организации;

5) не иметь регистрации в государствах (на территориях), предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). Перечень указанных государств (территорий) утверждается Министерством финансов Российской Федерации;

6) не иметь в составе акционеров (участников), а также в составе лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится иностранная страховая организация, лиц, зарегистрированных на территориях государств (на территориях), указанных в подпункте 5 настоящего пункта. Контроль и значительное влияние лиц, указанных в настоящем подпункте, определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации.

2. Условием осуществления иностранной страховой организацией страховой деятельности на территории Российской Федерации является наличие соглашения об информационном обмене между органом страхового надзора и контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация (далее - соглашение об информационном обмене).

В соглашении об информационном обмене устанавливается перечень информации, которой будут обмениваться орган страхового надзора и указанный в абзаце первом настоящего пункта контрольный орган, и порядок обмена такой информацией. В перечень информации должна включаться в том числе информация, подтверждающая сведения, представленные иностранной страховой организацией в целях получения лицензии, а также о нарушениях, допущенных иностранной страховой организацией за последние три года с даты направления запроса органом страхового надзора в контрольный орган государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация.

3. Ответственность по обязательствам, принятым иностранной страховой организацией через созданный ею на территории Российской Федерации филиал, несет иностранная страховая организация.

4. Иностранная страховая организация при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации обязана:

1) соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи;

2) представлять в орган страхового надзора в порядке и сроки, которые установлены органом страхового надзора:

статистическую отчетность и отчетность в порядке надзора, содержащие показатели деятельности филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, составленные по формам, которые установлены органом страхового надзора;

бухгалтерскую (финансовую) отчетность иностранной страховой организации, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или иными, отличными от Международных стандартов финансовой отчетности, международно признанными правилами;

3) осуществлять делопроизводство, в том числе оформление документов, необходимых для заключения и исполнения договоров страхования (перестрахования), на русском языке;

4) организовать систему внутреннего контроля деятельности иностранной страховой организации на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными пунктом 1 статьи 281 настоящего Закона. В целях осуществления внутреннего контроля иностранная страховая организация обязана назначить специальное должностное лицо или структурное подразделение, которые указаны в подпункте 5 пункта 2 статьи 281 настоящего Закона;

5) организовать внутренний аудит деятельности иностранной страховой организации в соответствии с требованиями, установленными статьей 282 (за исключением подпунктов 10 и 11 пункта 6) настоящего Закона. Положение о внутреннем аудите деятельности иностранной страховой организации утверждается уполномоченным органом иностранной страховой организации. Порядок назначения на должность и освобождения от должности внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита иностранной страховой организации, а также их подчиненность и подотчетность устанавливаются внутренними организационно-распорядительными документами иностранной страховой организации.

5. Положения статей 25, 26, 262, пунктов 1 - 4, 6 и 7 статьи 28, статей 29, З23, 325, 325-2, 328 и 3210 настоящего Закона не применяются в отношении иностранных страховых организаций.

Статья 332. Лицензирование деятельности иностранных страховых организаций на территории Российской Федерации и аккредитация их филиалов на территории Российской Федерации

1. Лицензирование деятельности иностранной страховой организации на территории Российской Федерации осуществляется органом страхового надзора в целях предоставления иностранной страховой организации права на осуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации и подтверждается записью в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Решение об аккредитации или о прекращении действия аккредитации филиала иностранной страховой организации принимается органом страхового надзора. Внесение в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц сведений об аккредитации, о прекращении действия аккредитации, иных предусмотренных федеральными законами сведений, внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, осуществляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление аккредитации филиалов, представительств иностранных юридических лиц и ведение государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), на основании решения органа страхового надзора.

2. Для получения лицензии на осуществление страховой деятельности в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 32 настоящего Закона и (или) лицензии на осуществление перестрахования, а также аккредитации филиала иностранной страховой организации соискатель лицензии - иностранная страховая организация не позднее чем через двенадцать месяцев после дня принятия решения о создании на территории Российской Федерации филиала представляет в орган страхового надзора:

1) заявление о предоставлении лицензии;

2) выписку из реестра иностранных юридических лиц государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, или иной имеющий равную юридическую силу документ, подтверждающий статус иностранной страховой организации в соответствии с законодательством этого государства (этой территории);

3) документ, выданный уполномоченным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, подтверждающий ее статус в качестве налогоплательщика в этом государстве (на этой территории) с указанием кода налогоплательщика (аналога кода налогоплательщика);

4) копии учредительных документов иностранной страховой организации;

5) информацию о структуре и составе акционеров (участников) иностранной страховой организации, а также о лицах, под контролем либо под значительным влиянием которых она находится;

6) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности иностранной страховой организации за последние три года деятельности такой организации, предшествующие дате подачи заявления о предоставлении лицензии, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или иными, отличными от Международных стандартов финансовой отчетности, международно признанными правилами, с приложением копий аудиторских заключений, подтверждающих достоверность указанной отчетности;

7) документы, выданные контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, о видах страхования, осуществляемых иностранной страховой организацией, с указанием объектов страхования, характера события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая), со ссылкой на соответствующие нормы национального законодательства этого государства (этой территории);

8) документы, выданные контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, подтверждающие соответствие указанной организации требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 331 настоящего Закона;

9) документы, выданные контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, подтверждающие соответствие указанной организации требованиям платежеспособности, предъявляемым в соответствии с национальным законодательством этого государства (этой территории), с указанием стоимости активов бухгалтерского баланса, размера уставного капитала (при наличии) и кода валюты, а также сведений об отсутствии санкций к такой иностранной страховой организации со стороны указанного органа в части финансовой устойчивости и платежеспособности за последние три года, предшествующие дате подачи заявления о предоставлении лицензии такой иностранной страховой организации;

10) сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации;

11) положение о внутреннем аудите иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, утвержденное уполномоченным органом иностранной страховой организации, которое должно содержать информацию, указанную в пункте 2 статьи 282 настоящего Закона;

12) документы, подтверждающие соответствие иностранной страховой организации требованиям, установленным Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в случае, если иностранная страховая организация намерена осуществлять на территории Российской Федерации обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств);

13) копию решения уполномоченного органа иностранной страховой организации о создании филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации;

14) письменное согласие контрольного органа государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, на создание филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации либо заключение указанного контрольного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия;

15) бизнес-план иностранной страховой организации в части деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации через создаваемый ею филиал, утвержденный уполномоченным органом иностранной страховой организации;

16) положение о филиале иностранной страховой организации;

17) сведения о лицах, осуществляющих в филиале иностранной страховой организации функции руководителя, заместителя руководителя (при наличии), лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), а также специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, с приложением документов, подтверждающих соответствие этих лиц квалификационным и иным требованиям, установленным настоящим Законом и нормативными актами органа страхового надзора;

18) копию доверенности о наделении руководителя филиала иностранной страховой организации полномочиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей на территории Российской Федерации;

19) сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками филиала иностранной страховой организации;

20) выписку по специальному банковскому счету, указанному в статье 335 настоящего Закона (далее - специальный банковский счет), подтверждающую внесение иностранной страховой организацией денежных средств в размере, установленном пунктом 1 статьи 334 настоящего Закона;

21) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую возникновение или переход прав на занимаемое филиалом иностранной страховой организации здание (помещение), либо копию договора аренды (субаренды) здания (помещения), в котором будет располагаться филиал, либо копию документа, содержащего обязательство арендодателя о том, что договор аренды такого здания (помещения) будет заключен в будущем;

22) нотариально заверенную копию доверенности, выданную уполномоченному лицу, на предоставление полномочий для осуществления взаимодействия с органом страхового надзора по вопросам лицензирования деятельности иностранной страховой организации и (или) аккредитации филиала (филиалов) иностранной страховой организации;

23) документы об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии и (или) аккредитацию филиала иностранной страховой организации;

24) документы, содержащие информацию, необходимую для внесения сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".

3. Соискатель лицензии представляет в орган страхового надзора документы, указанные в подпунктах 13 - 21, 23 и 24 пункта 2 настоящей статьи, в отношении каждого филиала отдельно.

4. Соискатель лицензии - иностранная страховая организация, зарегистрированная в едином государственном реестре субъектов страхового дела, представляет в орган страхового надзора документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, за исключением документов, которые указаны в подпунктах 2 - 5, 10 - 14, 16, 17, 19 и 21 пункта 2 настоящей статьи и имеются у органа страхового надзора, если в них не вносились изменения.

5. Иностранная страховая организация, зарегистрированная в едином государственном реестре субъектов страхового дела, при принятии решения о создании на территории Российской Федерации филиала, сведения о котором отсутствуют в лицензии, представляет в орган страхового надзора для замены лицензии и аккредитации филиала заявление о замене лицензии и документы, указанные в подпунктах 13 - 24 пункта 2 настоящей статьи.

Орган страхового надзора принимает решения о замене (об отказе в замене) лицензии и об аккредитации (отказе в аккредитации) филиала иностранной страховой организации в порядке, установленном пунктом 8 настоящей статьи.

6. Нормативным актом органа страхового надзора устанавливаются требования к сведениям, документам и (или) типовые формы документов в отношении документов, указанных в подпунктах 1, 5, 10, 15 - 17, 19 пункта 2 настоящей статьи, заявления о замене лицензии, указанного в пункте 5 настоящей статьи, а также порядок и способы представления в орган страхового надзора документов, предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 настоящей статьи.

7. Документы, представляемые иностранной страховой организацией на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и государство (территория), где зарегистрирована иностранная страховая организация, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

8. В случае несоответствия документов, указанных в пунктах 2-6 настоящей статьи, требованиям, установленным настоящим Законом и (или) нормативными актами органа страхового надзора, и (или) их представления не в полном объеме орган страхового надзора направляет соискателю лицензии уведомление в письменной форме о необходимости устранения выявленных нарушений, оформления документов надлежащим образом с исчерпывающим перечнем недостающих либо неверно оформленных документов и о приостановлении срока принятия решения не более чем на девяносто рабочих дней. В случае непредставления соискателем лицензии в течение указанного в таком уведомлении срока всех надлежащим образом оформленных документов ранее представленное соискателем лицензии заявление о предоставлении лицензии (заявление о замене лицензии) и прилагаемые к нему документы возвращаются соискателю лицензии.

Принятие решений о выдаче (замене) либо об отказе в выдаче (замене) лицензии иностранной страховой организации, решения об аккредитации либо об отказе в аккредитации ее филиала осуществляется органом страхового надзора в срок, не превышающий шестидесяти рабочих дней с даты представления соискателем лицензии в орган страхового надзора всех документов, предусмотренных настоящей статьей и оформленных надлежащим образом.

В случае принятия органом страхового надзора решения о выдаче (замене) иностранной страховой организации лицензии и решения об аккредитации ее филиала орган страхового надзора сообщает об этом в электронной форме (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения для внесения соответствующих записей в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и постановки иностранной страховой организации на учет в налоговом органе по месту осуществления ею деятельности на территории Российской Федерации через аккредитованный филиал. Формы и форматы указанных сообщений утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Федерального закона от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение трех рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и постановки иностранной страховой организации на учет в налоговом органе по месту осуществления ею деятельности на территории Российской Федерации через аккредитованный филиал направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия) в орган страхового надзора документ о внесении соответствующей записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и документ о постановке на учет в налоговом органе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Орган страхового надзора не позднее следующего рабочего дня с даты получения документов от уполномоченного федерального органа исполнительной власти вносит в единый государственный реестр субъектов страхового дела запись, содержащую сведения об иностранной страховой организации, о ее филиале, о выдаче (замене) иностранной страховой организации лицензии и об аккредитации ее филиала.

В случае принятия органом страхового надзора решения о выдаче иностранной страховой организации, представившей документы в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, лицензии орган страхового надзора не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения вносит в единый государственный реестр субъектов страхового дела запись, содержащую сведения о выдаче иностранной страховой организации лицензии.

9. Орган страхового надзора уведомляет иностранную страховую организацию о принятом решении:

1) в течение пяти рабочих дней с даты получения документов от уполномоченного федерального органа исполнительной власти - в случае принятия решения о выдаче (замене) лицензии и решения об аккредитации филиала иностранной страховой организации, а также в указанный срок направляет филиалу иностранной страховой организации документы, подтверждающие содержание электронных документов, полученных от уполномоченного федерального органа исполнительной власти;

2) в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о выдаче лицензии - в случае принятия решения о выдаче лицензии иностранной страховой организации, представившей документы в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;

3) в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе в выдаче (замене) лицензии и решения об отказе в аккредитации филиала иностранной страховой организации.

10. Иностранная страховая организация вправе осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации с даты включения в единый государственный реестр субъектов страхового дела записи об аккредитации ее филиала и выдаче (замене) такой иностранной страховой организации лицензии.

Иностранная страховая организация, представившая документы для получения лицензии в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, вправе осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации с даты включения в единый государственный реестр субъектов страхового дела записи о выдаче такой лицензии.

11. Лицензия предоставляется иностранной страховой организации в форме выписки из единого государственного реестра субъектов страхового дела и должна содержать следующие сведения:

1) наименование иностранной страховой организации;

2) место нахождения и адрес иностранной страховой организации в государстве (на территории), где она зарегистрирована;

3) наименование филиала иностранной страховой организации;

4) адрес (место нахождения) филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации;

5) регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела;

6) идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе;

7) деятельность в сфере страхового дела, осуществляемая иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации (страхование, перестрахование);

8) вид деятельности, осуществляемый иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации (добровольное страхование жизни, добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств);

9) виды страхования, осуществляемые иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации;

10) номер и дата принятия органом страхового надзора решения о выдаче, замене или переоформлении лицензии иностранной страховой организации;

11) номер лицензии и дата ее выдачи;

12) иные сведения, предусмотренные органом страхового надзора.

12. Форма выписки из единого государственного реестра субъектов страхового дела, порядок и сроки направления указанной выписки иностранной страховой организации устанавливаются органом страхового надзора.

13. Лицензия предоставляется иностранной страховой организации без ограничения срока ее действия, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

14. Об изменениях, внесенных в документы, явившиеся основанием для получения лицензии и аккредитации филиала, иностранная страховая организация обязана сообщать в письменной форме в орган страхового надзора и одновременно представлять документы, подтверждающие эти изменения, в течение тридцати дней с даты внесения этих изменений.

15. При изменении сведений, указанных в лицензии, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи, лицензия подлежит переоформлению в порядке и сроки, которые установлены органом страхового надзора.

16. В случае переоформления лицензии иностранной страховой организации в связи с внесением изменений в перечень видов страхования, осуществляемых на территории Российской Федерации, иностранная страховая организация вправе осуществлять виды страхования, включенные в лицензию, с даты включения в единый государственный реестр субъектов страхового дела записи о принятии решения о переоформлении лицензии и сведений о видах страхования.

17. Иностранная страховая организация обязана уведомить орган страхового надзора в письменной форме в течение десяти рабочих дней с даты принятия одного из следующих решений с представлением подтверждающих документов:

1) о реорганизации или ликвидации иностранной страховой организации;

2) о введении процедуры банкротства и о признании банкротом иностранной страховой организации;

3) о принятии контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, решения о приостановлении, об ограничении или о прекращении права иностранной страховой организации на осуществление страховой деятельности.

18. В случае принятия иностранной страховой организацией решения о прекращении деятельности на территории Российской Федерации одного из ее филиалов иностранная страховая организация направляет в орган страхового надзора по форме, установленной органом страхового надзора, заявление о замене лицензии в связи с прекращением деятельности филиала с приложением документов, перечень которых устанавливается органом страхового надзора.

Замена лицензии иностранной страховой организации в связи с прекращением деятельности на территории Российской Федерации одного из ее филиалов осуществляется в порядке и сроки, которые установлены органом страхового надзора.

19. Орган страхового надзора информирует контрольный орган государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, о выдаче (замене) лицензии иностранной страховой организации или об отказе в выдаче (замене) лицензии, а также об отзыве лицензии иностранной страховой организации в порядке и сроки, которые установлены соглашением об информационном обмене.

Информация о выдаче (замене) лицензии иностранной страховой организации должна содержать сведения, указанные в выписке из единого государственного реестра субъектов страхового дела.

Информация об отказе в выдаче (замене) лицензии иностранной страховой организации должна содержать основания для отказа, установленные статьей 333 настоящего Закона.

Информация об отзыве лицензии иностранной страховой организации должна содержать основания для отзыва такой лицензии, установленные пунктами 2 и 3 статьи 338 настоящего Закона.

Статья 333. Основания для отказа соискателю лицензии - иностранной страховой организации в выдаче (замене) лицензии и (или) в аккредитации филиала

1. Основаниями для отказа соискателю лицензии - иностранной страховой организации в выдаче (замене) лицензии и (или) в аккредитации филиала являются:

1) превышение размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций, установленного абзацем первым пункта 31 статьи 6 настоящего Закона;

2) представление документов с нарушением срока, установленного абзацем первым пункта 2 статьи 332 настоящего Закона, либо документов, содержащих недостоверную информацию или не соответствующих требованиям настоящего Закона и (или) нормативным актам органа страхового надзора;

3) несоответствие иностранной страховой организации требованиям, установленным пунктом 1 статьи 331 настоящего Закона, и (или) отсутствие соглашения об информационном обмене;

4) несоответствие наименования филиала иностранной страховой организации требованиям, установленным пунктом 31 статьи 41 настоящего Закона;

5) несоответствие лиц, указанных в подпункте 17 пункта 2 статьи 332 настоящего Закона, квалификационным и иным требованиям, установленным настоящим Законом и нормативными актами органа страхового надзора;

6) несоответствие размера гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации и порядка его формирования требованиям, установленным статьей 334 настоящего Закона;

7) наличие неисполненного предписания органа страхового надзора о несоблюдении требований к размеру и порядку формирования гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации;

8) наличие у соискателя лицензии на вид деятельности, указанный в абзацах втором - шестом подпункта 1 пункта 2 статьи 32 настоящего Закона, на дату принятия органом страхового надзора решения о выдаче (замене) соответствующей лицензии решения этого органа о приостановлении действия ранее выданной лицензии.

2. Решение об отказе в выдаче (замене) лицензии иностранной страховой организации и решение об отказе в аккредитации филиала иностранной страховой организации должны содержать основания для отказа, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

3. Орган страхового надзора в случае принятия решения об отказе в выдаче (замене) лицензии иностранной страховой организации в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения информирует Агентство в письменной форме о принятом решении и о необходимости возврата в связи с этим денежных средств, внесенных иностранной страховой организацией на специальный банковский счет в целях получения (замены) лицензии.

Денежные средства, внесенные иностранной страховой организацией на специальный банковский счет в целях получения (замены) лицензии, подлежат возврату иностранной страховой организации в течение тридцати дней с даты принятия органом страхового надзора решения об отказе в выдаче (замене) лицензии.

Статья 334. Требования к гарантийному депозиту филиала иностранной страховой организации

1. Минимальный размер гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации (далее - минимальный размер гарантийного депозита) должен быть равен минимальному размеру уставного капитала страховой организации, установленному пунктом 3 статьи 25 настоящего Закона, за исключением случая, указанного в пункте 7 настоящей статьи.

2. Общий размер гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации определяется как совокупность минимального размера гарантийного депозита и расчетного размера гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации (далее - расчетный размер гарантийного депозита).

3. Расчетный размер гарантийного депозита должен соответствовать размеру, обеспечивающему исполнение иностранной страховой организацией обязательств по договорам страхования (сострахования, перестрахования), заключенным иностранной страховой организацией при осуществлении страховой деятельности на территории Российской Федерации (далее для целей настоящей статьи - объем обязательств), и формируется в соответствии с требованиями, установленными органом страхового надзора.

Расчетный размер гарантийного депозита формируется иностранной страховой организацией в валюте Российской Федерации по итогам каждого квартала на основании актуарных расчетов.

По итогам каждого отчетного года расчетный размер гарантийного депозита подлежит актуарному оцениванию ответственным актуарием, а достоверность данных, использованных им в расчете, подлежит аудиту аудиторской организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Актуарное заключение, подготовленное по итогам актуарного оценивания, представляется иностранной страховой организацией в орган страхового надзора ежегодно вместе с отчетностью, указанной в подпункте 2 пункта 4 статьи 331 настоящего Закона, если иной срок представления такого актуарного заключения не установлен органом страхового надзора, но не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом.

4. Иностранная страховая организация представляет в орган страхового надзора вместе с отчетностью в порядке надзора, указанной в подпункте 2 пункта 4 статьи 331 настоящего Закона, выписку по специальному банковскому счету, подтверждающую соответствие размера находящихся на указанном счете денежных средств требованиям, установленным настоящей статьей к общему размеру гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации.

5. При увеличении объема обязательств, принятых иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации через созданный ею филиал, такая иностранная страховая организация вносит на специальный банковский счет денежные средства в валюте Российской Федерации в размере, необходимом для приведения расчетного размера гарантийного депозита в соответствие с требованиями абзаца первого пункта 3 настоящей статьи.

При увеличении объема обязательств в связи с принятием иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации через созданный ею филиал страхового портфеля обязанность, установленная абзацем первым настоящего пункта в отношении гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, через который будет осуществляться исполнение принятых в составе страхового портфеля обязательств, должна быть исполнена иностранной страховой организацией в течение тридцати дней со дня подписания акта приема-передачи страхового портфеля.

6. При уменьшении объема обязательств, принятых иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации через созданный ею филиал, расчетный размер гарантийного депозита по ходатайству, направляемому иностранной страховой организацией в целях возврата части денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации (далее - ходатайство о возврате части денежных средств гарантийного депозита), может быть уменьшен по решению органа страхового надзора до размера, соответствующего размеру, установленному абзацем первым пункта 3 настоящей статьи, если иное не установлено настоящим Законом.

Ходатайство, указанное в абзаце первом настоящего пункта, может быть направлено иностранной страховой организацией в орган страхового надзора одновременно с представлением отчетности в порядке надзора, указанной в подпункте 2 пункта 4 статьи 331 настоящего Закона.

7. При принятии иностранной страховой организацией решения о прекращении деятельности на территории Российской Федерации одного из ее филиалов и об исполнении обязательств по договорам страхования (перестрахования), принятым через филиал иностранной страховой организации, подлежащий закрытию, через другие филиалы, созданные такой иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации, иностранная страховая организация обязана разместить указанную информацию на своем официальном сайте не позднее дня принятия такого решения.

В указанном случае иностранная страховая организация направляет в орган страхового надзора ходатайство об уменьшении денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации (далее - ходатайство об уменьшении денежных средств гарантийного депозита), в отношении которого принято решение о прекращении деятельности, в целях зачисления соответствующих денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены денежные средства гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, через который будут исполняться обязательства по договорам страхования (перестрахования), заключенным иностранной страховой организацией через филиал, в отношении которого принято решение о прекращении его деятельности, на величину, необходимую для приведения расчетного размера гарантийного депозита в соответствие с требованиями, установленными абзацем первым пункта 3 настоящей статьи.

Ходатайство об уменьшении денежных средств гарантийного депозита может не представляться в случае, если расчетный размер гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, через который будут исполняться обязательства по договорам страхования (перестрахования), заключенным иностранной страховой организацией через филиал, в отношении которого принято решение о прекращении его деятельности, соответствует требованиям, установленным абзацем первым пункта 3 настоящей статьи с учетом таких обязательств.

Денежные средства гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, в отношении которого принято решение о прекращении его деятельности, возвращаются Агентством иностранной страховой организации по ходатайству о возврате части денежных средств гарантийного депозита, которое представляется в орган страхового надзора одновременно с заявлением о замене лицензии в связи с прекращением деятельности на территории Российской Федерации одного из филиалов иностранной страховой организации.

8. В случае необходимости возврата части либо уменьшения денежных средств гарантийных депозитов нескольких филиалов иностранная страховая организация должна направить в орган страхового надзора соответствующее ходатайство в отношении гарантийного депозита каждого филиала отдельно.

9. Иностранная страховая организация наряду с ходатайством о возврате части денежных средств гарантийного депозита представляет в орган страхового надзора следующие документы:

1) актуарное заключение, подготовленное по итогам актуарного оценивания расчетного размера гарантийного депозита на дату, предшествующую не более чем на один день дате подачи ходатайства о возврате части денежных средств гарантийного депозита (актуарное заключение не представляется в отношении ходатайств, предусмотренных пунктами 10 и 11 статьи 339 настоящего Закона);

2) выписку по специальному банковскому счету, на котором размещены денежные средства гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, по состоянию на дату, предшествующую не более чем на один день дате подачи ходатайства о возврате части денежных средств гарантийного депозита.

10. В случае подачи ходатайства об уменьшении денежных средств гарантийного депозита документы, указанные в пункте 9 настоящей статьи, представляются в орган страхового надзора по каждому филиалу, подлежащему закрытию, и филиалу, через который будут исполняться обязательства по договорам страхования (перестрахования), заключенным иностранной страховой организацией через филиал, в отношении которого принято решение о прекращении его деятельности.

Несоответствие расчетного размера гарантийного депозита на дату подачи иностранной страховой организацией в орган страхового надзора ходатайства о возврате части денежных средств гарантийного депозита установленным абзацем первым пункта 3 настоящей статьи требованиям является основанием для принятия органом страхового надзора решения об отказе в удовлетворении такого ходатайства.

Ходатайство о возврате части денежных средств гарантийного депозита может быть подано повторно после устранения иностранной страховой организацией выявленных органом страхового надзора несоответствий в формировании расчетного размера гарантийного депозита.

Орган страхового надзора принимает решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении ходатайства о возврате части денежных средств гарантийного депозита или ходатайства об уменьшении денежных средств гарантийного депозита и направляет его иностранной страховой организации не позднее двадцати рабочих дней с даты представления иностранной страховой организацией в орган страхового надзора соответствующего ходатайства с приложением всех надлежащим образом оформленных документов.

11. Требования, установленные пунктами 1 - 6 настоящей статьи, применяются к гарантийным депозитам каждого филиала иностранной страховой организации отдельно.

12. Иностранная страховая организация представляет в орган страхового надзора положение о формировании расчетного размера гарантийного депозита, принятое в рамках видов страхования, которые она намерена осуществлять на территории Российской Федерации через филиал, с приложением документов, содержащих решение уполномоченного органа управления иностранной страховой организации об их утверждении, в течение пяти рабочих дней с даты такого утверждения, если обязанность представления положения о формировании расчетного размера гарантийного депозита установлена органом страхового надзора.

Иностранная страховая организация обязана сообщить в орган страхового надзора об изменениях, внесенных в положение о формировании расчетного размера гарантийного депозита, и одновременно представить документы, подтверждающие такие изменения, в течение пяти рабочих дней с даты их утверждения уполномоченным органом управления иностранной страховой организации.

Орган страхового надзора вправе установить требования к положению о формировании расчетного размера гарантийного депозита, а также к документам, содержащим сведения, необходимые для формирования расчетного размера гарантийного депозита, и сроки хранения таких документов.

Статья 335. Особенности размещения денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации

1. Иностранная страховая организация до подачи заявления о предоставлении (замене) лицензии размещает денежные средства гарантийного депозита создаваемого ею филиала на специальном банковском счете в валюте Российской Федерации в размере, указанном в пункте 1 статьи 334 настоящего Закона.

Специальный банковский счет открывается Агентством - владельцем счета в кредитных организациях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, на основании договора банковского счета в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и особенностями, установленными настоящей статьей.

Права на денежные средства, находящиеся на специальном банковском счете, принадлежат иностранной страховой организации.

В целях размещения денежных средств гарантийного депозита каждого филиала иностранной страховой организации Агентством открывается отдельный специальный банковский счет.

2. По распоряжению иностранной страховой организации, направленному в Агентство в порядке, установленном советом директоров Агентства, Агентство открывает специальный банковский счет в кредитных организациях на территории Российской Федерации из числа кредитных организаций, определенных Агентством по результатам конкурса. Порядок конкурсного отбора кредитных организаций устанавливается советом директоров Агентства по согласованию с федеральным антимонопольным органом.

Специальный банковский счет может быть открыт Агентством только в кредитных организациях, отвечающих требованиям, установленным частью 4 статьи 14 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

В случае, если кредитная организация перестает соответствовать требованиям, указанным в абзаце втором настоящего пункта, Агентство не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления такого несоответствия, уведомляет об этом иностранную страховую организацию и орган страхового надзора. Агентство обязано перечислить денежные средства гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в иную кредитную организацию из числа отобранных по результатам конкурсного отбора, предусмотренного настоящим пунктом, в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего распоряжения иностранной страховой организации, о чем уведомляет иностранную страховую организацию и орган страхового надзора в письменной форме в течение трех рабочих дней с даты такого перечисления.

Агентство направляет иностранной страховой организации информацию о реквизитах специального банковского счета для размещения средств гарантийного депозита в течение трех рабочих дней с даты открытия соответствующего счета в соответствии с настоящей статьей.

Сумма процентов, уплачиваемых кредитной организацией за пользование денежными средствами гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, находящимися на специальном банковском счете, зачисляется на указанный счет и включается в состав такого гарантийного депозита.

3. Иностранная страховая организация вправе получать от кредитной организации составляющую банковскую тайну информацию по специальному банковскому счету, на котором размещены денежные средства гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации.

4. По специальному банковскому счету могут совершаться исключительно следующие операции:

1) зачисление денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи и пунктом 5 статьи 334 настоящего Закона;

2) зачисление денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, в отношении которого принято решение о прекращении деятельности, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 статьи 334 настоящего Закона;

3) начисление процентов за пользование кредитной организацией денежными средствами гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, находящимися на специальном банковском счете;

4) списание денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в целях перечисления иностранной страховой организации в случае принятия органом страхового надзора решения об отказе в выдаче (замене) лицензии иностранной страховой организации по основаниям, предусмотренным статьей 333 настоящего Закона;

5) списание денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в целях перечисления иностранной страховой организации при уменьшении объема обязательств, принятых иностранной страховой организацией в соответствии с пунктом 6 статьи 334 настоящего Закона;

6) списание денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в целях перечисления лицам, указанным в пункте 1 статьи 339 настоящего Закона, по основаниям и в порядке, которые установлены указанной статьей;

7) списание денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в целях перечисления на другой специальный банковский счет в случаях, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящей статьи и абзаце втором пункта 7 статьи 334 настоящего Закона;

8) списание денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в целях перечисления иностранной страховой организации в соответствии с абзацем четвертым пункта 7 статьи 334 настоящего Закона;

9) списание денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в целях перечисления лицам, указанным в пунктах 10 и 11 статьи 339 настоящего Закона;

10) списание денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в целях перечисления временной администрации иностранной страховой организации в соответствии с пунктом 10 статьи 336 настоящего Закона;

11) списание денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в счет расходов Агентства по удовлетворению требований лиц, указанных в пункте 1 статьи 339 настоящего Закона;

12) списание денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в счет вознаграждения кредитной организации, причитающегося ей по договору специального банковского счета.

5. Операции по списанию денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации со специального банковского счета осуществляются по распоряжению Агентства.

Срок направления в кредитную организацию распоряжений Агентства о списании денежных средств со специального банковского счета в целях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 4 настоящей статьи, не может превышать пять рабочих дней с даты получения Агентством информации, указанной в пункте 3 статьи 333 настоящего Закона, или с даты представления иностранной страховой организацией в Агентство соответствующих документов о возврате (уменьшении) денежных средств, предусмотренных пунктами 6 - 8 статьи 334, пунктами 10 и 11 статьи 339 настоящего Закона.

6. Кредитная организация обязана осуществлять операции по специальному банковскому счету, на котором размещены денежные средства гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, в соответствии с требованиями пункта 4 настоящей статьи.

На денежные средства гарантийного депозита не может быть обращено взыскание по обязательствам иностранной страховой организации, а также по обязательствам Агентства.

Наложение ареста на денежные средства, находящиеся на специальном банковском счете, а также приостановление операций по такому счету не допускается.

7. Агентство обязано представить в орган страхового надзора и (или) иностранную страховую организацию по их запросу выписку по специальному банковскому счету филиала иностранной страховой организации в срок, установленный в таком запросе.

Статья 336. Основания назначения и особенности деятельности временной администрации иностранной страховой организации

1. В целях защиты прав и законных интересов страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, обеспечения стабильности финансового (страхового) рынка орган страхового надзора в случае отзыва лицензии иностранной страховой организации по основаниям, установленным подпунктами 1 - 6 пункта 2, пунктом 3 статьи 338 настоящего Закона, назначает временную администрацию иностранной страховой организации на территории Российской Федерации.

2. Назначение временной администрации иностранной страховой организации осуществляется органом страхового надзора не позднее даты принятия решения об отзыве лицензии.

Орган страхового надзора информирует в письменной форме иностранную страховую организацию, создавшую филиал, и контрольный орган государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, о назначении на территории Российской Федерации временной администрации иностранной страховой организации и об основании ее назначения.

3. Порядок принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации иностранной страховой организации, порядок деятельности временной администрации иностранной страховой организации утверждаются органом страхового надзора.

Функции временной администрации иностранной страховой организации возлагаются на Агентство.

Агентство осуществляет функции временной администрации иностранной страховой организации через назначенного из числа своих работников представителя, который действует на основании доверенности. Представитель временной администрации иностранной страховой организации осуществляет полномочия руководителя временной администрации иностранной страховой организации, предусмотренные настоящим Законом.

Представитель Агентства вправе от имени временной администрации выдавать доверенности иным лицам, а также отменять выданные указанным лицам доверенности.

В случае, если иностранная страховая организация осуществляла вид страхования, связанный с деятельностью профессионального объединения страховщиков, созданного в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", представитель (представители) указанного профессионального объединения страховщиков, соответствующий требованиям, предусмотренным пунктом 7 статьи 1836 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", включается в состав временной администрации иностранной страховой организации по согласованию с таким профессиональным объединением.

При осуществлении функций временной администрации вознаграждение за осуществление функций временной администрации иностранной страховой организации Агентству не выплачивается.

4. При назначении органом страхового надзора временной администрации иностранной страховой организации полномочия руководителей филиала иностранной страховой организации приостанавливаются в части осуществления функций, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

5. Временная администрация иностранной страховой организации осуществляет следующие функции:

1) выявляет наличие или отсутствие в письменной форме требований лиц, указанных в пункте 1 статьи 339 настоящего Закона, и размер таких требований, формирует соответствующий перечень требований (при их наличии);

2) устанавливает достаточность денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации для удовлетворения требований лиц, указанных в пункте 1 статьи 339 настоящего Закона (при их наличии);

3) принимает решение о необходимости осуществления из денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации по договорам страхования (перестрахования), заключенным иностранной страховой организацией при осуществлении страховой деятельности на территории Российской Федерации через филиал, выплат, направленных на удовлетворение требований лиц, указанных в пункте 1 статьи 339 настоящего Закона (при их наличии);

4) направляет перечень требований лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта (при их наличии), и размер таких требований в Агентство;

5) информирует Агентство о решении, принятом в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта;

6) дает согласие на совершение сделок по распоряжению имуществом иностранной страховой организации, находящимся на территории Российской Федерации, стоимость которого составляет более чем 1 процент от расчетного размера гарантийного депозита на дату отзыва лицензии иностранной страховой организации;

7) информирует орган страхового надзора, а также иностранную страховую организацию об удовлетворении Агентством требований лиц, указанных в пункте 1 статьи 339 настоящего Закона.

6. Временная администрация иностранной страховой организации отчитывается перед органом страхового надзора в порядке и по формам, которые установлены органом страхового надзора.

Орган страхового надзора вправе проводить проверки деятельности временной администрации иностранной страховой организации в случаях и порядке, которые установлены органом страхового надзора.

Орган страхового надзора вправе направить временной администрации иностранной страховой организации предписание об устранении нарушений требований страхового законодательства.

7. Филиал иностранной страховой организации обязан по запросу временной администрации иностранной страховой организации предоставить сведения о заключенных при осуществлении иностранной страховой организацией страховой деятельности через такой филиал договорах страхования (перестрахования), правила страхования, на которые имеется указание в договорах страхования (перестрахования) (при наличии), документы, содержащие информацию об удовлетворении требований страхователей (перестрахователей), застрахованных лиц, выгодоприобретателей, о передаче страхового портфеля, о наличии (об отсутствии) требований указанных в настоящем пункте лиц (в письменной форме) об исполнении или о досрочном прекращении обязательств из договоров страхования (перестрахования).

8. При осуществлении указанных в пункте 5 настоящей статьи функций временная администрация иностранной страховой организации вправе:

1) обращаться в правоохранительные органы и суды с заявлением о привлечении к ответственности руководителей филиала иностранной страховой организации;

2) иметь беспрепятственный доступ во все помещения иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, а также к документам иностранной страховой организации и базам данных, предусмотренным статьей 291 настоящего Закона;

3) привлекать в порядке, установленном органом страхового надзора, на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, актуариев и иных лиц с оплатой их услуг на основании сметы расходов, указанной в пункте 10 настоящей статьи.

9. Деятельность временной администрации иностранной страховой организации прекращается органом страхового надзора в случае достижения целей ее назначения и решения поставленных задач.

Порядок принятия органом страхового надзора решения о прекращении деятельности временной администрации иностранной страховой организации утверждается органом страхового надзора.

10. Для осуществления функций временной администрации руководитель временной администрации иностранной страховой организации вправе осуществлять текущие расходы, связанные с осуществлением таких функций, на основании сметы расходов за счет денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации.

Смета расходов, связанных с осуществлением деятельности временной администрации иностранной страховой организации, утверждается Агентством.

Статья 337. Добровольный отказ иностранной страховой организации от осуществления предусмотренной лицензией деятельности

1. В случае принятия иностранной страховой организацией решения об отказе от осуществления на территории Российской Федерации страховой деятельности, предусмотренной лицензией, иностранная страховая организация направляет в орган страхового надзора письменное заявление об отказе от ее осуществления с приложением:

1) решения об отказе от осуществления на территории Российской Федерации страховой деятельности, предусмотренной лицензией, подписанного уполномоченным лицом иностранной страховой организации;

2) документов, содержащих информацию, необходимую для внесения сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

3) документов, подтверждающих в отношении всех договоров страхования, а также договоров перестрахования, заключенных иностранной страховой организацией в связи с осуществлением предусмотренной лицензией деятельности через филиал, решение о добровольном отказе от осуществления которой принято иностранной страховой организацией:

исполнение обязательств из договоров страхования (перестрахования), в том числе осуществление страховых выплат по наступившим страховым случаям;

передачу обязательств, принятых по договорам страхования (страховой портфель), и (или) досрочное прекращение договоров страхования (перестрахования);

4) информации о договорах перестрахования, ответственность по которым продолжает нести иностранная страховая организация (перестраховщик) (в случае отказа иностранной страховой организации от лицензии на осуществление перестрахования);

5) нотариально заверенной копии доверенности, выданной уполномоченному лицу, на предоставление полномочий для осуществления взаимодействия с органом страхового надзора и получение документов в органе страхового надзора.

2. В случае добровольного отказа от осуществления на территории Российской Федерации страховой деятельности, предусмотренной всеми лицензиями иностранной страховой организации, иностранная страховая организация направляет в орган страхового надзора письменное заявление об отказе от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности с приложением документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 338. Отзыв лицензии иностранной страховой организации. Прекращение действия аккредитации филиала иностранной страховой организации

1. Основанием для отзыва лицензии иностранной страховой организации является решение органа страхового надзора, в том числе принимаемое на основании решения контрольного органа государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, либо заявления иностранной страховой организации.

2. Орган страхового надзора вправе принять решение об отзыве лицензии иностранной страховой организации по одному из следующих оснований:

1) неоднократное нарушение иностранной страховой организацией требований страхового законодательства, если в течение одного года органом страхового надзора применялись меры, предусмотренные статьей 325-1 настоящего Закона;

2) неоднократное в течение одного года непредставление иностранной страховой организацией отчетности, указанной в подпункте 2 пункта 4 статьи 331 настоящего Закона, или неоднократное в течение одного года нарушение более чем на пятнадцать рабочих дней предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами органа страхового надзора сроков представления отчетности;

3) установление фактов существенной недостоверности отчетности, указанной в подпункте 2 пункта 4 статьи 331 настоящего Закона;

4) неосуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации в течение одного года с даты принятия органом страхового надзора решения о выдаче (замене) лицензии или неосуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации в течение финансового года;

5) отсутствие филиала иностранной страховой организации по адресу, указанному в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

6) неоднократное в течение одного года нарушение иностранной страховой организацией требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3), 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов органа страхового надзора, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, при условии, что в течение этого года действие лицензии иностранной страховой организации приостанавливалось по основанию, предусмотренному абзацем третьим пункта 5 статьи 326 настоящего Закона;

7) направление иностранной страховой организацией заявления в письменной форме об отказе от осуществления на территории Российской Федерации предусмотренной лицензией деятельности.

3. Орган страхового надзора принимает решение об отзыве лицензии иностранной страховой организации в случае, если иностранная страховая организация:

1) не устранила в срок, установленный органом страхового надзора, нарушения страхового законодательства Российской Федерации, явившиеся основанием для ограничения или приостановления действия лицензии иностранной страховой организации;

2) не восстановила в течение трех месяцев с даты приостановления действия лицензии по основанию, предусмотренному абзацем вторым пункта 5 статьи 326 настоящего Закона, членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;

3) не восстановила в течение шести месяцев с даты ограничения действия лицензии по основанию, предусмотренному абзацем первым пункта 4 статьи 326 настоящего Закона, членство в профессиональном объединении страховщиков;

4) не выполнила требование об увеличении минимального размера гарантийного депозита по истечении переходного периода, установленного соответствующим федеральным законом, в случае изменения требований к минимальному размеру уставного капитала страховой организации в соответствии с абзацем девятым пункта 3 статьи 25 настоящего Закона;

5) признана банкротом в государстве (на территории), где она зарегистрирована;

6) не соответствует требованиям пункта 1 статьи 331 настоящего Закона, а также если контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, принято решение об ограничении права иностранной страховой организации на осуществление страховой деятельности либо определенного вида страховой деятельности или вида страхования, осуществляемых на территории Российской Федерации, о приостановлении действия такого права или прекращении такого права;

7) представила недостоверные сведения при лицензировании деятельности иностранной страховой организации на территории Российской Федерации либо замене лицензии иностранной страховой организации или внесении изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

4. Право иностранной страховой организации осуществлять страховую деятельность, предусмотренную лицензией, прекращается с момента внесения в единый государственный реестр субъектов страхового дела сведений о принятии органом страхового надзора решения об отзыве лицензии иностранной страховой организации.

Информация о внесении в единый государственный реестр субъектов страхового дела сведений о принятии органом страхового надзора решения об отзыве лицензии иностранной страховой организации подлежит размещению на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день их внесения.

Решение органа страхового надзора об отзыве лицензии иностранной страховой организации направляется иностранной страховой организации в письменной форме в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу такого решения с указанием причин отзыва такой лицензии.

Копия решения об отзыве лицензии иностранной страховой организации направляется в контрольный орган государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, в порядке и сроки, которые установлены соглашением об информационном обмене.

5. С момента прекращения у иностранной страховой организации права на осуществление страховой деятельности, предусмотренной лицензией, иностранная страховая организация не вправе заключать договоры страхования (перестрахования), а также вносить в соответствующие договоры изменения, влекущие за собой увеличение обязательств иностранной страховой организации.

6. При принятии иностранной страховой организацией решения о добровольном отказе от осуществления на территории Российской Федерации страховой деятельности, предусмотренной лицензией (лицензиями), временная администрация иностранной страховой организации в связи с отзывом лицензии (лицензий) не назначается в случае, если иностранная страховая организация до уведомления органа страхового надзора об отказе от осуществления страховой деятельности представила в орган страхового надзора документы, указанные в пункте 1 статьи 337 настоящего Закона.

7. Договоры страхования, заключенные иностранной страховой организацией при осуществлении страховой деятельности на территории Российской Федерации через созданный ею филиал, прекращаются по истечении сорока пяти календарных дней с даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии иностранной страховой организации, за исключением договоров по виду страхования, предусмотренному Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по которому предусмотрено осуществление компенсационных выплат за счет средств профессионального объединения страховщиков.

Договоры перестрахования по виду страхования, предусмотренному Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по которому предусмотрено осуществление компенсационных выплат за счет средств профессионального объединения страховщиков, сохраняют свое действие. Досрочное прекращение иных договоров перестрахования осуществляется по заявлению перестрахователя, подаваемому в иностранную страховую организацию в течение сорока пяти календарных дней с даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии иностранной страховой организации.

8. Иностранная страховая организация не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии иностранной страховой организации, уведомляет страхователей (перестрахователей), перестраховщиков по договорам страхования (перестрахования) о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров, а также об отзыве лицензии иностранной страховой организации.

При этом надлежащим уведомлением признаются в том числе опубликование указанной информации в общероссийских периодических печатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее 10 тысяч экземпляров и которые распространяются на территории осуществления деятельности иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, размещение указанной информации на официальном сайте такой организации, а также рассылка страхователям СМС-сообщений и (или) сообщений по электронной почте соответственно на номера мобильных телефонов и по адресам электронной почты, которые указаны страхователями при заключении договоров страхования.

9. Орган страхового надзора принимает решение о прекращении действия аккредитации филиала иностранной страховой организации одновременно с принятием одного из следующих решений:

1) о замене лицензии иностранной страховой организации в связи с прекращением деятельности одного из созданных ею филиалов в соответствии с пунктом 18 статьи 332 настоящего Закона;

2) об отзыве всех лицензий иностранной страховой организации (в случае, если временная администрация иностранной страховой организации не назначалась).

10. Орган страхового надзора принимает решение о прекращении действия аккредитации филиала иностранной страховой организации не позднее десяти рабочих дней с даты принятия решения о прекращении деятельности временной администрации иностранной страховой организации в соответствии с пунктом 9 статьи 336 настоящего Закона.

11. Орган страхового надзора направляет сведения о прекращении действия аккредитации филиала иностранной страховой организации в электронной форме (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения по формам и форматам, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Федерального закона от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".

12. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение трех рабочих дней с даты внесения в отношении филиала иностранной страховой организации соответствующей записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и снятия иностранной страховой организации с учета в налоговом органе по месту осуществления деятельности на территории Российской Федерации через такой филиал направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия) в орган страхового надзора документ о внесении соответствующей записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, документ о снятии указанного филиала с учета в налоговом органе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Орган страхового надзора уведомляет иностранную страховую организацию о принятом решении о прекращении действия аккредитации ее филиала в течение пяти рабочих дней с даты получения указанных документов от уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Статья 339. Основания и порядок осуществления выплат из денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации

1. В случае отзыва всех лицензий, выданных иностранной страховой организации, влекущего за собой прекращение коммерческого присутствия иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, Агентство осуществляет выплаты из денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, направленные на удовлетворение требований следующих лиц (при наличии):

1) страхователей (перестрахователей), застрахованных лиц, выгодоприобретателей по договорам добровольного страхования (перестрахования), связанных с осуществлением страховых выплат по страховым случаям, наступившим до даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии (лицензий) иностранной страховой организации в соответствии с пунктом 2 статьи 337 настоящего Закона либо до даты досрочного прекращения указанных договоров страхования (перестрахования) в соответствии с пунктом 7 статьи 338 настоящего Закона;

2) страхователей (перестрахователей) по возврату части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования (перестрахования), и сроком, в течение которого он действовал, или выплате выкупной суммы по договору страхования жизни, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

3) профессионального объединения страховщиков, на которое в соответствии с федеральными законами возложена обязанность осуществления компенсационных выплат, в размере сумм произведенных им компенсационных выплат;

4) кредитных организаций в части выплаты вознаграждения, причитающегося по договору специального банковского счета.

2. Временная администрация иностранной страховой организации по истечении сорока пяти календарных дней с даты прекращения в соответствии с пунктом 7 статьи 338 настоящего Закона договоров страхования (перестрахования) формирует перечень требований лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, независимо от даты возникновения обязательства.

Перечень требований подлежит закрытию по истечении указанного в абзаце первом настоящего пункта срока и в течение двадцати календарных дней направляется временной администрацией иностранной страховой организации в Агентство с указанием размера требований в порядке очередности, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи, а также реквизитов банковского счета на территории Российской Федерации и иной информации, необходимой для перечисления денежных средств в счет удовлетворения требований лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

3. Удовлетворение требований лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, за счет денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации производится Агентством в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на банковский счет соответствующего лица, указанный в его заявлении в письменной форме.

Если условиями договора страхования возмещение вреда предусмотрено только в натуре, его возмещение производится в денежной форме в размере, эквивалентном размеру возмещения вреда в натуре.

4. Удовлетворение требований лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, за счет денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации осуществляется Агентством в течение тридцати календарных дней с даты окончания формирования перечня требований в следующем порядке:

1) в первую очередь - требования застрахованных лиц, в отношении которых наступила обязанность иностранной страховой организации по выплате страхового возмещения по договорам страхования жизни, предусматривающим дожитие застрахованных лиц до определенных возраста или срока;

2) во вторую очередь - требования застрахованных лиц или выгодоприобретателей по договорам страхования жизни и иным видам личного страхования;

3) в третью очередь - требования страхователей и выгодоприобретателей по договорам страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, требования о выплате компенсации сверх возмещения вреда или в счет возмещения вреда;

4) в четвертую очередь - требования страхователей и выгодоприобретателей по договорам страхования гражданской ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц и по договорам страхования имущества;

5) в пятую очередь - требования лиц, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи;

6) в шестую очередь - требования лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи.

5. Агентство предоставляет справку о выплаченной сумме по требованию лица, которому выплачена такая сумма.

Расходы, указанные в пункте 10 статьи 336 настоящего Закона и абзаце втором пункта 8 настоящей статьи, покрываются за счет денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации вне указанной в пункте 4 настоящей статьи очередности.

6. При недостаточности денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации для удовлетворения требований лиц одной очереди денежные средства распределяются между такими лицами пропорционально суммам их требований, включенных в перечень требований.

Требования подлежат пропорциональному удовлетворению в порядке очередности, указанном в пункте 4 настоящей статьи.

7. В случае недостаточности денежных средств гарантийного депозита одного из филиалов иностранной страховой организации Агентство вправе использовать для удовлетворения требований лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, денежные средства гарантийного депозита другого филиала такой иностранной страховой организации при условии наличия денежных средств этого гарантийного депозита после удовлетворения требований лиц, включенных в перечень требований в отношении указанного другого филиала иностранной страховой организации.

8. Удовлетворение требований лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, после принятия органом страхового надзора решения о прекращении деятельности временной администрации иностранной страховой организации либо после принятия органом страхового надзора решения об отзыве лицензии (лицензий) иностранной страховой организации в соответствии с пунктом 2 статьи 337 настоящего Закона, осуществляется Агентством за счет денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в установленные им порядке и сроки.

Расходы Агентства по удовлетворению требований лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, покрываются за счет денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации.

9. Агентство в случае, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи, не позднее десяти календарных дней после даты удовлетворения требований лиц (частичного удовлетворения требований) или принятия решения об отказе в удовлетворении требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, информирует об этом иностранную страховую организацию и орган страхового надзора с приложением копий документов, подтверждающих удовлетворение требований (частичное удовлетворение требований) либо принятие решения об отказе в их удовлетворении, а также о фактическом размере денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации на специальном банковском счете.

10. Иностранная страховая организация, ее правопреемник либо иное лицо, имеющее в соответствии с законодательством государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, право на получение денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, вправе обратиться в орган страхового надзора с ходатайством о возврате части денежных средств гарантийного депозита в размере разницы между суммами, находящимися на специальном банковском счете, и минимальным размером гарантийного депозита, указанным в пункте 1 статьи 334 настоящего Закона, при условии, что через один год после даты принятия органом страхового надзора решения об отзыве всех лицензий иностранной страховой организации к ней отсутствовали требования лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

11. Неиспользованные денежные средства гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации возвращаются иностранной страховой организации, ее правопреемнику либо иному лицу, имеющему в соответствии с национальным законодательством государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, право на получение указанных средств, на основании решения органа страхового надзора об удовлетворении ходатайства о возврате части денежных средств гарантийного депозита указанных в настоящем пункте лиц:

1) через три года после вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве всех лицензий иностранной страховой организации, если иностранная страховая организация подала в орган страхового надзора заявление о добровольном отказе от осуществления на территории Российской Федерации предусмотренной лицензией деятельности и исполнила требования, указанные в статье 337 настоящего Закона;

2) через пять лет после вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве всех лицензий иностранной страховой организации по иным, чем указано в подпункте 1 настоящего пункта, основаниям.

12. В случае возврата денежных средства гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи Агентство информирует об этом орган страхового надзора в течение десяти календарных дней с даты их возврата.

13. В период со дня отзыва лицензии иностранной страховой организации, влекущего прекращение коммерческого присутствия иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, до дня завершения Агентством в полном объеме за счет денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации удовлетворения требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи и включенных в перечень требований, санкции за неисполнение обязательств по выплате вознаграждения кредитной организации, предусмотренные договором специального банковского счета или законом, не применяются.";

27) статью 35 дополнить частью второй следующего содержания:

"К правоотношениям сторон, возникающим из договоров страхования, заключенных иностранной страховой организацией при осуществлении страховой деятельности на территории Российской Федерации через созданный ею филиал, на которые распространяются нормы Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей", применяется законодательство Российской Федерации.".

Статья 2

Статью 37 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915) после слов "страховыми организациями" дополнить словами "и иностранными страховыми организациями, имеющими право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации,".

Статья 3

Внести в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 20; 2011, N 50, ст. 7347; 2015, N 1, ст. 10; 2016, N 27, ст. 4293) следующие изменения:

1) в статье 18:

в части первой слова "страховой организацией, аккредитованной" заменить словами "страховой организацией или иностранной страховой организацией, имеющей право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранная страховая организация), аккредитованными";

в части пятой слово "страховщиком" заменить словами "страховой организацией, иностранной страховой организацией";

в части восьмой слово "страховщиком" заменить словами "страховой организацией, иностранной страховой организацией";

2) в части пятой статьи 181:

а) пункт 2 после слов "страховой организацией" дополнить словами "или иностранной страховой организацией";

б) пункт 3 после слов "страховой организацией" дополнить словами "или иностранной страховой организацией".

Статья 4

В пункте 3 статьи 16 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 2002, N 18, ст. 1721; 2011, N 27, ст. 3881; 2018, N 32, ст. 5076) третье предложение исключить.

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 7, ст. 777; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; 2010, N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7040; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2015, N 1, ст. 13; N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 50; N 27, ст. 4225; 2017, N 52, ст. 7920; 2018, N 1, ст. 70; N 17, ст. 2424; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8440; 2019, N 25, ст. 3169; N 31, ст. 4418; N 48, ст. 6739; N 52, ст. 7772, 7813; 2020, N 31, ст. 5065) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1 статьи 61 слова "страховой организацией, страховым брокером" заменить словами "субъектом страхового дела";

2) в пункте 1 статьи 101:

а) абзац второй после слов "страховая организация," дополнить словами "иностранная страховая организация, имеющая право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранная страховая организация),";

б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"лица, которые осуществляли функции руководителя филиала иностранной страховой организации в момент совершения этой организацией нарушений в части деятельности такого филиала, за которые у иностранной страховой организации была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанной лицензии и указанная лицензия была отозвана вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого отзыва прошло менее трех лет;";

в) абзацы третий - пятый считать соответственно абзацами четвертым - шестым;

3) в пункте 9 статьи 42 слова "страховых компаний" заменить словами "страховых организаций, иностранных страховых организаций";

4) пункт 61 статьи 51 после слов "финансовых организаций" дополнить словами "(за исключением деятельности субъектов страхового дела в установленных страховым законодательством случаях)";

5) подпункт 5 пункта 2 статьи 512 изложить в следующей редакции:

"5) страховые организации и иностранные страховые организации;".

Статья 6

Часть шестую статьи 171 Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2007, N 7, ст. 833; 2016, N 10, ст. 1323; 2018, N 24, ст. 3416) изложить в следующей редакции:

"Страховщиками по договору страхования ответственности туроператора могут быть страховая организация, иностранная страховая организация, имеющие право осуществлять страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии со страховым законодательством (далее - страховщики).".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2013, N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 31, ст. 4858; 2019, N 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) в пункте 11 статьи 62 слова "страховыми или" заменить словами "страховыми организациями или иностранными страховыми организациями, имеющими право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации,";

2) пункт 50 статьи 33 после слов "со страховыми организациями" дополнить словами "или с иностранными страховыми организациями, имеющими право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 28, ст. 3493; 2005, N 30, ст. 3128; 2006, N 23, ст. 2382; 2014, N 6, ст. 563; N 19, ст. 2311; 2017, N 18, ст. 2674; 2021, N 9, ст. 1474) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 статьи 1 после слов "настоящего Федерального закона)," дополнить словами "филиалов иностранных страховых организаций (за исключением отношений, регулируемых положениями пунктов 8 - 10 статьи 21 настоящего Федерального закона),";

2) в статье 21:

а) пункт 8 после слов "иностранных кредитных организаций" дополнить словами ", филиалов иностранных страховых организаций", после слов "работниками соответствующих" дополнить словами "филиалов и";

б) в пункте 10:

абзац первый дополнить словами ", а также в Центральный банк Российской Федерации в отношении филиалов иностранных страховых организаций";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В срок не более чем три рабочих дня со дня внесения соответствующей записи в реестр документ о внесении такой записи, документ о постановке на учет в налоговом органе в отношении аккредитованного филиала иностранной страховой организации направляются (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного федерального органа исполнительной власти, в Центральный банк Российской Федерации.".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2335; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37, 58; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 11, 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196, 4221; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4816, 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 17, ст. 2418; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3558; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239; N 29, ст. 4518; N 30, ст. 4738; N 31, ст. 5018; 2021, N 1, ст. 18, 75; N 9, ст. 1469; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 июня 2021 года, N 0001202106110013) следующие изменения:

1) абзац пятый части первой статьи 5 дополнить словами ", а также иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранные страховые организации)";

2) подпункт 4 пункта 4 статьи 6 после слова "страхования)" дополнить словами ", иностранные страховые организации";

3) в статье 7:

а) в пункте 1:

подпункт 6 после слова "страхования)," дополнить словами "иностранных страховых организаций,";

подпункт 7 после слова "страхования)," дополнить словами "иностранных страховых организаций,";

б) абзац первый пункта 15-1 после слова "страхования)" дополнить словами ", иностранные страховые организации";

в) абзац четвертый пункта 15-8 после слова "страхования)," дополнить словами "иностранные страховые организации,";

г) пункт 18 после слова "страхования)," дополнить словами "иностранной страховой организацией,";

д) пункт 19 после слова "страхования)," дополнить словами "иностранной страховой организации,";

е) пункт 110 после слова "страхования)" дополнить словами ", иностранная страховая организация";

ж) подпункт 2 пункта 112 после слова "страхования)," дополнить словами "иностранной страховой организации,";

з) в пункте 2:

абзац одиннадцатый после слова "страхования)," дополнить словами "иностранных страховых организаций,";

абзац двенадцатый после слова "страхования)," дополнить словами "иностранных страховых организаций,";

абзац четырнадцатый после слов "страховых организациях," дополнить словами "иностранных страховых организациях,";

и) пункт 7 после слова "страхования)," дополнить словами "иностранных страховых организаций,";

к) в пункте 13:

абзац первый после слова "страхования)," дополнить словами "иностранные страховые организации,";

абзац второй после слова "страхования)," дополнить словами "иностранные страховые организации,";

л) абзац первый пункта 133 после слова "страхования)," дополнить словами "иностранных страховых организаций,";

м) абзац первый пункта 135 после слова "страхования)," дополнить словами "иностранной страховой организации,";

4) в статье 75:

а) пункт 5 после слова "страхования)," дополнить словами "иностранные страховые организации,";

б) пункт 6 после слова "страхования)," дополнить словами "иностранные страховые организации,".

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2007, N 50, ст. 6247; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 23, ст. 3301; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 90; 2019, N 18, ст. 2199; N 30, ст. 4150; N 49, ст. 6953; 2020, N 30, ст. 4738) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 8:

а) в подпункте 3 после слов "страховой организации," дополнить словами "иностранной страховой организации, имеющей право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранная страховая организация),", слово "аннулированы" заменить словами "аннулированы (отозваны)", слово "аннулирования" заменить словами "аннулирования (отзыва)";

б) дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

"31) лица, которые осуществляли функции руководителя филиала иностранной страховой организации в момент совершения этой организацией нарушений в части деятельности такого филиала, за которые у иностранной страховой организации была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, если с даты такого отзыва прошло менее трех лет;";

2) в пункте 1 статьи 27 слова "и страховые организации" заменить словами ", страховые организации и иностранные страховые организации";

3) в пункте 102 статьи 38:

а) слова "страховыми или" заменить словами "страховыми организациями, иностранными страховыми организациями,";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера управляющей компании, руководителя или главного бухгалтера филиала управляющей компании, не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера филиала иностранной страховой организации.";

4) в пункте 11 статьи 44:

а) подпункт 1 после слов "страховая организация," дополнить словами "иностранная страховая организация,";

б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) лица, которые осуществляли функции руководителя филиала иностранной страховой организации в момент совершения этой организацией нарушений в части деятельности такого филиала, за которые у иностранной страховой организации была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанной лицензии и указанная лицензия была отозвана вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого отзыва прошло менее трех лет;".

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2005, N 30, ст. 3114; 2007, N 49, ст. 6067; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 6, ст. 565; 2011, N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7040; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4319, 4320; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4224; 2015, N 48, ст. 6715; 2016, N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3883; N 27, ст. 4293; 2017, N 14, ст. 2008; 2018, N 32, ст. 5076; 2019, N 18, ст. 2212; N 23, ст. 2905; 2020, N 17, ст. 2727; N 22, ст. 3382; N 30, ст. 4738) следующие изменения:

1) в абзаце десятом пункта 1 статьи 1 после слов "страховая организация" дополнить словами "и иностранная страховая организация", слово "которая" заменить словом "которые";

2) подпункт "б" пункта 3 статьи 10 признать утратившим силу;

3) в абзаце первом пункта 11 статьи 12 после слов "предусмотренными правилами обязательного страхования" дополнить словами "для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки)", слова "если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим" заменить словами "если иные сроки не определены правилами обязательного страхования или не согласованы страховщиком с потерпевшим";

4) в статье 15:

а) подпункт "е" пункта 3 признать утратившим силу;

б) в пункте 4 слова "подпунктах "б" - "е" заменить словами "подпунктах "б" - "д";

в) в пункте 5 слова ", а также один из документов, указанных в подпункте "е" пункта 3 настоящей статьи, или документ о проведении технического осмотра, выданный в иностранном государстве и признаваемый в Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации" исключить;

г) в пункте 101 слова ", а также проверки факта прохождения технического осмотра", слова ", и информацию, содержащуюся в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра" и слова "и в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра" исключить;

5) в статье 20:

а) в пункте 2 слово "страховщику" заменить словами "страховой организации";

б) в пункте 4 слово "страховщику" заменить словами "страховой организации";

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. В пределах суммы компенсационной выплаты, произведенной потерпевшему в соответствии с подпунктом "б" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2 и пунктом 21 статьи 18 настоящего Федерального закона, профессиональное объединение страховщиков приобретает право требования страхового возмещения по обязательному страхованию к иностранной страховой организации.

В случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 339 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации", требование профессионального объединения страховщиков к иностранной страховой организации подлежит удовлетворению за счет денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в порядке, установленном страховым законодательством.";

6) в пункте 3 статьи 21:

а) в абзаце первом слова "гражданской ответственности владельцев транспортных средств" исключить;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Необходимым требованием к иностранной страховой организации, обращающейся за разрешением (лицензией) на осуществление обязательного страхования, является наличие у нее не менее чем пятилетнего опыта осуществления операций по страхованию транспортных средств или гражданской ответственности их владельцев в государстве (на территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, а также не менее чем пятилетнего опыта осуществления указанных операций через филиалы в иных государствах (на иных территориях), чем государство (территория) - член Всемирной торговой организации, где зарегистрирована иностранная страховая организация.";

в) абзац второй считать абзацем третьим;

7) в абзаце втором пункта 3 статьи 24 слова "страховых организаций" заменить словом "страховщиков";

8) в абзаце первом пункта 2 статьи 26 слова "страховых организаций" заменить словом "страховщиков";

9) в пункте 2 статьи 261 слова "страховой организации" исключить.

Статья 12

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 11, ст. 1076; N 30, ст. 4084; 2014, N 19, ст. 2311; 2016, N 1, ст. 46) следующие изменения:

1) в статье 511:

а) часть первую дополнить словами "и тайну страхования";

б) абзац первый части второй после слов "банковскую тайну" дополнить словами "и тайну страхования";

2) статью 52 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Банк России осуществляет аккредитацию филиалов иностранных страховых организаций, создаваемых на территории Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации".".

Статья 13

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2010, N 21, ст. 2524; 2013, N 52, ст. 6955; 2014, N 19, ст. 2311; N 48, ст. 6638; N 52, ст. 7557; 2015, N 27, ст. 3990; N 29, ст. 4356; 2018, N 53, ст. 8454; 2020, N 17, ст. 2713) следующие изменения:

1) в статье 133:

а) в абзаце первом подпункта 4 пункта 2 слова ", созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации" заменить словами "или с иностранной страховой организацией, имеющими право в соответствии со страховым законодательством на осуществление в Российской Федерации добровольного медицинского страхования";

б) в абзаце первом подпункта 5 пункта 9 слова ", созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации" заменить словами "или с иностранной страховой организацией, имеющими право в соответствии со страховым законодательством на осуществление в Российской Федерации добровольного медицинского страхования";

2) в статье 135:

а) подпункт 9 пункта 9 после слов "страховой организацией" дополнить словами "или с иностранной страховой организацией, имеющими право в соответствии со страховым законодательством на осуществление в Российской Федерации добровольного медицинского страхования";

б) подпункт 4 пункта 15 после слов "страховой организацией" дополнить словами "или с иностранной страховой организацией, имеющими право в соответствии со страховым законодательством на осуществление в Российской Федерации добровольного медицинского страхования".

Статья 14

В абзаце седьмом пункта 23-1 статьи 2011 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2011, N 29, ст. 4301; 2013, N 27, ст. 3481; 2016, N 27, ст. 4237; 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 28, ст. 4139; N 53, ст. 8404; 2019, N 26, ст. 3317; 2020, N 29, ст. 4512) слова "о страховой организации или об обществе взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков, заключивших" заменить словами "о страховщике, заключившем".

Статья 15

Абзац седьмой части 5 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2011, N 48, ст. 6728; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 48, ст. 6716; 2018, N 1, ст. 11; N 11, ст. 1579; N 22, ст. 3041; N 53, ст. 8411, 8440; 2019, N 31, ст. 4424; N 49, ст. 6957; N 52, ст. 7775; 2020, N 31, ст. 5050; 2021, N 1, ст. 38) дополнить словами ", за исключением страховых выплат, осуществляемых страховщиками-нерезидентами, имеющими право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации".

Статья 16

Внести в Федеральный закон от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2008, N 52, ст. 6225; 2011, N 1, ст. 49; N 49, ст. 7059; 2013, N 19, ст. 2308; N 52, ст. 6975; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 14; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 11, ст. 1588; N 32, ст. 5115; N 49, ст. 7524; 2019, N 52, ст. 7787; 2020, N 22, ст. 3384; 2021, N 17, ст. 2878) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 14 слова "и иными федеральными законами" заменить словами ", Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее - Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации") и иными законодательными актами Российской Федерации";

2) статью 15 дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Агентство в соответствии с Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществляет функции по управлению специальными банковскими счетами, на которых размещаются денежные средства гарантийных депозитов филиалов иностранных страховых организаций, созданных на территории Российской Федерации, в том числе функции по осуществлению выплат за счет денежных средств указанных гарантийных депозитов в случаях, порядке и на условиях, которые установлены указанным Законом.";

3) в части 3 статьи 16 слова "и другими федеральными законами" заменить словами ", Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и иными законодательными актами Российской Федерации";

4) пункт 10 статьи 21 после слова "банкротстве)" дополнить словами ", Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации";

5) часть 1 статьи 40 после слова "банкротстве)"," дополнить словами "Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации",".

Статья 17

Внести в Федеральный закон от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2007, N 50, ст. 6237; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 27, ст. 3879; 2013, N 30, ст. 4084; 2017, N 31, ст. 4816) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 3 статьи 16 слова "кредитные и страховые организации" заменить словами "кредитные организации, страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранные страховые организации)";

2) в статье 31:

а) в части 8:

абзац первый после слов "страховые организации" дополнить словами "и иностранные страховые организации";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) имеющие капитал (собственные средства) либо гарантийный депозит филиала иностранной страховой организации в размере не менее 1 миллиарда рублей или осуществляющие указанное страхование в порядке сострахования с другими страховщиками, имеющими в совокупности указанные в настоящем пункте средства в размере не менее 1 миллиарда рублей;";

б) абзац первый части 9 после слов "страховой организацией" дополнить словами "или с иностранной страховой организацией";

в) в части 10 слова "Страховые организации" заменить словом "Перестраховщики";

г) в части 13 слова "страховых организациях" заменить словом "перестраховщиках".

Статья 18

В пункте 8 части 6 статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2013, N 52, ст. 6979; 2015, N 29, ст. 4362; 2016, N 18, ст. 2515; N 27, ст. 4237; 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 28, ст. 4139; N 31, ст. 4861; N 53, ст. 8404; 2019, N 26, ст. 3317) слова "или страховой организации" заменить словами "либо страховой организации или иностранной страховой организации, имеющей право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации".

Статья 19

Часть 4 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3126; 2008, N 27, ст. 3126; 2010, N 27, ст. 3436; 2012, N 18, ст. 2130; 2013, N 19, ст. 2330; 2014, N 30, ст. 4266; 2016, N 27, ст. 4208; 2017, N 31, ст. 4828; 2018, N 1, ст. 87; 2020, N 50, ст. 8046) после слов "страховых организаций" дополнить словами "или иностранных страховых организаций, имеющих право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации".

Статья 20

В пункте 6 статьи 4 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2009, N 29, ст. 3601; 2011, N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7343; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; 2015, N 41, ст. 5629; 2020, N 9, ст. 1125) слова "страховая организация, страховой брокер, общество взаимного страхования" заменить словами "субъект страхового дела".

Статья 21

В части 7 статьи 6 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3627; 2011, N 49, ст. 7040; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; 2015, N 27, ст. 4001; 2020, N 29, ст. 4506) слова "в страховых организациях и (или) обществах взаимного страхования" заменить словами "у страховщика".

Статья 22

Внести в Федеральный закон от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 2017, N 31, ст. 4830; 2019, N 31, ст. 4430; N 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) в части 13 статьи 41-1 слова "страховыми или" заменить словами "страховыми организациями, иностранными страховыми организациями, имеющими право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации,";

2) в части 1 статьи 13 слова "в обществах взаимного страхования и страховых организациях" заменить словами "у страховщика", слова "общества взаимного страхования и (или) страховой организации" заменить словом "страховщика".

Статья 23

Пункт 5 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2018, N 32, ст. 5103; 2020, N 14, ст. 2027) дополнить словами ", иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации".

Статья 24

Пункт 1 части 5 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 23; 2017, N 30, ст. 4456; 2018, N 24, ст. 3399) после слов "страховая организация," дополнить словами "иностранная страховая организация, имеющая право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации,".

Статья 25

Внести в статью 21 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2014, N 19, ст. 2317; 2017, N 30, ст. 4456; 2019, N 27, ст. 3538; N 31, ст. 4423) следующие изменения:

1) пункт 3 части 1 после слов "страховые организации" дополнить словами "и имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации иностранные страховые организации";

2) часть 7 после слов "страховые организации" дополнить словами "и имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации иностранные страховые организации".

Статья 26

Пункт 11 части 1 статьи 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2013, N 30, ст. 4084; 2017, N 30, ст. 4456) после слов "страховая организация," дополнить словами "иностранная страховая организация, имеющая право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять деятельность на территории Российской Федерации,".

Статья 27

Внести в часть 3 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; 2020, N 6, ст. 586) следующие изменения:

1) пункт 2 после слов "страховой организации," дополнить словами "иностранной страховой организации, имеющей право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации,";

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) лица, которые осуществляли функции руководителя филиала иностранной страховой организации, созданного иностранной страховой организацией для осуществления страховой деятельности на территории Российской Федерации в соответствии со страховым законодательством, руководителя службы внутреннего контроля (контролера) такого филиала в момент нарушения таким филиалом лицензионных требований и условий, за которое у иностранной страховой организации была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, если с момента такого отзыва прошло менее трех лет;".

Статья 28

В части 4 статьи 8 Федерального закона от 5 июня 2012 года N 50-ФЗ "О регулировании деятельности российских граждан и российских юридических лиц в Антарктике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 24, ст. 3067) слова ", зарегистрированная на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющая" заменить словами "или иностранная страховая организация, имеющие".

Статья 29

Пункт 4 части 5 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673; 2014, N 30, ст. 4230; 2017, N 50, ст. 7549; 2018, N 53, ст. 8480) после слов "страховых организаций" дополнить словами "или иностранных страховых организаций, имеющих право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации,".

Статья 30

Внести в статью 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4237, 4294; 2017, N 31, ст. 4767; N 48, ст. 7052; 2018, N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5115, 5131; 2019, N 25, ст. 3170; N 26, ст. 3319; N 52, ст. 7798; 2020, N 22, ст. 3384; 2021, N 18, ст. 3064; N 22, ст. 3683) следующие изменения:

1) часть 2 после слова "страховые" дополнить словами "организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее для целей настоящей статьи - иностранные страховые организации),";

2) в части 21 слова "страховой или кредитной организацией" заменить словами "страховой организацией, иностранной страховой организацией или кредитной организацией", слова "страховой или кредитной организации" заменить словами "страховой организации, иностранной страховой организации или кредитной организации".

Статья 31

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4349; 2016, N 27, ст. 4225; 2017, N 52, ст. 7920) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) пункт 9 части 1 дополнить словами "и иностранных страховых организаций";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Понятие "иностранная страховая организация" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Законе Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации".";

2) часть 1 статьи 4 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если членом саморегулируемой организации является иностранная страховая организация, требование о соблюдении стандартов саморегулируемой организации распространяется на деятельность, осуществляемую иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации через созданный ею филиал.";

3) часть 1 статьи 14 дополнить предложением следующего содержания: "Саморегулируемая организация осуществляет контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации, являющимися иностранными страховыми организациями, указанных требований в части деятельности, осуществляемой такими членами на территории Российской Федерации через созданные ими филиалы.".

Статья 32

Внести в Федеральный закон от 4 июня 2018 года N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3390) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 7 после слов "страховые организации" дополнить словами "и иностранные страховые организации";

2) пункт 1 части 1 статьи 28 дополнить словами "и иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации".

Статья 33

Часть 6 статьи 342 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082) после слов "страховой организацией" дополнить словами ", иностранной страховой организацией, имеющей право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации,".

Статья 34

Внести в статью 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 32, ст. 4737) следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 после слов "страховая организация" дополнить словами ", иностранная страховая организация, имеющая право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации";

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) лица, которые осуществляли функции руководителя филиала иностранной страховой организации, созданного иностранной страховой организацией для осуществления страховой деятельности на территории Российской Федерации в соответствии со страховым законодательством, либо функции контролера или руководителя службы внутреннего контроля такого филиала в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва за нарушение законодательства Российской Федерации у иностранной страховой организации лицензии на осуществление страховой деятельности, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии);".

Статья 35

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 22 августа 2021 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Абзацы шестнадцатый - восемнадцатый, сто шестнадцатый, сто семнадцатый и сто двадцать первый пункта 26 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2024 года.

3. До 1 января 2024 года актуарное заключение, подготовленное по итогам актуарного оценивания, представляется иностранной страховой организацией в орган страхового надзора ежегодно не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом, если иной срок представления такого актуарного заключения не установлен органом страхового надзора.

4. До 1 января 2024 года иностранная страховая организация представляет в орган страхового надзора выписку по специальному банковскому счету, подтверждающую соответствие размера находящихся на специальном банковском счете денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации требованиям, установленным пунктом 2 статьи 334 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации", ежеквартально в течение 10 рабочих дней после окончания квартала.

5. До 1 января 2024 года ходатайство о возврате части денежных средств гарантийного депозита может быть представлено иностранной страховой организацией в орган страхового надзора в течение десяти рабочих дней после окончания квартала, в котором произошло уменьшение объема обязательств.

6. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в едином государственном реестре субъектов страхового дела в отношении страховых организаций отражаются все виды страхования в рамках соответствующего вида страховой деятельности.

7. В течение 180 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая финансовые организации, осуществляющие вид деятельности, предусмотренный пунктом 9 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (в редакции настоящего Федерального закона), обязана:

1) представить в Банк России документы, предусмотренные пунктами 2, 4 и 5 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", положения которых распространяются на членство иностранных страховых организаций в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка при осуществлении ими страховой деятельности на территории Российской Федерации через филиалы;

2) внести изменения в действующие базовые стандарты, предусмотренные статьей 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - базовые стандарты), в целях распространения их положений на иностранные страховые организации, осуществляющие страховую деятельность на территории Российской Федерации через филиалы, и представить такие стандарты в комитет по стандартам по соответствующему виду деятельности финансовых организаций, предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (в редакции настоящего Федерального закона), при Банке России.

8. Положения базовых стандартов, установленные в отношении страховых организаций, распространяются на иностранные страховые организации в части членства иностранных страховых организаций в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка при осуществлении ими страховой деятельности на территории Российской Федерации через филиалы до дня вступления в силу внесенных в них в соответствии с требованием пункта 2 части 7 настоящей статьи изменений.

9. Положения внутренних стандартов, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", установленные в отношении страховых организаций, распространяются на иностранные страховые организации, являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, при осуществлении ими страховой деятельности на территории Российской Федерации через филиалы до дня вступления в силу внесенных в них в соответствии с требованием пункта 1 части 7 настоящей статьи изменений.

Президент Российской Федерации В. Путин