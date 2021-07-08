Академик Румянцев: Студенты-медики должны иметь доступ в клиники и к пациентам

Подготовку студентов в медицинских вузах Минобрнауки РФ следует выстроить таким образом, чтобы будущие медики уже во время обучения получали доступ в лечебные учреждения. Об этом главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев заявил во время прямого эфира "Live Доктора Румянцева" в социальных сетях.

"В 44 учебных заведениях Минобранауки России сегодня работают медицинские факультеты, которые дают хорошую базовую теоретическую подготовку. При этом у студентов нет доступа в клиники, потому что все клинические базы относятся к учебным заведениям Минздрава России. В этом заключается одна из важнейших проблем медицинского образования в нашей стране".

В качестве примера, как должна быть выстроена подготовка в медицинских вузах, Румянцев привел Институт медицинского образования НМИЦ им. В.А. Алмазова, который с 2018 года обучает студентов по специальности "Лечебное дело". Система обучения в НМИЦ им. Алмазова построена по другому, инновационному принципу, считает Румянцев. В ней студент погружен в лечебный и научный процесс с первого же курса.

Генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова, президент российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто в ходе эфира рассказал о том, что студенты первых двух курсов Института медицинского образования размещаются в Центре доклинических трансляционных исследований таким образом, что учебные комнаты расположены в непосредственной близости от лабораторий, где выполняются исследования самого высокого уровня.

"Наука должна быть идти не параллельно обучению, а быть внутри него. Наша главная задача - чтобы студенты с первого курса были бы погружены в клинику и погружены в науку. Мы работаем так, что все наши компетенции в области кардиологии доступны студентам. Не случайно, что Институт медицинского образования НМИЦ им. Алмазова, который обучает студентов Лечебного факультета, уже вошел во вторую сотню всемирного рейтинга Times Higher Education в номинации "Укрепление здоровья и благополучия", - отметил Евгений Шляхто.

Главный детский кардиолог Минздрава РФ, научный руководитель НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Ассоциации детских кардиологов России профессор Мария Школьникова в своем выступлении отметила прорыв, который произошел за последние полтора года в обучении студентов-медиков. "Онлайн-технологии позволили дисциплинировать студентов и привлечь к обучению хороших и очень хороших преподавателей, использовать современные методики. Это положительным образом сказалось на уровне подготовки студентов", - подчеркнула Школьникова.

Александр Румянцев последовательно выступает за увеличение финансирования здравоохранения. Расходы на медицину следует ежегодно увеличивать на 520 млрд рублей в год, доведя их в перспективе до 7,7 % от ВВП. Дополнительные средства бюджета, по его мнению, необходимо направить, в частности, на подготовку медицинских кадров.