Аналитики рассказали, кто чаще всего пользуется безналичными платежами

Безналичные платежи чаще используют женщины в возрасте от 30 до 40 лет, проживающие в Северо-Западном, Уральском или Дальневосточном федеральных округах, а также в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели в Аналитическом центре НАФИ.

Сторонники безналичного способа оплаты, как правило, оценивают свое материальное положение как "хорошее" или "очень хорошее", имеют высшее образование. Также у них обычно есть дети.

При этом, как пишет RT, в распоряжении которого оказались результаты опроса, наличные в основном выбирают мужчины без высшего образования, которые оценивают свое материальное положение как "низкое". Обычно они проживают в небольших населенных пунктах с населением до 100 тысяч человек, расположенных в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

В опросе приняли участие пять тыс. человек в возрасте от 18 лет из 53 регионов РФ.