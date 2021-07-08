Банк России отобрал шорт-лист символов для новых банкнот

В качестве символа первого плана для лицевой стороны обновленной банкноты номиналом 1000 рублей, вероятно, будет выбран Нижегородский Кремль, для оборотной стороны эксперты склоняются к выбору вида Волги. Об этом рассказал зампред Банка России Михаил Алексеев журналистам по итогам встреч со специально созданными экспертными группами.

Также для лицевой стороны банкноты 1000 рублей эксперты предлагали здания Государственного банка и Нижегородской ярмарки, Чкаловскую лестницу, стадион "Нижний Новгород", памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной.

Менее очевидными являются кандидаты на символы первого плана для банкноты номиналом 5000 рублей. По словам Алексеева, среди предложений для лицевой стороны - Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, Дом Севастьянова, для оборотной стороны - виды Уральского горного хребта.

В состав экспертных групп вошли федеральные и региональные эксперты в области истории, культурологии, бонистики и нумизматики. По словам Алексеева, Банк России не пытался навязывать им свою позицию, однако по многим вопросам он солидарен с мнением большинства экспертов. На вопрос о влиянии на выбор региональных и городских властей Алексеев отметил, что официальных предложений от них не поступало и при отборе символов банкнот Банк России ориентируется именно на экспертное мнение.

Изначальный список возможных символов включал более 200 наименований, сказал Алексеев. Задача экспертных групп - подготовить шорт-лист по каждой банкноте из 10-14 объектов, учитывая, что на каждой стороне может быть от двух до (реже) пяти объектов. Окончательный выбор сделает совет директоров Банка России осенью этого года. На подготовку банкнот уходит около полутора лет, эти две банкноты Банк России выпустит в обращение в 2023 году.

Банк России обновит дизайн шести банкнот (10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей), исходя из принципа "один город - один федеральный округ". На лицевой стороне будут символы городов - центров федеральных округов. На оборотной стороне может быть изображен любой объект из соответствующего федерального округа, в том числе находящийся в одном из городов.

На банкнотах 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся виды, соответственно, Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Таким образом, с банкнот исчезнут виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска. На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, но они будут другими, не такими, как сейчас.

Первыми, в 2022 году, в обращение поступят обновленные банкноты номиналом 100 рублей, их концептуальный дизайн уже утвердил совет директоров Банка России.