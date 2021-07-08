Тимофей Баженов считает, что упрощенное оформление статуса предпенсионера сбережёт москвичам время и здоровье

В Москве упростили порядок получения статуса предпенсионера. С 12 июляэту услугу можно будет получить в электронном виде. Инициатива мэра столицы Сергея Собянина, по мнению известного тележурналиста Тимофея Баженова, продиктована заботой о здоровье жителей мегаполиса.

"Упрощение порядка получения статуса предпенсионера считаю разумным и своевременным. Сегодня, во время роста заболеваемости коронавирусом, нужно, прежде всего, думать о здоровье горожан. Оформление документов в электронном виде сэкономит москвичам старшего поколения время и убережет от возможного заражения", ? отметил Тимофей Баженов.

Тележурналист подчеркнул, что предпенсионеры, как и все люди старшего поколения, находятся в зоне риска по заболеваемости и тяжести осложнений. Пандемия показала, что в период эпидемий и кризисов россиянам, как никогда, нужен "Кодекс социальной поддержки" граждан, который будет включать в себя все социальные гарантии государства.

Теперь для получения статуса предпенсионера личного присутствия в центрах госуслуг не требуется. В столичном правительстве пояснили, что подача заявления производится в максимально простой форме в электронном виде на портале mos.ru. На сайте необходимо будет указать только имя, дату рождения и сведения о регистрации в Москве. Дополнительные сведения будут запрошены в ходе межведомственного взаимодействия социальными службами. Уведомление о присвоении статуса поступит в "Личный кабинет" на портал mos.ru. Срок рассмотрения заявки сократится с шести до трех рабочих дней.

По словам Тимофея Баженова, цифровая регистрация и учет льготных категорий граждан поможет государству оказывать адресную помощь россиянам. Инструменты цифровизации необходимо поддерживать и развивать в разных направлениях.

Новая категория граждан - предпенсионеры - появилась вместе с повышением пенсионного возраста. Это люди, которым осталось пять лет до того возраста, который дает право на страховую пенсию по старости, в том числе - досрочную. При оформлении статуса на граждан распространяются меры социальной поддержки. Например, льготное прохождение диспансеризации с сохранением заработной платы. Также на них распространяются льготы по уплате ЖКХ, проезд в общественном транспорте и ряд других мер. Сегодня этот статус могут получить женщины, достигшие 55 лет, и мужчины в возрасте от 60 лет.