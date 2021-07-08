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08.07.2021 20:57
Рубрика: В мире

Кишинев на распутье

Глава Молдавии не сможет сдержать обещаний
Текст: Дмитрий Офицеров-Бельский (старший научный сотрудник ИМЭМО РАН)
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)

В Молдавии 11 июля пройдут досрочные парламентские выборы, от которых зависит, сможет ли президент Майя Санду получить решающую поддержку для реализации своей политики, а также - какую роль будут играть другие политические партии, в том числе Партия социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном.

Фото: Михай Карауш/ РИА Новости
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Некоторые результаты опросов показывают, что пропрезидентская сила "Действие и солидарность" (PAS) Майи Санду сможет получить более 50 процентов голосов. Если прогноз оправдается, то Санду будет контролировать все рычаги власти - правительство, президентский пост и Конституционный суд, который уже давно работает фактически в пользу Санду и унионистов - сторонников присоединения к Румынии. В таком случае суперполномочия, которые получит Санду, могут стать "пирровой победой", потому что вместе с полномочиями придет и повышенная ответственность за принимаемые решения. Она вряд ли сможет сдержать все те обещания, которые сейчас раздает. Схожая ситуация была с президентом Владимиром Ворониным в 2001-2009 годах. Тот обещал решить приднестровский конфликт и улучшить отношения с Россией, но не сделал ничего. От Санду ждут вхождения в Европу, что она обещает перед выборами. Но для этого Евросоюз должен рассматривать Молдавию как потенциального члена, а он к этому не готов. В Брюсселе ждут результатов расследования совершенной в Молдавии "кражи миллиарда". Но когда Санду была премьером, ни одного решительного шага в этом направлении сделано не было.

Что касается перспектив блока социалистов Игоря Додона и коммунистов Владимира Воронина, то у Додона шансов выиграть выборы практически нет. Но есть возможность вступить в коалицию с победителем.

Подготовил Константин Волков

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