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08.07.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после провала переговоров ОПЕК+

Текст: Роман Маркелов
Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

- Мы ожидаем, что в ближайшие недели курс рубля останется в диапазоне 73,5-75,5 к доллару и 87-89 к евро. Провал переговоров ОПЕК+ повысил риски для нефтяного рынка, однако цены пока остаются на высоком уровне. Сильный текущий счет платежного баланса РФ позволит смягчить негативное влияние укрепления доллара в мире и повышенного спроса на валюту для дивидендов и туризма.

Фото: iStock
ОПЕК+ определится с добычей нефти до конца года

После того, как нефтяной альянс ОПЕК+ за пять дней не смог договориться об увеличении добычи на август и продлении сделки после апреля 2022 года, волатильность на нефтяном рынке возросла. Цены на нефть Brent сначала выросли до $78 за баррель, а затем упали до $74. При этом участники рынка уверены, что переговоры продолжатся и альянс найдет устраивающее всех решение. Пока же нефтяной рынок остается в дефиците благодаря восстановлению спроса и сокращению предложения странами ОПЕК+. Высокие цены на нефть, газ, металлы и другие статьи российского экспорта обеспечивают внушительный приток валютной выручки в страну и поддерживают рубль.

В то же время позитивное влияние высокой нефти на рубль сдерживают покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщило, что с 7 июля по 5 августа увеличит ежедневный объем покупок валюты на 29%, до 13,5 млрд рублей. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято около $4 млрд и взамен в систему поступит 296 млрд рублей. С точки зрения сезонности июль является относительно слабым месяцем для рубля - за последние тринадцать лет рубль снижался к доллару в среднем на 1,7%. Это связано с выплатами дивидендов российскими компаниями иностранным инвесторам. Нерезиденты получают дивиденды в рублях и затем конвертируют их в валюту для вывода в свои юрисдикции.

Вторым негативным фактором для рубля в июле выступает туристический сезон, когда россияне покупают валюту для зарубежных поездок. Спрос на внешний туризм существенно возрос после открытия Турции, Италии, Кипра и других туристических направлений. Вместе с тем ряд стран остается закрытым из-за пандемии, что снижает спрос на валюту.

Третьим важным фактором относительной слабости рубля в этом году является низкий спрос международных инвесторов на активы развивающихся стран. Осторожность нерезидентов связана как с новыми вспышками COVID-19 и низкими темпами вакцинации в развивающихся странах, так и с перспективами сокращения монетарных стимулов ФРС США.

Уверенное восстановление американской экономики, повышенная инфляция в США и сигналы более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС заложили фундамент для более крепкого курса доллара. Американский ЦБ в ближайшие месяцы, как ожидается, объявит о постепенном сокращении программы выкупа активов на $120 млрд в месяц. Уменьшение объемов дешевой ликвидности означает более высокие рыночные ставки и меньший приток капитала на развивающиеся рынки.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Почему рубль дешевеет при дорожающей нефти

Кроме этого, центробанки развивающихся стран, включая Банк России, приступили к повышению ключевых ставок для сдерживания инфляции. Цикл повышения ставок снижает привлекательность облигаций, в том числе для иностранных инвесторов. Отсюда мы видим слабый спрос на последних аукционах ОФЗ и меньший приток портфельных инвестиций в страну.

Во второй половине июля поддержку рублю окажут налоговый период и увеличение реальной процентной ставки. Экспортеры будут конвертировать валютную выручку в рубли для выплат в бюджет. 23 июля Банк России, как ожидается, повысит ключевую ставку на 50 б.п. или 100 б.п., до 6-6,5% годовых. Увеличение реальной рублевой процентной ставки будет поддерживать российскую валюту, в том числе за счет повышения привлекательности операций керри трейд для инвесторов.

Экономика Финансы Валютный рынок Международные организации ОПЕК

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