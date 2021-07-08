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08.07.2021 14:35
Рубрика: Внутренняя политика

Депутат ГД Ирина Белых выступает за разработку жесткого регламента правил пользования электросамокатами

Текст: Анна Полтавцева
Парламентарий Ирина Белых считает, что возросшая популярность электросамокатов и других новомодных средств передвижения требует жесткого законодательного регулирования их использования с учетом соблюдения прав всех участников дорожного движения. Меры необходимо принять в связи с большим ростом количества ДТП с их участием, в том числе со смертельным исходом.
Фото: Сергей Николаев Фото: Сергей Николаев
Фото: Сергей Николаев

- Совершенно недопустимо, что, пользуясь пробелами в законодательстве и отсутствием четких механизмов привлечения к ответственности, некоторые пользователи электросамокатов нарушают все мыслимые нормы ПДД. Буквально игнорируют права других участников дорожного движения, подвергая опасности их жизнь и здоровье. Передвигаются на большой скорости в парках, на тротуарах, в местах массового скопления людей. От такой безответственности часто страдают и малыши, и мамы с колясками, и маломобильные граждане. Задача компетентных органов и нас, законодателей, как можно скорее разработать четкий правовой регламент использования электросамокатов, а самое главное - прописать нормы ответственности за нарушение правил, - заявила Ирина Белых.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Число ДТП с электросамокатами в России выросло почти на 200%

Парламентарий добавила, что необходимо внести серию поправок в ПДД и прописать конкретные критерии ответственности пользователей электросамокатов и других новомодных средств передвижения. Также нужно отдельно установить четкую классификацию электросамоката как транспортного средства, необходимую в том числе при судебных разбирательствах. На сегодняшний день такой классификации в ПДД нет. Соответственно, нет и критериев ответственности пользователей этих транспортных средств.

Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников предложил ввести минимальный возраст для пользования самокатами - не младше семи лет. Согласно статистике ведомства число ДТП с участием электросамокатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось почти вдвое. С января по май 2021 года в стране зарегистрировано 112 таких ДТП, два человека погибли, еще 119 - пострадали.