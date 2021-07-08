Дни молодежи на "Славянском базаре в Витебске" пройдут в новом формате

Не станет исключением и юбилейный, XXX фестиваль, который пройдет в областном центре с 15 по 18 июля, напоминают его организаторы. И в качестве примера ссылаются на предстоящую трансформацию традиционного дня молодежи. В этом году юношей и девушек приглашают 16 и 17 июля уже на двухдневный творческий фестиваль "Зажигает молодежь", сообщил в четверг лидер областной организации БРСМ Владимир Бабичев. А всего в областном центре ожидают десант из представителей 33 стран и порядка пяти тысяч артистов, информирует БЕЛТА.

Практически уже через неделю, 16 июля, городская площадь Победы превратится в многоголосую трибуну полновесных молодежных дискуссий, а открытые площадки включат свои микрофоны для выступления хедлайнеров фестиваля.

Кстати, уточнил Бабичев, впервые на фестивале будет организована конференция Российско-Белорусского союза молодежи, для участия в которой приглашены министр образования Беларуси Игорь Карпенко, его новосибирский коллега Сергей Федорчук и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Более ста спортсменов, любителей и профессионалов будут участвовать в молодежном забеге, который станет своеобразны прологом к развлекательным мероприятиям 17 июля. Между прочим, репортерам уже стало известно, что юноше и девушке, которые первыми преодолеют шестикилометровую дистанцию, вручат главные призы. Одним из них, судя по всему, будет велосипед, а вторая награда станет для победителя сюрпризом.

Ожидает молодых поклонников атлетики и конкурс Союзного государства по гиревому спорту, а также открытые областные соревнования по этой дисциплине на Кубок Витебского губернатора. Заявки на них уже поступают не только из шести регионов Синеокой, но и из Смоленска, Пскова и других российских городов. А для тех, кто предпочитает более легкие испытания, будут доступны площадки по мини-гольфу, крикету, баскетболу, футболу, а также настольные игры, уточняет агентство.

Жители Витебска уже с удовольствием оценили и факт возрождения в этом году молодежного арт-парада. Кроме того, запланирован и дебютный национальный конкурс молодежного творчества "Огни новых побед". Он даст простор для проявления своего таланта у вокалистов, танцоров и артистов оригинального жанра. И, конечно, всех участников молодежного фестиваля ожидают по традиции букеты праздничного салюта.

А для расширения зрительской аудитории юбилейного форума в Витебске, сообщили организаторы, предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств.