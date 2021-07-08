Доллар впервые с 4 мая превысил 75 рублей

Курс доллара поднялся выше 75 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже. Это максимальные значения с 4 мая 2021 года. Так, в четверг в 9:51 по мск американская валюта торговалась за 75,06 рублей, а к закрытию предыдущей сессии - на уровне 75,025 рублей.

В то же время евро подорожал на 48 копеек, прибавив чуть больше половины процента, и остановился на отметке в 88,57 рублей.

Баррель марки Brent подешевел на 0,31% и торгуется за $73,2 на лондонской бирже. Снижается стоимость и нефти сорта WTI, ее цена опустилась на 0,48% до $71,85 за баррель.