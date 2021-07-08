Древние гробницы в Судане оказались "аналогами" галактик

Международная команда археологов впервые применила для изучения древних гробниц в Судане метод, разработанный для изучения космических кластеров. Результаты показали, что гробницы в древности были выстроены в соответствии с теми же принципами, на которых базируется строение галактик.

Исследование опубликовано в журнале PLOS, а коротко о нем рассказывает Heritage Daily. Его провела группа археологов во главе со Стефано Костанцо из Неаполитанского университета.

Ученых заинтересовали объекты, расположенные в регионе Кассала на востоке Судана. Ранее там было найдено огромное количество погребальных памятников, начиная от курганов возрастом в тысячи лет и заканчивая гробницами исламского периода.

Археологи предположили, что все эти памятники были выстроены не случайным образом, а по какому-то неизвестному алгоритму. Они считают, что на расположение гробниц, вероятно, повлияли какие-то геологические и социальные факторы. Но до последнего времени раскрыть эту тайну не удавалось.

В новом исследовании Костанцо и его команда сначала собрали набор данных о более чем 10 тысячах погребальных памятников в указанном регионе. Они расположены на огромной территории, превышающей 4000 квадратных километров. Для этого были использованы сведения, полученные в ходе полевых работ, а также данные дистанционного зондирования с использованием спутниковых снимков.

Затем для анализа расположения этих памятников археологи применили метод, позаимствованный ими у астрономов. Они использовали модель Неймана-Скотта, которая была разработана для изучения пространственных структур, звездных скоплений и галактик.

Анализ принес неожиданный результат. Модель показала, что древние захоронения в Кассале буквально сотнями группируются вокруг центральных "родительских" точек, в роли которых обычно предстают наиболее древние или наиболее важные гробницы.

По такому же принципу звезды группируются вокруг центров высокой гравитации. Кстати, это был первый раз, когда космологический подход был применен к археологии. Тем самым археологи получили новый инструмент для поиска ответов на вопросы о происхождении древних памятников.

Резюмируя, авторы работы выдвинули гипотезу о суданских гробницах. Они предполагают, что более крупномасштабное распределение памятников определялось окружающей средой, благоприятными ландшафтами и доступностью строительных материалов.

А распределение в меньших масштабах, вероятно, было продиктовано социальными факторами. Ученые подметили, что новые гробницы обычно строили поблизости от более старых. Возможно, где-то это были семейные захоронения, а в других случаях важную роль могли играть традиции и ритуалы, согласно которым важные захоронения устраивали рядом с наиболее древними погребальными памятниками.