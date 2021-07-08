Древние гробницы в Судане оказались "аналогами" галактик

Новости

Путин назвал доброе сердце залогом достижений в жизни 15:16
Путин успокоил расплакавшегося от волнения школьника 15:15
Скончался народный артист России Михаил Глуз 15:10
В Петербурге фирмы с вакцинированными работниками получат особый статус 15:01
Назван способ остановить распространение штамма "Дельта плюс" 14:59
Около 100 бутылок алкоголя изъяли в караоке-баре в центре Москвы 14:51
На "Иннопроме" представили говорящего робота-дезинфектора 14:51
"Опаснее, чем в 2010-м": Врач предупредил об особой угрозе нынешней жары 14:42
В Москве стартовал чемпионат Европы по гребле в дисциплине марафон 14:42
Оперштаб: В Москве выявлено 6040 новых случаев COVID-19 14:33
Моника Беллуччи и Дева Кассель снялись вместе для обложки Vogue Italia 14:26
Ученые нашли "резервуар" для COVID-19 в организме человека 14:22
В Тюмени эвакуировали торгово-развлекательные центры 14:14
СМИ: Игорь Верник госпитализирован в Москве 14:11
Патрушев: На Юге России растет число инфицированных коронавирусом 14:03
Песков заявил об эффективности российских вакцин к новым штаммам коронавируса 13:55
В Ленобласти три человека погибли при столкновении автомобиля с поездом 13:49
Власти Флоренции запретили вечерние прогулки по городу 13:38
Песков: Запад любыми средствами будет добиваться сдерживания России 13:37
В Москве простились с Владимиром Меньшовым 13:35
Песков прокомментировал идею Памфиловой перенести Единый день голосования 13:34
Суд арестовал мужчину, захватившего банк в Тюмени 13:34
В России итоги переписи населения огласят в два этапа 13:31
Школьники будут изучать финансовую грамотность с 1 по 9 класс 13:30
На Урале 80-летняя женщина сбила ребенка на пешеходном переходе 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 14:32
Рубрика: Культура

Древние гробницы в Судане оказались "аналогами" галактик

Текст: Денис Передельский
Фото: Costanzo et al., PLOS One, 2021 Фото: Costanzo et al., PLOS One, 2021
Фото: Costanzo et al., PLOS One, 2021

Международная команда археологов впервые применила для изучения древних гробниц в Судане метод, разработанный для изучения космических кластеров. Результаты показали, что гробницы в древности были выстроены в соответствии с теми же принципами, на которых базируется строение галактик.

Фото: iStock
В Италии на заставе этрусков найдена могила мальчика-воина

Исследование опубликовано в журнале PLOS, а коротко о нем рассказывает Heritage Daily. Его провела группа археологов во главе со Стефано Костанцо из Неаполитанского университета.

Ученых заинтересовали объекты, расположенные в регионе Кассала на востоке Судана. Ранее там было найдено огромное количество погребальных памятников, начиная от курганов возрастом в тысячи лет и заканчивая гробницами исламского периода.

Археологи предположили, что все эти памятники были выстроены не случайным образом, а по какому-то неизвестному алгоритму. Они считают, что на расположение гробниц, вероятно, повлияли какие-то геологические и социальные факторы. Но до последнего времени раскрыть эту тайну не удавалось.

В новом исследовании Костанцо и его команда сначала собрали набор данных о более чем 10 тысячах погребальных памятников в указанном регионе. Они расположены на огромной территории, превышающей 4000 квадратных километров. Для этого были использованы сведения, полученные в ходе полевых работ, а также данные дистанционного зондирования с использованием спутниковых снимков.

Затем для анализа расположения этих памятников археологи применили метод, позаимствованный ими у астрономов. Они использовали модель Неймана-Скотта, которая была разработана для изучения пространственных структур, звездных скоплений и галактик.

Фото: iStock
В Греции разгадали одну из величайших загадок археологии

Анализ принес неожиданный результат. Модель показала, что древние захоронения в Кассале буквально сотнями группируются вокруг центральных "родительских" точек, в роли которых обычно предстают наиболее древние или наиболее важные гробницы.

По такому же принципу звезды группируются вокруг центров высокой гравитации. Кстати, это был первый раз, когда космологический подход был применен к археологии. Тем самым археологи получили новый инструмент для поиска ответов на вопросы о происхождении древних памятников.

Резюмируя, авторы работы выдвинули гипотезу о суданских гробницах. Они предполагают, что более крупномасштабное распределение памятников определялось окружающей средой, благоприятными ландшафтами и доступностью строительных материалов.

А распределение в меньших масштабах, вероятно, было продиктовано социальными факторами. Ученые подметили, что новые гробницы обычно строили поблизости от более старых. Возможно, где-то это были семейные захоронения, а в других случаях важную роль могли играть традиции и ритуалы, согласно которым важные захоронения устраивали рядом с наиболее древними погребальными памятниками.

Культура Арт Музеи и памятники В мире Африка Судан Общество Наука

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Москве простились с Владимиром Меньшовым
Денис Проценко: Жара ухудшает течение COVID-19
Авторы закона об игристых винах объяснили понятие "российское шампанское"
Евросоюз предложил России обсудить взаимодействие по вакцинным сертификатам
Вышла первая в России полная биография Николая Лескова
Как Витебск готовится к открытию "Славянского базара"