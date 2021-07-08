В Египте идентифицирован загадочный древний объект круглой формы

В Египте археологическая миссия Министерства по делам древностей раскопала огромный древний объект, который был идентифицирован как гончарная мастерская греко-римского периода.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Министерства по делам древностей Египта. Оно было сделано археологической миссией, работающей в районе Тель-Ком-Азиза, провинция Бехейра.

Там были обнаружены остатки огромной гончарной мастерской, датированной греко-римской эпохой. По словам доктора Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей, мастерская содержит постройки, относящиеся к периоду между III веком до нашей эры и I веком нашей эры.

На данный момент миссии удалось раскопать печи и сушильную зону. Мастерская имела правильную круглую форму. Визуально она выглядит как огромная яма, внутри которой располагался "цех". Внутри, по краям ямы, глина сначала добывалась и тут же замешивалась, а затем в нее добавляли специальные примеси. Это было необходимо для повышения качества глины, за счет добавок мастера добивались однородности.

В центре ямы находилась производственная зона. Именно там из глины изготавливались изделия, там же сосуды подвергались процессу полировки. В ходе раскопок ученые обнаружили несколько инструментов, включая фрагменты гончарного круга, а также фрагменты глиняных сосудов.

Что касается сушильной зоны, то это было специальное место, где сосуды оставляли на солнце. Под лучами, как предполагают исследователи, эти полуфабрикаты держали максимально долго. И только затем сосуды отправляли в печи, из которых выходила готовая керамика.

Комментируя находку, доктор Айман Ашмави из Высшего совета по делам древностей, отметил, что в печах имелись дымоходы, выводившие дым вверх через вентиляционные отверстия. Сами печи были сложены из красного кирпича и обложены снаружи толстыми слоями из глиняных кирпичей.

Это помогало печам выдерживать давление, которое возникало в процессе обжига. Ученые отмечают, что древние мастера вообще применяли довольно передовые технологии. Так, при обследовании цеха были обнаружены трубы для подачи горячего газа, а также трубы, при помощи которых в печи контролировалась температура.

Добавим, что поблизости от мастерской также были раскопаны руины жилых домов, возведенных из сырцового кирпича, остатки домашней посуды, хранилища и несколько бронзовых монет.