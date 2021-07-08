Двое американцев ранены в результате ракетного обстрела базы в Ираке

В среду по меньшей мере 14 ракет атаковали авиабазу Айн аль-Асад в западном Ираке, на которой размещены американские и другие международные силы. Ранены двое американских военнослужащих, сообщил официальный представитель коалиции полковник армии США Уэйн Маротто. Тем временем возглавляемые курдами силы в Сирии заявили, что они предотвратили запуск беспилотника в районе, где также действуют силы США.

Хотя не было никаких непосредственных заявлений об ответственности за атаки, по мнению аналитиков, они были частью кампании поддерживаемых Ираном ополченцев. Они пообещали отомстить после того, как в прошлом месяце в результате ударов США по иракско-сирийской границе погибли четверо их представителей, сообщает Reuters. Официальные лица на условиях анонимности заявили, что двое раненых были военнослужащими США. Один из чиновников добавил, что один военнослужащий получил сотрясение мозга, а другой - легкие порезы.

Представители иракской армии заявили, что масштабы недавних атак на базы, на которых размещаются силы США, с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов с взрывчаткой были беспрецедентными. Источники в иракском министерстве обороны сообщили, что в среду во время нападения использовалась ракетная установка в грузовике, и она была обнаружена подожженной на близлежащей ферме.

На прошлой неделе Соединенные Штаты заявили Совету Безопасности ООН, что они нанесли воздушные удары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии и Ираке, чтобы удержать их и Тегеран от проведения или поддержки дальнейших атак на персонал или объекты США. Иран отрицал поддержку атак на войска США в Ираке и Сирии, и осудил удары США с воздуха по группам, поддерживаемым Ираном.