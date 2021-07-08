Новости

NYT: Спасательная операция на месте обрушения дома во Флориде завершена 01:35
ВОЗ: Новые штаммы коронавируса выигрывают гонку с вакцинами 01:25
Кейн признан лучшим игроком матча Англия - Дания 01:09
Итальянские фермеры вырастили самую большую в мире вишню 00:52
Опубликовано видео ликвидации пожара на судне в порту Дубаи 00:42
Двое американцев ранены в результате ракетного обстрела базы в Ираке 00:34
В РФПИ прокомментировали новые данные минздрава Аргентины по "Спутнику V" 00:24
В Гидрометцентре предупредили о 35-градусной жаре и вредных примесях 00:06
В Дубае локализовали крупный пожар на судне в порту 07.07.2021
Мощный взрыв произошел на стоящем в порту Дубая судне 07.07.2021
В Минсельхозе рассказали о ценах на овощи 07.07.2021
На Евро-2020 забит 11-й автогол 07.07.2021
Путин поручил быстрее газифицировать города из программы "Чистый воздух" 07.07.2021
В Аргентине легкие побочные эффекты отмечены у 0,5% привитых "Спутником V" 07.07.2021
Доминикана проверяет возможность побега на свою территорию убийц Моиза 07.07.2021
В НАТО ответили на слова Зеленского о вступлении Украины в альянс 07.07.2021
Путин призвал "притапливать" у строителей любовь к деньгам 07.07.2021
Англия - Дания - онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020 07.07.2021
Назван город Подмосковья, где разыграют еще одну квартиру для вакцинированных 07.07.2021
Штамм "дельта" стал доминирующим в США 07.07.2021
В Сирии скончался радикальный политический деятель Палестины Ахмед Джибриль 07.07.2021
Чернышенко: Десятки тысяч школьников пройдут обучение в сфере ИИ 07.07.2021
"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен из-за жары 07.07.2021
Минобрнауки рекомендует вузам организовать вакцинацию иностранных студентов 07.07.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 07.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 00:34
Рубрика: В мире

Двое американцев ранены в результате ракетного обстрела базы в Ираке

Текст: Максим Макарычев

В среду по меньшей мере 14 ракет атаковали авиабазу Айн аль-Асад в западном Ираке, на которой размещены американские и другие международные силы. Ранены двое американских военнослужащих, сообщил официальный представитель коалиции полковник армии США Уэйн Маротто. Тем временем возглавляемые курдами силы в Сирии заявили, что они предотвратили запуск беспилотника в районе, где также действуют силы США.

Фото: ИТАР-ТАСС/ АКИпресс
Умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд. В Ираке по нему скучать не будут

Хотя не было никаких непосредственных заявлений об ответственности за атаки, по мнению аналитиков, они были частью кампании поддерживаемых Ираном ополченцев. Они пообещали отомстить после того, как в прошлом месяце в результате ударов США по иракско-сирийской границе погибли четверо их представителей, сообщает Reuters. Официальные лица на условиях анонимности заявили, что двое раненых были военнослужащими США. Один из чиновников добавил, что один военнослужащий получил сотрясение мозга, а другой - легкие порезы.

Представители иракской армии заявили, что масштабы недавних атак на базы, на которых размещаются силы США, с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов с взрывчаткой были беспрецедентными. Источники в иракском министерстве обороны сообщили, что в среду во время нападения использовалась ракетная установка в грузовике, и она была обнаружена подожженной на близлежащей ферме.

На прошлой неделе Соединенные Штаты заявили Совету Безопасности ООН, что они нанесли воздушные удары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии и Ираке, чтобы удержать их и Тегеран от проведения или поддержки дальнейших атак на персонал или объекты США. Иран отрицал поддержку атак на войска США в Ираке и Сирии, и осудил удары США с воздуха по группам, поддерживаемым Ираном.

В мире Ближний Восток Ирак В мире США

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Минздрав утвердил порядок углубленной диспансеризации
Евразийский банк ожидает замедления инфляции в России до 5% к концу года
Песков рассказал о мерах в случае новых нарушений госграницы России
СМИ: Убийцы президента Гаити представились американскими агентами
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске