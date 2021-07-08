Экс-премьера Болгарии уличили в использовании детей для предвыборной агитации

Болгарская социалистическая партия (БСП) обвинила экс-премьера республики и лидера крупнейшей в стране политсилы ГЕРБ Бойко Борисова в привлечении детей к агитационной кампании в преддверии парламентских выборов, намеченных на 11 июля. Жалобы на нарушения уже поданы в ЦИК и Государственное агентство защиты детей (ГАЗД).

"Врываться на территорию школы, чтобы обнимать учителей и принуждать детей фотографироваться с Бойко Борисовым, недопустимо", - заявили в БСП, назвав случившееся партийной пропагандой. Соответствующие снимки, на которых председатель явной проевропейской ГЕРБ гордо позирует на фоне учеников, быстро разлетелись по соцсетям.

В ГАЗД же рассказали, что уже получали сигналы об участии несовершеннолетних лиц в предвыборной агитации. Так, в ряде населенных мест дети разгуливали в футболках с изображением Борисова и надписью "Я верю только этому человеку".

Ранее "прозападную" партию ГЕРБ, и ее скандального лидера Бойко Борисова, управлявших страной на протяжении 10 лет и отчаянно желающих удержать власть в своих руках, обвинили также в скупке голосов избирателей и незаконном прослушивании оппозиционных политиков. Ожидается, что на предстоящих выборах политсила хоть и займет одно место в первой тройке, но не сможет заручиться поддержкой открестившихся от нее из-за многочисленных коррупционных скандалов бывших коалиционных партнеров.