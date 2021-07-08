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08.07.2021 21:45
Рубрика: Власть

Лицо имеет значение

Эксперты обсудили типы стратегий, с которыми партии идут на выборы в Госдуму
Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)
Все партии, которые могут участвовать в думской кампании без сбора подписей, провели предвыборные съезды. Эксперты и участники сочинского форума молодых политологов "Дигория" вчера обсудили на круглом столе, как могут измениться шансы тех или иных сил на прохождение в Госдуму в зависимости от выбранной стратегии.

"Те списки, которые представили партии, а также анализ первых мест в федеральной части списков позволяют нам сказать, что конкуренция за Госдуму будет проходить на высочайшем уровне", - заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. По его словам, сам характер формирования предвыборного списка много говорит о том, как именно партия собирается вести себя в ходе предвыборной кампании. Здесь эксперт выделил три группы: "Это партии, которые приходят с обновлениями, новым лицом; партии-середнячки, которые "ни рыба ни мясо", и партии, которые пошли по пути продажи билета на последний рейс автобуса, они переселили свои списки партийными функционерами и спонсорами".

Фото: РИА Новости
Еще четыре партии определились с программой на выборы в Госдуму

По оценке Данилина, межпартийная конкуренция в последние годы только возрастает. Если в марте 2016 года было зарегистрировано 77 партий, то сейчас - 74, из которых 32 могут участвовать в выборах. Анализ федеральной части партсписков говорит о том, что партии подошли к этому по-разному. Есть партии, которая выдвинули одного человека, а есть те, у которых их 15. Некоторые партии ставят в списке всем известных лидеров общественного мнения, другие - "ноунеймов". "Интрига в том, в каком порядке расположатся партии, занявшие второе-четвертое места, пройдет ли в парламент пятая, кто станет победителем в нишевом электорате", - отметил Павел Данилин.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына обратила внимание на то, что программы многих претендентов на депутатские мандаты не популистские, а осмысленные. Некоторые из этих политиков, представляющих разные партии, поучаствовали в дискуссиях "Дигории". "Люди идут со своей повесткой, они понимают, зачем это делают, какую целевую группу представляют, - подчеркнула Кислицына. - Как правило, они занимаются этой повесткой достаточно давно и именно ее собираются продвигать в Государственной Думе... Это то, что мы называем термином "новая искренность". Еще одна черта - ориентация на результат, собеседники, которых мы видим, - это, безусловно, те люди, которые не только имеют интенцию что-то сделать, но и понимают, к чему это может привести с точки зрения социальных последствий".

Программы многих претендентов на депутатские мандаты не популистские, а осмысленные

Способы формирования предвыборного имиджа партий за счет первых лиц в предвыборных списках представляют особенный интерес, полагает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Кто-то делает ставку на проверенный годами способ выдвинуть наиболее авторитетных политиков и лидеров общественного мнения, артистов и спортсменов. Другие партии упирают на совершенно новые лица, некоторые из которых уже вполне известны в конкретных регионах. "Поле очень интересное, оно позволяет взглянуть на грядущий избирательный процесс не только как на технологическую задачу, но и задачи, которые себе ставят партии", - подытожил Куртов.

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