Евросоюз готов на взаимное признание вакцинных сертификатов

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что представители Евросоюза обратились в Минздрав России с предложением признать цифровые сертификаты о вакцинации. Брюссель одновременно мог бы одобрить российский эквивалент - QR-код, подтверждающий проведение прививки.

Если переговоры ЕС и России по поводу взаимного признания сертификатов о вакцинации закончатся успешно, поездки за рубеж станут проще и дешевле. Фото: REUTERS

В Европе в цифровой сертификат вносятся данные о вакцинации или данные о том, что человек переболел COVID-19 и выздоровел, также там аккумулируются сведения о проведенных ПЦР-тестах. Система европейского контроля аналогична российской: на сайте госуслуг у наших граждан формируется QR-код, подтверждающий проведение вакцинации, а также данные о перенесенном заболевании и результаты ПЦР-тестов.

"Было бы очень полезно, если бы наши с Россией сертификаты были эквивалентны. Насколько я понимаю, подобный сертификат есть у стран ЕАЭС, поэтому мы обратились к Минздраву (России. - "РГ") с предложением о подобных дискуссиях. Их успех может облегчить путешествия для россиян", - заявил дипломат.

Пока же ЕС (за исключением нескольких стран, признавших наш "Спутник V") не считает прививку российской вакциной достаточным основанием для въезда на свою территорию. Но пересечь границу можно, если предъявить отрицательный результат ПЦР. В некоторых случаях по приезде нужно сдать тест повторно. Но ведь и Россия пока также требует от прибывающих в страну сразу же после приезда сдавать ПЦР-тест, а свидетельство о вакцинации как альтернативный вариант не рассматривает.

"Мы получили письмо с предложением обсудить этот вопрос. Готовы встречаться и обсуждать",- сказал "РГ" помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов о предложении ЕС о взаимном признании электронных ковид-паспортов. Ранее МИД сообщил, что совместно с Минздравом ведет переговоры с рядом стран о признании российских сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Взаимное признание сертификатов выгодно и европейцам, и нам: это даст возможность проще и дешевле ездить в Европу и Россию, восстановить туристические потоки и возобновить деловые поездки. Но переговоры, скорее всего, легкими не будут. Хотя бы потому, что в Европе нет единого мнения по поводу нашего "Спутника V", а процедура его одобрения Европейским агентством по лекарствам (ЕМА) затягивается.

Взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 выгодно всем: это даст возможность ездить в Европу и Россию проще и дешевле

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован уже в 67 странах, включая и несколько европейских. Власти Венгрии закупили его еще зимой, позже это сделала и Сербия. Словения, Кипр, Греция объявили, что привитые "Спутником V" туристы могут спокойно приезжать в эти сраны на отдых. Но, например, во Франции отношение к вакцине настороженное: госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал не признавать вакцины из России и Китая, пока не будет уверенности в их эффективности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания Бона "неприемлемыми". "Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

На курорты Египта снова полетят чартеры

На курорты Египта после шестилетнего перерыва снова отправятся прямые рейсы. Указ об отмене запрета на такие полеты подписал президент России. Туроператоры говорят, что отправить первые туры на прямых рейсах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх смогут через несколько недель.

Как пояснили в Ростуризме, в связи с отменой указа президента утрачивают силу рекомендации Ростуризма туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Египет. При этом решения о дате начала полетных программ и их объемах принимает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. О принятых решениях будет сообщено дополнительно, указали в ведомстве.

"После того как пройдет межведомственная комиссия Росавиации и будут выданы разрешения авиакомпаниям, потребуется максимум неделя, чтобы развернуть чартерные программы", - пояснила "Российской газете" генеральный директор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная. По прогнозам компании Tez Tour, на это уйдет около трех-четырех недель. После завершения всех необходимых процедур туристам предложат туры на базе чартерной полетной программы, которая может быть представлена вылетами из региональных городов России, откуда разрешены авиаперелеты по зарубежным направлениям.

Цены на туры в будут не выше тех, что действовали до закрытия Египта, добавила Подгорная. Недельный тур в трехзвездочном отеле, по оценке туроператоров, может стоить около 500 долларов на человека.

В Египте рассчитывают на возвращение массового туризма из России в самое ближайшее время, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Для привлечения туристов и поддержания качества услуг в Египте установили минимальные цены в четырех- и пятизвездочных гостиницах на курортах Красного моря. Минимальная цена за ночь в пятизвездочных отелях - 40 долларов, в четырехзвездочных -28 долларов.

Подготовил Евгений Гайва