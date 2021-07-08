Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 352-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 8 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2006, N 3, ст. 282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3607; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 47, ст. 6607; 2012, N 30, ст. 4172; 2014, N 8, ст. 738; N 23, ст. 2932; 2015, N 10, ст. 1413; 2017, N 24, ст. 3482; 2018, N 31, ст. 4849; 2019, N 49, ст. 6953, 6966; 2021, N 1, ст. 20; N 15, ст. 2442) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 дополнить словами ", который должен быть проведен не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом";

2) в пункте 3:

а) в абзаце первом слова "аудиторское заключение" заменить словами "информацию о представлении аудиторского заключения в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренный статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности)", слова "(за исключением аудиторского заключения)" исключить;

б) в абзаце втором слова "аудиторское заключение" заменить словами "информацию о представлении аудиторского заключения в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности";

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"Уполномоченный орган получает аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, из государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2007, N 7, ст. 833; 2012, N 19, ст. 2281; 2016, N 10, ст. 1323; 2018, N 24, ст. 3416) следующие изменения:

1) часть третью статьи 114 изложить в следующей редакции:

"Соответствующий взнос должен перечисляться в резервный фонд ежегодно в течение 15 дней с даты опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, или с даты ее представления в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности), или с даты ее представления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, но не позднее чем 15 апреля текущего года.";

2) в статье 177:

а) часть пятую дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Аудит указанной отчетности должен быть проведен не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом.", слова "в части" заменить словом "частью";

б) часть шестую после слов "отчетного года" дополнить словами "и которые освобождены от обязанности представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 251; 2010, N 23, ст. 2788; 2011, N 29, ст. 4292; N 50, ст. 7343; 2014, N 43, ст. 5799; 2015, N 27, ст. 3971; 2016, N 27, ст. 4299; 2019, N 14, ст. 1458; N 31, ст. 4460; 2020, N 31, ст. 5052) следующие изменения:

1) в статье 101 слово "экземпляра," заменить словами "экземпляра в случае, если указанные предприятия и общества освобождены от обязанности представлять такую отчетность в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также", дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если указанные предприятия и общества представляют годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления получают такую отчетность из этого государственного информационного ресурса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

2) в абзаце восьмом пункта 19 статьи 20 слова "бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков" заменить словами "годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности".

Статья 4

Пункт 3 статьи 26 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст. 4746; 2020, N 48, ст. 7631) изложить в следующей редакции:

"3. Унитарное предприятие по окончании отчетного периода представляет уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъекта Российской Федерации или органам местного самоуправления:

1) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае, если оно освобождено от обязанности представлять такую отчетность в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности). В случае, если унитарное предприятие представляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, уполномоченный орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления получает такую отчетность из этого государственного информационного ресурса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;

2) иные документы, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления.".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2013, N 52, ст. 6979; 2015, N 29, ст. 4362; 2016, N 18, ст. 2515; N 27, ст. 4237; 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 28, ст. 4139; N 31, ст. 4861; N 53, ст. 8404; 2019, N 26, ст. 3317) следующие изменения:

1) в пункте 6 части 6 статьи 23 слова "и годовую" исключить, дополнить словами ", и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае, если застройщик освобожден от обязанности представлять такую отчетность в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности). В случае, если застройщик представляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, контролирующий орган получает такую отчетность из этого государственного информационного ресурса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия";

2) часть 2 статьи 232 дополнить словами ", если указанные документы отсутствуют в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности".

Статья 6

В пункте 13 части 1 статьи 46 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3126; 2016, N 27, ст. 4208) слова "бухгалтерском учете" заменить словами "бухгалтерском учете. В случае, если указанная в настоящем пункте годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность содержится в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", в конкурсную документацию включаются копии такой отчетности, полученной из этого ресурса".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2009, N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6450; 2011, N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7343; 2013, N 52, ст. 6988; 2015, N 41, ст. 5629; 2018, N 53, ст. 8440) следующие изменения:

1) пункт 4 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

"4) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, в случае отсутствия указанного бухгалтерского баланса в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности), либо, если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация. В случае, если хозяйствующий субъект представляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, антимонопольный орган получает бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта из этого государственного информационного ресурса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;";

2) пункт 7 части 5 статьи 32 дополнить словами ", в случае отсутствия указанного бухгалтерского баланса в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае, если заявитель представляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, антимонопольный орган получает бухгалтерский баланс заявителя из этого государственного информационного ресурса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия".

Статья 8

Внести в статью 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 7; 2010, N 17, ст. 1987; 2011, N 30, ст. 4590; 2012, N 43, ст. 5781; 2014, N 30, ст. 4223, 4279; 2017, N 49, ст. 7330; 2018, N 53, ст. 8405; 2019, N 52, ст. 7813; 2020, N 30, ст. 4768; N 31, ст. 5029; 2021, N 1, ст. 32) следующие изменения:

1) в части 12 слова "обязательной ежегодной аудиторской проверке" заменить словами "обязательному аудиту";

2) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности организатора азартных игр представляется вместе с его бухгалтерской (финансовой) отчетностью в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".".

Статья 9

Пункт 12 части 2 статьи 8 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2011, N 27, ст. 3880; N 47, ст. 6612; 2014, N 45, ст. 6153; 2017, N 30, ст. 4445; 2018, N 23, ст. 3229) после слов "представления ходатайства" дополнить словами ", при отсутствии указанного бухгалтерского баланса в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Статья 10

В пункте 13 части 7 статьи 281 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159; 2013, N 19, ст. 2330; 2015, N 45, ст. 6208; 2016, N 52, ст. 7507; 2017, N 31, ст. 4828) слова "бухгалтерском учете" заменить словами "бухгалтерском учете. В случае, если указанная в настоящем пункте годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность содержится в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", в конкурсную документацию включаются копии такой отчетности, полученной из этого ресурса".

Статья 11

В части 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344; 2018, N 49, ст. 7516; 2019, N 30, ст. 4149) первое предложение изложить в следующей редакции: "Обязательный экземпляр отчетности представляется экономическим субъектом в виде электронного документа не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.", второе предложение дополнить словами ", если иное не предусмотрено другими федеральными законами", в третьем предложении слова "по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота" исключить.

Статья 12

В пункте 15 части 8 статьи 411 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7358; 2013, N 19, ст. 2330; 2015, N 45, ст. 6208; 2016, N 52, ст. 7507) слова "бухгалтерском учете" заменить словами "бухгалтерском учете. В случае, если указанная в настоящем пункте годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность содержится в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", в конкурсную документацию включаются копии такой отчетности, полученной из этого ресурса".

Статья 13

В части 4 статьи 11 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 77-ФЗ "О парламентском контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2304; 2014, N 45, ст. 6140; 2015, N 51, ст. 7240; 2017, N 14, ст. 2006; 2018, N 32, ст. 5135) второе предложение исключить.

Статья 14

Часть 5 статьи 55 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082) изложить в следующей редакции:

"5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, получает информацию о стоимости активов декларанта из годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности декларанта, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". В случае, если декларант освобожден от обязанности представлять такую отчетность в целях формирования указанного государственного информационного ресурса, он представляет информацию о стоимости активов в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, в установленном этим органом порядке.".

Статья 15

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением статьи 13 настоящего Федерального закона.

2. Статья 13 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин