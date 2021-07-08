ФТС заявила о спаде "помогаечного бизнеса" контрабандистов из-за COVID-19

Пандемия COVID-19 осложнила для контрабандистов возможности перемещения товаров через границу физическими лицами. Речь идет, в частности, о таком явлении как "помогаечный бизнес", который был наиболее распространен на Дальнем Востоке, заявил в интервью "Российской газете" первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

"Это когда люди "руками" через границу переносят товарные партии. Нарушители везут три пары кроссовок, три пары брюк, 10 пар носков, четыре рубашки. У них все упаковано в такие сумки, параметры которых не превышают весовые и стоимостные ограничения, чтобы не к чему было придраться. На той стороне границы им раздают эти мешки, они проходят, сдают их на нашей стороне, консолидируют. В машину - и поехали", - пояснил Давыдов, отметив, что пресечение подобных схем происходит в местах консолидации товаров, когда мелкие партии формируются в одну крупную.

"Пандемия, конечно, осложнила жизнь тем, кто пытается использовать такие схемы, осложнила возможности перемещения физическими лицами. Зато мы наблюдаем интересный эффект. Скажем так, у нас "задышало" Иваново. Раньше китайская дешевая одежда "давила" на наше производство. Теперь, когда при помощи физлиц сложно стало провезти товар, в Иваново текстильное производство расцвело, потому что стало больше заказов", - добавил Давыдов.