Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 330-ФЗ "О внесении изменения в статью 23 Федерального закона "Об организованных торгах""

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года
Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года
Внести в статью 23 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2013, N 30, ст. 4084) изменение, дополнив ее частью 8 следующего содержания:
"8. Биржа обязана обеспечить конфиденциальность информации, предоставляемой в соответствии с частью 1 статьи 11 настоящего Федерального закона.".
Президент Российской Федерации В. Путин