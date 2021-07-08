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8 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 330-ФЗ "О внесении изменения в статью 23 Федерального закона "Об организованных торгах""

Дата подписания 2 июля 2021 г.
Опубликован 8 июля 2021 г.

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в статью 23 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2013, N 30, ст. 4084) изменение, дополнив ее частью 8 следующего содержания:

"8. Биржа обязана обеспечить конфиденциальность информации, предоставляемой в соответствии с частью 1 статьи 11 настоящего Федерального закона.".

Президент Российской Федерации В. Путин