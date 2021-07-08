Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 332-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу части 1 статьи 8 Федерального закона "Об инновационном центре "Сколково""

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 22, ст. 2562; 2011, N 1, ст. 49; 2012, N 26, ст. 3438; 2018, N 1, ст. 38; N 49, ст. 7524; 2019, N 30, ст. 4151; 2020, N 15, ст. 2238; N 31, ст. 5051) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) часть 1 после слов "развития Российской Федерации" дополнить словами ", повышения качества жизни граждан Российской Федерации", слова "и расширения" заменить словами ", привлечения частных инвестиций в реализацию проектов на территории Российской Федерации и их защиты, расширения";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2 . При осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ВЭБ.РФ исходит из приоритетности достижения общественно полезных экономических и социальных целей развития, создания условий для решения социальных проблем граждан и общества (далее для целей настоящего Федерального закона - социальное предпринимательство). При этом в рамках социального предпринимательства извлечение прибыли (получение дохода) осуществляется ВЭБ.РФ и лицами, участвующими в проектах ВЭБ.РФ, в том числе в ходе реализации проектов ВЭБ.РФ, в результате решения отдельных социальных задач и рассматривается в качестве одного из источников финансового обеспечения деятельности ВЭБ.РФ по решению указанных в части 1 настоящей статьи задач в сфере достижения экономических и социальных целей развития, повышения качества жизни граждан Российской Федерации.";

в) часть 3 дополнить пунктом 17 следующего содержания:

"17) участвует в реализации проектов ВЭБ.РФ, направленных на поддержку и развитие социального предпринимательства в Российской Федерации.";

г) пункт 13 части 4 изложить в следующей редакции:

"13) осуществляет корпоративные (членские) права и несет обязанности в отношении юридических лиц, участником (членом) которых является, осуществляет права учредителя в отношении созданных им юридических лиц, являющихся унитарными юридическими лицами, а в отношении отдельных из указанных юридических лиц, перечень которых утверждается наблюдательным советом ВЭБ.РФ (далее - организации ВЭБ.РФ), и институтов развития, определенных решением Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 5 настоящей статьи (далее - институты развития), определяет стратегию и основные направления их деятельности, формирует стандарты политики управления рисками и временно свободными денежными средствами (ликвидностью), оказывает им финансовую и гарантийную поддержку, а также вправе осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа организаций ВЭБ.РФ (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций) и юридических лиц (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций), являющихся хозяйственными обществами и признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации подконтрольными лицами организаций ВЭБ.РФ и институтов развития, и полномочия ликвидатора институтов развития, подлежащих ликвидации в соответствии с решением Правительства Российской Федерации;";

д) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4 . В целях содействия достижению национальных целей развития Российской Федерации, привлечения частных инвестиций в реализацию проектов на территории Российской Федерации, поддержки и развития социального предпринимательства ВЭБ.РФ на основании решения правления ВЭБ.РФ вправе:

1) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств управление имуществом, расположенным на территории Российской Федерации и за рубежом, принадлежащим российским и иностранным физическим и юридическим лицам, критерии отнесения к которым определяются наблюдательным советом ВЭБ.РФ, в том числе совершать сделки, предусматривающие передачу данными лицами в управление ВЭБ.РФ имущества в целях осуществления ВЭБ.РФ от своего имени прав собственника такого имущества, и (или) владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения таким имуществом либо совершения иных предусмотренных договором, заключаемым с ВЭБ.РФ, юридических или фактических действий в отношении имущества в интересах данных лиц, иных указанных ими лиц (выгодоприобретателей) или в иных целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств;

2) выступать в соответствии с законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств учредителем и участником юридических лиц, в том числе не имеющих членства унитарных некоммерческих организаций, создаваемых лицами, указанными в пункте 1 настоящей части, ВЭБ.РФ и (или) коммерческими российскими юридическими лицами для осуществления управленческих, социальных и иных общественно полезных функций, включая поддержку и развитие социального предпринимательства и управление имуществом в интересах лиц, определенных учредительными документами юридического лица, не имеющих извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и распределяющих прибыль между учредителями и (или) иными указанными ими лицами (выгодоприобретателями) или направляющих ее на достижение общественно полезных целей, а также осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа или управлять имуществом таких юридических лиц.";

е) часть 5 после слова "Порядок" дополнить словами "отбора и одобрения участия ВЭБ.РФ в проектах ВЭБ.РФ, предусмотренных настоящей частью,", слова "проектов ВЭБ.РФ, предусмотренных настоящей частью," заменить словами "таких проектов,";

ж) в части 5 слова "указанных задач" заменить словами "задач, указанных в части 5 настоящей статьи,", дополнить предложением следующего содержания: "ВЭБ.РФ участвует в соответствии с законодательством Российской Федерации в управлении институтами развития в части определения стратегии и основных направлений деятельности; достижения ключевых показателей эффективности деятельности, применения методик (порядка) их расчета и определения их целевых значений в рамках мониторинга достижения целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности институтов развития; формирования стандартов политики управления рисками, консолидируемыми при составлении отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и осуществления контроля уровня таких рисков; формирования стандартов политики управления временно свободными денежными средствами (ликвидностью); участия институтов развития в реализации отдельных проектов и комплексных программ в случаях, предусмотренных учредительными документами институтов развития; иных вопросов, предусмотренных учредительными документами институтов развития.";

з) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5 . Для обеспечения участия в управлении институтами развития, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, ВЭБ.РФ вправе запрашивать и получать у институтов развития информацию об их деятельности, знакомиться с их бухгалтерской и иной документацией по вопросам осуществления ими хозяйственной деятельности и корпоративного управления в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.";

и) дополнить частями 5 - 5 следующего содержания:

"5 . ВЭБ.РФ на основании решения Правительства Российской Федерации вправе осуществлять от имени Российской Федерации права акционера (участника) являющихся институтами развития хозяйственных обществ, акции (доли участия в уставном капитале) которых находятся в собственности Российской Федерации, а также осуществлять полномочия собственника имущества и учредителя являющихся институтами развития федеральных государственных учреждений, автономных некоммерческих организаций и фондов. ВЭБ.РФ осуществляет финансовую и гарантийную поддержку отдельных институтов развития, иными способами обеспечивает исполнение этими институтами развития обязательств (в том числе обязательств по выплате страхового возмещения или страховой суммы), а также в целях оказания поддержки институтам развития является получателем государственной поддержки в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, выступает агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки институтов развития, реализует иные мероприятия в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и наблюдательного совета ВЭБ.РФ.

5 . На основании решений Правительства Российской Федерации ВЭБ.РФ осуществляет мероприятия по реорганизации или ликвидации институтов развития, подлежащих ликвидации в соответствии с решением Правительства Российской Федерации, в том числе предусматривающие возможность передачи на основании решения Правительства Российской Федерации всего ранее принадлежащего таким институтам развития имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, если иное не предусмотрено решением Правительства Российской Федерации, или части такого имущества в собственность ВЭБ.РФ в качестве дополнительного имущественного взноса Российской Федерации, а также вправе осуществлять функции институтов развития после их ликвидации, за исключением функций, осуществление которых передано федеральным органам исполнительной власти.

5 . В целях осуществления функций, предусмотренных частями 3, 4, 4 , 5

- 5 настоящей статьи, ВЭБ.РФ:

1) осуществляет координацию и контроль проведения институтами развития, организациями ВЭБ.РФ и иными российскими юридическими лицами, прямо или косвенно контролируемыми ВЭБ.РФ, работ по защите информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну, обеспечению информационной безопасности;

2) осуществляет координацию и контроль проведения институтами развития, организациями ВЭБ.РФ и иными российскими юридическими лицами, прямо или косвенно контролируемыми ВЭБ.РФ, мероприятий по организации безопасности, мобилизационной подготовке и гражданской обороне, профилактике коррупционных и иных правонарушений;

3) использует средства специальной связи и видео-конференц-связи для взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, обеспечения координации деятельности институтов развития и выполнения иных возложенных на ВЭБ.РФ функций.";

2) в статье 4:

а) часть 4 после слов "доверительного управляющего," дополнить словами "управляющего имуществом в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 3 настоящего Федерального закона,";

б) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. На работников ВЭБ.РФ распространяются нормы трудового законодательства Российской Федерации, включая запреты и ограничения, установленные для работников государственных корпораций, при этом особенности регулирования труда работников ВЭБ.РФ, в том числе дополнительные квалификационные требования для замещения отдельных должностей в ВЭБ.РФ, дополнительные права и обязанности, требования к урегулированию конфликта интересов работников ВЭБ.РФ могут устанавливаться наблюдательным советом ВЭБ.РФ.";

3) пункт 23 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

"23) дает согласие на участие работников ВЭБ.РФ в деятельности органов управления и контроля коммерческих организаций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;";

4) в статье 16 :

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. В целях обеспечения эффективного выполнения своих полномочий наблюдательный совет ВЭБ.РФ вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета ВЭБ.РФ в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Меморандумом и положением о наблюдательном совете ВЭБ.РФ, предоставления правлению ВЭБ.РФ рекомендации в случаях рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности ВЭБ.РФ, предусмотренных положением о соответствующем комитете, утверждаемым наблюдательным советом ВЭБ.РФ, а также для предоставления органам управления ВЭБ.РФ и институтам развития рекомендаций по вопросам, предусмотренным частью 5 статьи 3 настоящего Федерального закона и положением о соответствующем комитете, утверждаемым наблюдательным советом ВЭБ.РФ. Комитеты представляют наблюдательному совету ВЭБ.РФ, правлению ВЭБ.РФ и органам управления институтов развития заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам, а также принимают иные решения в рамках установленной компетенции. Комитеты являются коллегиальными совещательными органами и не являются органами управления ВЭБ.РФ. Решения комитетов не являются решениями наблюдательного совета ВЭБ.РФ или других органов управления ВЭБ.РФ. Компетенция, порядок осуществления деятельности и принятия решений комитетов определяются положением о соответствующем комитете, утверждаемым наблюдательным советом ВЭБ.РФ.";

б) в части 2:

в пункте 3 слова "порядка получения работниками ВЭБ.РФ согласия на участие в деятельности органов управления и контроля коммерческих организаций" заменить словами "дачей согласия на участие работников ВЭБ.РФ в деятельности органов управления и контроля коммерческих организаций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации";

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) координационные комитеты ВЭБ.РФ - для рассмотрения вопросов осуществления ВЭБ.РФ координации деятельности институтов развития по отдельным приоритетным направлениям инвестирования, а также предоставления органам управления ВЭБ.РФ и институтам развития рекомендаций по вопросам, предусмотренным частью 5 статьи 3 настоящего Федерального закона и положением о соответствующем комитете, утверждаемым наблюдательным советом ВЭБ.РФ.";

в) в части 3 слова "один из членов наблюдательного совета ВЭБ.РФ" заменить словами "член наблюдательного совета ВЭБ.РФ или член Правительства Российской Федерации";

5) в части 2 статьи 18 слово "рыночная" исключить, дополнить словами "или в ином порядке, установленном Правительством Российской Федерации";

6) в статье 21:

а) дополнить частью 1 следующего содержания:

"1 . ВЭБ.РФ вправе на безвозмездной основе осуществлять функции агента Правительства Российской Федерации, в том числе по представлению интересов Российской Федерации в судах, по вопросам осуществления от имени Российской Федерации прав акционера (участника) являющихся институтами развития хозяйственных обществ, акции (доли участия в уставном капитале) которых находятся в собственности Российской Федерации, а также полномочий собственника имущества и учредителя являющихся институтами развития федеральных государственных учреждений, автономных некоммерческих организаций и фондов, указанных в части 5 статьи 3 настоящего Федерального закона.";

б) дополнить частями 2 - 2 следующего содержания:

"2 . В отношении институтов развития, подлежащих ликвидации в соответствии с решением Правительства Российской Федерации, являющихся некоммерческими унитарными организациями, созданными в организационно-правовой форме фонда, ВЭБ.РФ на основании настоящего Федерального закона вправе обратиться в суд с иском о ликвидации таких организаций, а также утверждать промежуточные ликвидационные балансы. В случае ликвидации некоммерческой унитарной организации, созданной в организационно-правовой форме фонда, единственным учредителем которой является ВЭБ.РФ, имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, подлежит передаче ВЭБ.РФ.

2 . Организации ВЭБ.РФ, институты развития, а также юридические лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации контролирующими или подконтрольными лицами организаций ВЭБ.РФ, институтов развития, вправе открывать счета в ВЭБ.РФ и размещать денежные средства во вклады в ВЭБ.РФ.

2 . Реализация ВЭБ.РФ полномочий по осуществлению от имени Российской Федерации прав акционера, предусмотренных частью 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, в отношении акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N 27, ст. 4198; 2017, N 49, ст. 7328; 2018, N 1, ст. 89; N 32, ст. 5106; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8413, 8463; 2019, N 52, ст. 7792; 2020, N 14, ст. 2013) следующие изменения:

1) в статье 25 :

а) в пункте 2 части 2 слова ", иностранных и международных" исключить;

б) пункт 2 части 11 изложить в следующей редакции:

"2) депозиты и субординированные депозиты в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а также в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".";

в) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11 . Для исполнения корпорацией развития малого и среднего предпринимательства обязательств по поручительствам и независимым гарантиям, выдаваемым указанной корпорацией, являющейся участником национальной гарантийной системы, в соответствии с пунктом 10 части 4 настоящей статьи в целях обеспечения исполнения обязательств, указанных в пункте 1 части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона, корпорации развития малого и среднего предпринимательства предоставляется государственная поддержка за счет средств федерального бюджета в порядке, формах и размерах, которые определяются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Предоставление такой государственной поддержки одновременно в разных формах не допускается.";

г) часть 12 изложить в следующей редакции:

"12. Размер доли обыкновенных акций корпорации развития малого и среднего предпринимательства, находящихся в собственности Российской Федерации, устанавливается Правительством Российской Федерации.";

д) дополнить частью 14 следующего содержания:

"14. К процедуре ликвидации корпорации развития малого и среднего предпринимательства не применяются правила, предусмотренные законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).";

2) в статье 25 :

а) дополнить частями 4 и 4 следующего содержания:

"4 . На основании решения Правительства Российской Федерации координацию деятельности корпорации развития малого и среднего предпринимательства, а также участие в управлении деятельностью корпорации развития малого и среднего предпринимательства по вопросам, связанным с достижением целей и задач указанной корпорации, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 25 настоящего Федерального закона, осуществляет государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

4 . В случае осуществления государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" прав акционера корпорации развития малого и среднего предпринимательства от имени Российской Федерации в рамках координации деятельности корпорации развития малого и среднего предпринимательства и участия в управлении деятельностью указанной корпорации позиция акционера - Российской Федерации, а также позиции членов совета директоров корпорации развития малого и среднего предпринимательства при проведении заседания совета директоров указанной корпорации:

1) при голосовании по вопросам соответственно повестки дня общего собрания акционеров корпорации развития малого и среднего предпринимательства, повестки дня заседания совета директоров корпорации развития малого и среднего предпринимательства, предусмотренным актами Правительства Российской Федерации об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ, определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

2) при голосовании по иным вопросам повестки дня заседания совета директоров корпорации развития малого и среднего предпринимательства определяются членами совета директоров корпорации развития малого и среднего предпринимательства самостоятельно.";

б) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства разрабатывает стратегию развития, ежегодную программу деятельности, программу деятельности на трехлетний период и программу деятельности на долгосрочный период, которые утверждаются советом директоров корпорации развития малого и среднего предпринимательства, содержат приоритетные направления деятельности корпорации развития малого и среднего предпринимательства на соответствующий период и сведения о мероприятиях, для реализации которых корпорации развития малого и среднего предпринимательства предоставляется государственная поддержка в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, с указанием источников, объемов и структуры финансирования.";

в) часть 6 признать утратившей силу.

Статья 3

Часть 1 статьи 8 Федерального закона от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457) признать утратившей силу.

Статья 4

Часть 2 статьи 2 Федерального закона от 25 декабря 2018 года N 487-ФЗ "О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 53, ст. 8413) изложить в следующей редакции:

"2. Предоставление государственной поддержки, предусмотренной частью 11 статьи 25 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", допускается до 31 декабря 2029 года включительно в течение периода осуществления акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" деятельности в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства и участника национальной гарантийной системы в пределах объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на цели исполнения обязательств этого акционерного общества:

1) по независимым гарантиям, выдаваемым этим акционерным обществом в соответствии с пунктом 10 части 4 статьи 25 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в 2019 - 2024 годах в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам, заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства с российскими кредитными организациями в 2019 - 2024 годах;

2) по поручительствам и независимым гарантиям, выдаваемым этим акционерным обществом в соответствии с пунктом 10 части 4 статьи 25 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в 2021 - 2024 годах в целях обеспечения исполнения обязательств, указанных в пункте 1 части 1 статьи 17 указанного Федерального закона (за исключением обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящей части), возникших в 2021 - 2024 годах.".

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль