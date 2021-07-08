Новости

В Петербурге станцию метро "Василеостровская" закрыли из-за задымления 19:33
Росстат назвал самые подорожавшие продукты на начало июля 19:32
Евразийский банк ожидает замедления инфляции в России до 5% к концу года 19:29
В Оренбуржье проверят информацию об избиении ребенка полицейским 19:28
Трамп подает иск против Facebook и Twitter 19:27
Накануне выборов в Болгарии избирателей подкупают талонами на хлеб и дровами 19:25
Сын Кости Цзю защитил титул чемпиона WBO 19:21
Месси ответил Неймару, предрекшему Бразилии победу над Аргентиной 19:18
Инфекционист оценил необходимость локдауна в России 18:59
Врач рассказал об особенностях течения COVID при заражении штаммом "дельта" 18:53
Автомобильный обход Кемерова начнут строить в 2021 году 18:50
Видео: Итальянцы на "Иннопроме" сформулировали слоган всей своей продукции 18:46
На "Иннопроме" презентовали проект "зеленая гранула" 18:37
Нефть Brent впервые за две недели опустилась ниже 73 долларов 18:33
Врачи фиксируют случаи заражения COVID-19 в третий раз 18:31
Рабочих из Беларуси, Киргизии и Узбекистана привлекут на Восточный полигон 18:28
Пьяная пассажирка в самолете чуть не побила Елену Ваенгу 18:19
Граждан Беларуси с 10 июля пустят в РФ только с отрицательным ПЦР-тестом 18:12
Академия художеств РФ и Военно-историческое общество подписали соглашение 18:10
Минтруд проверит отказы в выплатах на детей от 3 до 7 лет 17:58
В Chrome можно будет мгновенно восстановить закрытые вкладки 17:49
МИД РФ выразил соболезнования Гаити в связи с убийством президента 17:43
Путину не понравилась "гребенка" на взлетной полосе в Кемерово 17:43
На Гаити после убийства президента введено военное положение 17:41
Петра Мамонова начнут выводить из комы 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 334-ФЗ "О внесении изменения в статью 241 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации""

Дата подписания 2 июля 2021 г.
Опубликован 8 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в пункт 1 части 1 статьи 241 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2019, N 30, ст. 4147) изменение, изложив подпункт "д" в следующей редакции:

"д) лица, осужденные к лишению свободы (при условии наличия гражданско-правового договора субъекта малого или среднего предпринимательства с учреждением уголовно-исполнительной системы) и принудительным работам в период отбывания наказания, и лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость;".

Президент Российской Федерации В. Путин