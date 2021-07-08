Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 344-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" и статью 15 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд""

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 1 апреля 2020 года N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 14, ст. 1999; 2021, N 1, ст. 33) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить словами ", а также отношения, связанные с информационным обеспечением процессов осуществления инвестиционной деятельности и предоставления мер государственной (муниципальной) поддержки в рамках государственной информационной системы "Капиталовложения";

2) в статье 2:

а) в части 1:

дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2 ) инвестиционная стадия - стадия реализации инвестиционного проекта, которая осуществляется:

а) с момента начала выполнения строительно-монтажных работ по созданию (строительству) либо реконструкции и (или) модернизации объектов недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, и до момента их ввода в эксплуатацию, если инвестиционный проект предусматривает создание (строительство) либо реконструкцию объектов недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, и (или) до момента приемки модернизированных объектов недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества;

б) с момента начала выполнения работ по созданию результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации и до момента государственной регистрации таких результатов и (или) таких средств и (или) до момента создания результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации, если в соответствии с гражданским законодательством государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации не требуется;";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) инвестиционный проект - ограниченный по времени осуществления и затрачиваемым ресурсам комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов, направленный на создание (строительство) и последующую эксплуатацию новых либо на реконструкцию и (или) модернизацию и последующую эксплуатацию существующих объектов недвижимого имущества (в том числе на реконструкцию и (или) модернизацию и последующую эксплуатацию существующих объектов недвижимого имущества на основании концессионного соглашения или договора аренды) и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, и (или) на создание и использование результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации в целях извлечения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, в том числе предотвращения или минимизации негативного влияния на окружающую среду;";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) капиталовложения - вложенные в инвестиционный проект на предынвестиционной и инвестиционной стадиях денежные средства организации, реализующей проект, а в целях реализации инвестиционного проекта в сфере здравоохранения, образования, культуры или физической культуры и спорта - также средства, предоставленные организации, реализующей проект, ее инвестором (инвесторами) в качестве пожертвований, при этом такие денежные средства не являются:

а) заемными денежными средствами (за исключением денежных средств, предоставленных организации, реализующей проект, по договорам конвертируемого займа, при условии, что заимодавец реализовал свое право по указанному договору конвертируемого займа на приобретение акций или долей в уставном капитале организации, реализующей проект, до завершения инвестиционной стадии и что сумма вложенных денежных средств, не являющихся заемными, и сумма реализованного права требования заимодавца по договору конвертируемого займа не менее, чем объем капиталовложений, предусмотренный соглашением о защите и поощрении капиталовложений);

б) денежными средствами, полученными из бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

в) денежными средствами, полученными от организации с публичным участием, которые подлежат казначейскому сопровождению;";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) новый инвестиционный проект - инвестиционный проект, в отношении которого соблюдается одно из следующих требований:

а) организация, реализующая проект, приняла решение об осуществлении инвестиционного проекта, в том числе об определении объема капитальных вложений (расходов), необходимых для его реализации, до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, но не ранее 7 мая 2018 года и при этом выполнила следующие условия:

не ранее 7 мая 2018 года получила разрешение на строительство объектов недвижимого имущества, создаваемых или реконструируемых в рамках инвестиционного проекта, или начала осуществление капитальных вложений, если инвестиционный проект предусматривает модернизацию объектов недвижимого имущества и (или) создание результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации;

не позднее 31 декабря 2022 года подала заявление о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона;

б) организация, реализующая проект, приняла решение об утверждении бюджета на капитальные вложения (расходы) (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геологоразведочных работ) после дня вступления в силу настоящего Федерального закона и подала заявление о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона не позднее одного года после принятия такого решения;";

пункт 7 дополнить словами "и не являющиеся объектами сопутствующей инфраструктуры";

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9 ) предынвестиционная стадия - стадия реализации инвестиционного проекта, которая осуществляется с момента принятия решения об осуществлении инвестиционного проекта или решения об утверждении бюджета на

капитальные вложения (расходы) и до момента начала выполнения строительно-монтажных работ по созданию (строительству) либо реконструкции и (или) модернизации объектов недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, если инвестиционный проект предусматривает создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию таких объектов, и (или) до момента начала выполнения работ по созданию результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации, если инвестиционный проект предусматривает создание указанных объектов гражданских прав;";

подпункт "б" пункта 10 изложить в следующей редакции:

"б) не менее 90 процентов ежегодной выручки организации составляет выручка, полученная ею от реализации инвестиционного проекта на стадии эксплуатации созданных (построенных) либо реконструированных и (или) модернизированных объектов недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, и (или) использования созданных результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации;";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) сопутствующая инфраструктура - объекты транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктур, используемые как в целях реализации инвестиционного проекта, так и в иных целях, в отношении которых организация, реализующая проект, понесла затраты, связанные с их созданием (строительством) либо реконструкцией и (или) модернизацией, при условии, что указанные объекты соответствуют одному из следующих требований:

а) находятся в государственной (муниципальной) собственности или подлежат передаче организацией, реализующей проект, в государственную (муниципальную) собственность;

б) находятся в собственности регулируемой организации и (или) по договору, заключенному с регулируемой организацией, в том числе договору технологического присоединения, поступают в

собственность этой организации; в) остаются в собственности организации, реализующей проект, в случае одновременного соблюдения следующих условий:

у организации, реализующей проект, имеется техническая (технологическая) возможность предоставить указанные объекты инфраструктуры в пользование иным лицам или обеспечить доступ к ним;

отсутствуют установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения, препятствующие предоставлению организацией, реализующей проект, таких объектов инфраструктуры в пользование третьим лицам;

такие объекты инфраструктуры расположены на территории субъекта Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, или на территории нескольких субъектов Российской Федерации, если инвестиционный проект реализуется на территории нескольких субъектов Российской Федерации в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений;

такие объекты инфраструктуры востребованы, в частности, у Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации имеется подтвержденная соответствующим федеральным органом исполнительной власти и (или) уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации потребность в их создании (строительстве) либо реконструкции и (или) модернизации и последующей эксплуатации;

в соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом, публичным договором и (или) иным договором (за исключением договоров с лицами, входящими в одну группу лиц с организацией, реализующей проект) у организации, реализующей проект, имеется обязательство предоставлять объект инфраструктуры в пользование и (или) обеспечивать доступ к нему любому лицу (за исключением лиц, входящих в одну группу лиц с организацией, реализующей проект), которое обратится к организации, реализующей проект, с соответствующим требованием;";

дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13 ) стадия эксплуатации (эксплуатационная стадия) - стадия реализации инвестиционного проекта, связанная с использованием введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, и (или) созданных результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации в целях извлечения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, в том числе предотвращения или минимизации негативного влияния на окружающую среду;";

дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15) этап реализации инвестиционного проекта - этап создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации одного или нескольких объектов недвижимого имущества, если такой объект может быть введен (такие объекты могут быть введены) в эксплуатацию и эксплуатироваться для производства товаров, выполнения работ или оказания услуг независимо от иных объектов недвижимого имущества, создание (строительство) либо реконструкция и (или) модернизация которых предусмотрены инвестиционным проектом.";

б) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:

"4. Понятие "группа лиц" применяется в значении, определенном в Федеральном законе от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

5. В целях заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений в соответствии со статьями 7, 10 и 16 настоящего Федерального закона инвестиционный проект должен соответствовать требованиям в отношении нового инвестиционного проекта, предусмотренным пунктом 6 части 1 настоящей статьи.";

3) в статье 4:

а) в части 1:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) утверждает порядок осуществления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, указанным в пункте 5 настоящей части, мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта (далее - мониторинг), а также общие требования к порядку осуществления мониторинга органом государственной власти, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;";

пункт 5 дополнить словами ", осуществляет мониторинг и исполняет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом";

в пункте 7:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"7) утверждает порядок возмещения затрат, указанных в части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, понесенных организацией, реализующей проект, в рамках осуществления инвестиционного проекта, который предусматривает в том числе:";

подпункт "д" изложить в следующей редакции:

"д) форму расчета объема возмещения затрат, указанных в части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, и порядок ее заполнения;";

подпункты "ж" и "з" изложить в следующей редакции:

"ж) нормативы возмещения затрат, указанных в части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона;

з) общие требования к порядку возмещения субъектами Российской Федерации затрат, указанных в части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона;";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, передает, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, следующие сведения:

1) об отсутствии у российского юридического лица, подавшего заявление о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений, задолженности по уплате налогов, сборов, таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы;

2) о суммах ввозных таможенных пошлин, уплаченных в связи с реализацией инвестиционных проектов, в отношении которых заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

в) в части 7:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) утверждают порядок осуществления мониторинга в соответствии с общими требованиями к осуществлению мониторинга, установленными Правительством Российской Федерации;";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) утверждают порядок возмещения затрат, предусмотренных частью 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, понесенных организацией, реализующей проект, в рамках осуществления инвестиционного проекта в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации;";

4) дополнить статьей 4 следующего содержания:

"Статья 4 . Уполномоченная Правительством Российской Федерации организация

1. Правительство Российской Федерации по предложению уполномоченного федерального органа исполнительной власти вправе определить российское юридическое лицо (в том числе кредитную организацию, а также государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ") (далее - уполномоченная организация), которому может быть передано полностью или частично осуществление следующих функций:

1) сопровождение процессов заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений и дополнительных соглашений к ним, изменения и прекращения действия таких соглашений, в том числе оценка комплектности и соответствия требованиям настоящего Федерального закона документов и материалов, представленных организацией, реализующей проект, сопровождение процессов рассмотрения ходатайств, заявлений о заключении дополнительных соглашений к соглашениям о защите и поощрении капиталовложений, иных ходатайств заявителя, а также взаимодействие с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, юридическими и физическими лицами в процессе заключения указанных соглашений и дополнительных соглашений к ним, процессов их исполнения и прекращения их действия (расторжения);

2) сбор, систематизация и анализ документов, представляемых организацией, реализующей проект, в целях возмещения затрат, предусмотренных частью 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

3) мониторинг в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона.

2. В случае, предусмотренном абзацем первым части 1 настоящей статьи, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке и сроки, которые определены Правительством Российской Федерации, заключает с уполномоченной организацией соглашение об осуществлении полностью или частично функций, указанных в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей статьи.";

5) в статье 5:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Правительство Российской Федерации определяет порядок создания, ввода в эксплуатацию, развития и эксплуатации государственной информационной системы с учетом требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, либо законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, либо законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, либо бюджетным законодательством Российской Федерации в случае предоставления субсидии за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Создание, ввод в эксплуатацию, развитие и эксплуатация государственной информационной системы осуществляются оператором государственной информационной системы (далее - оператор), определяемым Правительством Российской Федерации. В случае создания, ввода в эксплуатацию, развития и эксплуатации государственной информационной системы на основании концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве функции оператора этой информационной системы в пределах, в объемах и в сроки, которые предусмотрены соответствующим соглашением, осуществляются концессионером или частным партнером, который определен Правительством Российской Федерации в качестве оператора. В случае создания, ввода в эксплуатацию, развития и эксплуатации государственной информационной системы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" оператор определяется с соблюдением требований, установленных указанным Федеральным законом.";

б) часть 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9 ) инвестиционных проектов, реализуемых с участием публично-правовых образований (на основании иных чем соглашения о защите и поощрении капиталовложений договоров), обязательств публично-правовых образований в связи с реализацией таких проектов, а также мер поддержки, предоставляемых в связи с реализацией таких проектов публично-правовыми образованиями, иными определенными законодательством Российской Федерации лицами (в том числе институтами развития) инвесторам;";

в) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3 . Информация в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 9 части 3 настоящей статьи, реализуемых на основании иных чем соглашения о защите и поощрении капиталовложений договоров, вносится в государственную информационную систему в информационно-аналитических целях в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.";

г) в пункте 4 части 4 слова "условий соглашений о защите и поощрении капиталовложений в соответствии с настоящим Федеральным законом" исключить;

6) в статье 6:

а) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:

"6) создание (строительство) либо реконструкция и (или) модернизация административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) (кроме аэровокзалов (терминалов), а также многоквартирных домов, жилых домов (кроме строительства таких домов в соответствии с договором о комплексном развитии территории).";

б) дополнить частями 1 - 1 следующего содержания:

"1 . В целях настоящего Федерального закона инвестиционный проект относится:

1) к сфере здравоохранения, если инвестиционный проект направлен на создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию объектов недвижимого имущества, предназначенных для осуществления медицинской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в том числе на оснащение оборудованием, необходимым для осуществления медицинской деятельности, или модернизацию такого оборудования, при условии, что на стадии эксплуатации ежегодная выручка организации, реализующей проект, от осуществления указанного вида деятельности составляет не менее 70 процентов от общей выручки, получаемой в связи с реализацией инвестиционного проекта;

2) к сфере образования, если инвестиционный проект направлен на организацию осуществления образовательной деятельности, в том числе на создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию объектов недвижимого имущества (в том числе общежитий (студенческих городков) для размещения иностранных и иногородних обучающихся, педагогических работников, научно-педагогических работников, научных работников и объектов недвижимого имущества, предназначенных для оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей, если такие объекты используются для осуществления образовательной деятельности), а также на оснащение оборудованием, необходимым для осуществления образовательной деятельности, или модернизацию такого оборудования при условии, что на стадии эксплуатации ежегодная выручка организации, реализующей проект, от осуществления указанного вида деятельности составляет не менее 70 процентов от общей выручки, получаемой в связи с реализацией инвестиционного проекта;

3) к сфере культуры, если инвестиционный проект направлен на создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию объектов недвижимого имущества, предназначенных для осуществления культурной деятельности или являющихся объектами культуры, в том числе на оснащение оборудованием, необходимым для осуществления культурной деятельности, или модернизацию такого оборудования, при условии, что на стадии эксплуатации ежегодная выручка организации, реализующей проект, от осуществления указанных видов деятельности составляет не менее 70 процентов от общей выручки, получаемой в связи с реализацией инвестиционного проекта;

4) к сфере физической культуры и спорта, если инвестиционный проект направлен на создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию объектов спорта (объектов недвижимого имущества или комплексов недвижимого имущества, специально предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, включая спортивные сооружения), в том числе на оснащение оборудованием, необходимым для функционирования объектов спорта, или модернизацию такого оборудования, при условии, что на стадии эксплуатации ежегодная выручка организации, реализующей проект, от эксплуатации объектов спорта (в том числе от продажи входных билетов на официальные спортивные соревнования, иных документов, предоставляющих право на посещение таких соревнований) составляет не менее 70 процентов от общей выручки, получаемой в связи с реализацией инвестиционного проекта;

5) к сфере цифровой экономики, если инвестиционный проект направлен на создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию объектов инфраструктуры, предназначенных для передачи, обработки и хранения данных с помощью информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или направлен на достижение показателей, предусмотренных национальной программой в сфере цифровой экономики;

6) к сфере охраны окружающей среды, если инвестиционный проект направлен на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, указанных в пункте 4 статьи 17 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", в том числе на создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию объектов недвижимого имущества, оснащение оборудованием, необходимым для реализации таких мероприятий, или модернизацию такого оборудования;

7) к сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, если инвестиционный проект связан с деятельностью по производству, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной продукции и направлен на создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию объектов недвижимого имущества, в том числе оснащение оборудованием, необходимым для осуществления соответствующей деятельности, или модернизацию такого оборудования, при условии, что на стадии эксплуатации ежегодная выручка организации, реализующей проект, от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов от общей выручки, получаемой в связи с реализацией товаров, работ, услуг в рамках инвестиционного проекта;

8) к сфере обрабатывающего производства, если инвестиционный проект направлен на осуществление определенной на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности совокупности видов экономической деятельности, относящихся к обрабатывающему производству (за исключением видов деятельности, относящихся к сфере пищевой и перерабатывающей промышленности), в том числе на создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию объектов недвижимого имущества, оснащение оборудованием, необходимым для осуществления обрабатывающего производства, или модернизацию такого оборудования, при условии, что на стадии эксплуатации ежегодная выручка организации, реализующей проект, от деятельности, относящейся к обрабатывающему производству, составляет не менее 70 процентов от общей выручки, получаемой в связи с реализацией инвестиционного проекта;

9) к сфере аэровокзалов (терминалов), если инвестиционный проект направлен на создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию аэровокзалов (терминалов) при условии, что ежегодная выручка организации, реализующей проект, от эксплуатации аэровокзалов (терминалов) составляет не менее 70 процентов от общей выручки, получаемой в связи с реализацией инвестиционного проекта;

10) к сфере общественного транспорта городского и пригородного сообщения, если инвестиционный проект направлен на создание либо реконструкцию и (или) модернизацию транспорта общего пользования, в том числе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (за исключением легковых такси), метрополитена, монорельсового транспорта для осуществления перевозок пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении, создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию объектов транспортной инфраструктуры, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности", необходимых для эксплуатации соответствующего вида транспорта, при условии, что ежегодная выручка организации, реализующей проект, от осуществления деятельности, связанной с эксплуатацией объектов общественного транспорта городского и пригородного сообщения и (или) перевозкой пассажиров и багажа, составляет не менее 70 процентов от общей выручки, получаемой в связи с реализацией инвестиционного проекта;

11) к сфере транспортно-логистических центров, если инвестиционный проект направлен на создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию комплекса связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества, предназначенного для оказания услуг по хранению и складской обработке товаров и (или) по организации перевозок грузов любыми видами транспорта и оформлению перевозочных документов, документов для таможенных целей и других документов, необходимых для осуществления перевозок грузов (экспедиционных услуг), в том числе услуг, оказываемых в морских и речных портах по перевалке и хранению товаров, перемещаемых через Государственную границу Российской Федерации, при условии, что ежегодная выручка организации, реализующей проект, от эксплуатации транспортно-логистического центра (в том числе от платы за обеспечение возможности осуществления экспедиционных услуг) составляет не менее 70 процентов от общей выручки, получаемой в связи с реализацией инвестиционного проекта;

12) к сфере туризма, если инвестиционный проект направлен на создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию гостиниц и иных средств размещения, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, многофункциональных комплексов, предусматривающих номерной фонд гостиниц и иных средств размещения и (или) санаторно-курортных организаций, а также развлекательных и (или) спортивно-оздоровительных комплексов, и (или) горнолыжных трасс, и (или) горнолыжных комплексов с системами искусственного оснежения, в том числе на оснащение оборудованием, необходимым для функционирования объектов туристской индустрии, или модернизацию такого оборудования, при условии, что на стадии эксплуатации ежегодная выручка организации, реализующей проект, от указанных видов деятельности составляет не менее 70 процентов от общей выручки, получаемой в связи с реализацией инвестиционного проекта.

1 . Правительство Российской Федерации вправе установить дополнительные основания отнесения инвестиционных проектов в целях настоящего Федерального закона к инвестиционным проектам в сферах, предусмотренных пунктами 1-12 части 1 настоящей статьи.

1 . Если инвестиционный проект, в отношении которого заключается соглашение о защите и поощрении капиталовложений, может быть отнесен к нескольким сферам, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) к иным сферам экономики, то инвестиционный проект относится к той сфере, для которой пунктом 2 части 4 статьи 9 настоящего Федерального закона устанавливается наибольший минимальный объем капиталовложений. В случае, если инвестиционный проект относится к нескольким сферам экономики, устанавливающим одинаковый минимальный объем капиталовложений, то отнесение к сфере экономики осуществляется по указанию заявителя. В случае, если инвестиционный проект относится к нескольким сферам экономики, устанавливающим одинаковый минимальный объем капиталовложений, и при этом одной из таких сфер является сфера сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, инвестиционный проект не может быть отнесен к сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.";

в) дополнить частями 3 - 3 следующего содержания:

"3 . В случае строительства многоквартирных домов, жилых домов в соответствии с договором о комплексном развитии территории возмещение затрат, указанных в пункте 1 части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, организации, реализующей проект, производится при условии, что реализация жилых помещений, нежилых помещений общественного назначения, вспомогательных (хозяйственных) помещений осуществляется организацией, реализующей проект, по цене, определенной исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади таких помещений, уменьшенной на сумму планируемых к возмещению затрат.

3 . В случае реализации инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, по которым предоставляются меры государственной поддержки в соответствии с национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации", затраты организации, реализующей проект, указанные в части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, не возмещаются.

3 . В целях настоящего Федерального закона реализация инвестиционного проекта осуществляется за счет капиталовложений. Организация, реализующая проект, вправе также реализовывать инвестиционный проект за счет заемных денежных средств и иного имущества при условии соблюдения требований к объему капиталовложений, предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона.

3 . Инвестиционный проект может быть осуществлен организацией, реализующей проект, с привлечением любого лица, в том числе из группы лиц, в которую входит такая организация, реализующая проект, на основании инвестиционного или иного соглашения, предусматривающего финансирование организацией, реализующей проект, создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации объектов недвижимости и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, и последующую передачу данных объектов в собственность такой организации.";

г) дополнить частями 5 - 7 следующего содержания:

"5. Исполнение обязательств по кредитам и (или) займам, в том числе облигационным займам, привлекаемым организацией, реализующей проект, в целях реализации этого проекта может обеспечиваться полностью или в части залогом денежных требований, возникающих в связи с предоставлением такой организации меры государственной поддержки, предусмотренной частью 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, и (или) на основании связанных договоров, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона. При этом облигации, исполнение обязательств по которым полностью или в части обеспечивается залогом указанных денежных требований, вправе приобретать только квалифицированные инвесторы - юридические лица.

6. В случае обеспечения исполнения обязательств по кредитам и (или) займам, в том числе облигационным займам, привлекаемым организацией, реализующей проект, залогом денежных требований, указанных в части 5 настоящей статьи, публично-правовое образование, принимающее на себя обязательства по предоставлению организации, реализующей проект, меры государственной поддержки, предусмотренной частью 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, и (или) обязательства по исполнению связанных договоров, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, залогодателем не является и не несет ответственности по обязательствам организации, реализующей проект, вытекающим из кредитов и (или) займов, в том числе облигационных займов, указанных в настоящей части.

7. В случае, если организацией, реализующей проект, не исчисляются (не уплачиваются) налоги и иные обязательные платежи, предусмотренные частью 5 статьи 15 настоящего Федерального закона, обязательства публично-правовых образований в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации не возникают.";

7) в статье 7:

а) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3 . Для целей настоящего Федерального закона учитываются осуществленные не ранее 7 мая 2018 года капиталовложения для реализации новых инвестиционных проектов, соответствующих условиям, предусмотренным подпунктом "а" пункта 6 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.";

б) часть 5 дополнить словами "в порядке, установленном Правительством Российской Федерации";

в) в части 7:

пункт 2 дополнить словами ", или копия договора или соглашения, указанных в абзаце первом и подпункте "а" пункта 3 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона";

дополнить пунктами 2 и 2 следующего содержания:

"2 ) заявление об учете уже осуществленных капиталовложений для реализации нового инвестиционного проекта, в отношении которого подается заявление о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений;

2 ) копия договора, предусматривающего разграничение обязанностей и распределение затрат на создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур (далее - договор о распределении затрат на объекты инфраструктуры), при наличии такого договора;";

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"4) копии учредительных документов заявителя, информация о бенефициарных владельцах организации, реализующей проект, которая предоставляется с учетом Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

5) бизнес-план, включающий сведения о размере планируемых к осуществлению организацией, реализующей проект, капиталовложений и о предполагаемых сроках их внесения, сведения о сфере экономики, к которой относится новый инвестиционный проект (в случае, если инвестиционный проект относится к сфере экономики, предусмотренной частью 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, указывается соответствующая сфера экономики), описание нового инвестиционного проекта, в том числе указание на территорию его реализации, сведения о товарах, работах, услугах или результатах интеллектуальной деятельности, планируемых к производству, выполнению, оказанию или созданию в рамках реализации нового инвестиционного проекта, сведения о прогнозируемой ежегодной выручке от реализации инвестиционного проекта с учетом положений части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, о предполагаемых сроках осуществления данных мероприятий с указанием отчетных документов (если применимо), информацию о предполагаемых этапах реализации инвестиционного проекта, сроках получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта, сроках государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, сроках государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации, а также о сроке введения в эксплуатацию объекта недвижимости, создаваемого или реконструируемого в рамках инвестиционного проекта;";

пункт 6 после слов "финансовая модель" дополнить словом "нового";

пункт 7 дополнить словами "или решение заявителя об осуществлении инвестиционного проекта, в том числе об определении объема капитальных вложений (расходов), необходимых для его реализации";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) разрешение на строительство в случаях, если инвестиционный проект предусматривает создание (строительство) и (или) реконструкцию объекта (объектов) недвижимого имущества, а в случае отсутствия разрешения на строительство - градостроительный план земельного участка, на котором в соответствии с инвестиционным проектом предусмотрены создание (строительство) и (или) реконструкция объекта (объектов) недвижимого имущества, а для линейных объектов - градостроительный план земельного участка и (или) проект планировки территории, за исключением случаев, при которых для создания (строительства) и (или) реконструкции линейного объекта в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не требуется подготовка документации по планировке территории;";

в пункте 9 слова "за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" заменить словами "в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона, а также информация о планируемых форме, сроках и объеме возмещения этих затрат";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) список актов (решений), которые могут применяться с учетом особенностей, установленных статьей 9 настоящего Федерального закона;";

пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:

"14) документы, подтверждающие осуществление капитальных вложений, если инвестиционный проект предусматривает модернизацию объектов недвижимого имущества и (или) создание результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации и соответствует условиям, предусмотренным подпунктом "а" пункта 6 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;

15) копия договора о комплексном развитии территории (если применимо).";

г) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. В случае, если документ, указанный в пункте 12 части 7 настоящей статьи, не представлен заявителем, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (орган государственной власти, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации) запрашивает указанные документы с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или путем непосредственного направления запроса.";

д) часть 9 после слов "личный кабинет" дополнить словами "или в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона", после слов "При этом" дополнить словами "в случае подачи заявления через личный кабинет";

е) дополнить частями 9 и 9 следующего содержания:

"9 . Заявитель до момента заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений или до момента получения им отказа уполномоченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа государственной власти, уполномоченного высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в заключении с ним соглашения о защите и поощрении капиталовложений вправе:

1) отозвать заявление и прилагаемые к нему документы путем направления уведомления об отзыве заявления или подачи такого уведомления с использованием государственной информационной системы;

2) вносить изменения в заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в части 7 настоящей статьи, при этом срок рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов продлевается на срок не более 30 рабочих дней.

9 . В случае, если заявитель в соответствии с частью 9 настоящей статьи отозвал заявление, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и (или) орган государственной власти, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, возвращают заявителю заявление и приложенные к нему документы в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления об отзыве заявления, указанного в части 9 настоящей статьи.";

ж) часть 12 после слов "ходатайство заявителя," дополнить словами "предусмотренное частью 3 настоящей статьи,";

з) в пункте 6 части 14 слова "и (или) реестре выданных разрешений на строительство в случае, если предоставляется разрешение на строительство" исключить;

и) дополнить частью 14 следующего содержания:

"14 . В случае отсутствия оснований для отказа в заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений, предусмотренных частью 14 настоящей статьи, и при условии соответствия размера планируемых капиталовложений требованиям пункта 2 или 3 части 4 статьи 9 настоящего Федерального закона Российская Федерация обязана заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений. В случае отсутствия оснований для отказа в заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений, предусмотренных частью 14 настоящей статьи, субъекты Российской Федерации, на территории которых предполагается реализация нового инвестиционного проекта, обязаны заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений. В случае отказа Российской Федерации и (или) субъектов Российской Федерации от заключения такого соглашения заявитель в указанных случаях вправе требовать заключения такого соглашения в судебном порядке.";

к) часть 15 дополнить словами ", если заявление и прилагаемые к нему документы были поданы с использованием этой информационной системы";

л) часть 19 дополнить словами ", если заявление и прилагаемые к нему документы поданы с использованием этой информационной системы";

8) в статье 8:

а) в пункте 8 части 6 слова "за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" заменить словами "в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона";

б) в части 9:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) копии учредительных документов заявителя, информация о бенефициарных владельцах организации, реализующей проект, которая предоставляется с учетом Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) бизнес-план, включающий сведения о размере планируемых к осуществлению организацией, реализующей проект, капиталовложений и о предполагаемых сроках их внесения, сведения о сфере экономики, к которой относится новый инвестиционный проект (в случае, если инвестиционный проект относится к сфере экономики, предусмотренной частью 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, указывается соответствующая сфера экономики), описание нового инвестиционного проекта, в том числе указание на территорию его реализации, сведения о товарах, работах, услугах или результатах интеллектуальной деятельности, планируемых к производству, выполнению, оказанию или созданию в рамках реализации нового инвестиционного проекта, сведения о прогнозируемой ежегодной выручке от реализации инвестиционного проекта с учетом положений части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, о предполагаемых сроках осуществления данных мероприятий с указанием отчетных документов (если применимо), информацию о предполагаемых этапах реализации инвестиционного проекта, сроках получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта, сроках государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, сроках государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации, а также о сроке введения в эксплуатацию объекта недвижимости, создаваемого или реконструируемого в рамках инвестиционного проекта;";

в) часть 10 после слов "личный кабинет" дополнить словами "или в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона", после слов "При этом" дополнить словами "в случае подачи заявки через личный кабинет такая";

9) в статье 9:

а) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:

"3) в пункте 2 части 3 настоящей статьи, не применяются в течение срока, предусмотренного соглашением о защите и поощрении капиталовложений, равного сроку предоставления меры государственной поддержки, указанной в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 14, части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, или сроку действия договора, предусмотренного подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона.";

б) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:

"3. В течение сроков, указанных в части 2 настоящей статьи, с учетом положений, предусмотренных частями 7 - 7 настоящей статьи, не применяются следующие акты (решения):";

в) в части 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. В отношении организации, реализующей проект и заключившей соглашение о защите и поощрении капиталовложений, при соблюдении условий, предусмотренных частями 1 - 3 настоящей статьи, не применяются акты, указанные:";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) в пунктах 2 и 3 части 3 настоящей статьи, - в случае, если в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, стороной которого является Российская Федерация, объем капиталовложений организации, реализующей проект, составляет не менее 250 миллионов рублей для новых инвестиционных проектов, относящихся к сферам здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, а также проектов строительства многоквартирных домов и жилых домов в соответствии с договором о комплексном развитии территории, составляет не менее 500 миллионов рублей для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, туризма, составляет не менее 1,5 миллиарда рублей для новых инвестиционных проектов в сфере обрабатывающего производства, аэровокзалов (терминалов), общественного транспорта городского и пригородного сообщения, транспортно-логистических центров, составляет не менее 5 миллиардов рублей для новых инвестиционных проектов в иных сферах экономики;";

г) дополнить частями 7 - 7 следующего содержания:

"7 . Перечень федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, которые применяются с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, определенным Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона. Перечень законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, которые применяются с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, утверждается высшим исполнительным органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и направляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

7 . Представленный в соответствии с пунктом 10 части 7 статьи 7 настоящего Федерального закона организацией, реализующей проект, список актов (решений), которые могут применяться с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, может содержать акты из перечней, указанных в части 7 настоящей статьи, а также муниципальные правовые акты при условии соблюдения требований части 7 настоящей статьи.

7 . Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти проверяет список актов (решений), представленный организацией, реализующей проект, сопоставляет этот список с перечнями, указанными в части 7 настоящей статьи, а также проверяет согласование такого списка с главой муниципального образования в соответствии с частью 7 настоящей статьи, если список актов (решений) содержит муниципальные правовые акты. В реестр соглашений включаются акты (решения), которые указаны организацией, реализующей проект, в представленном ею в соответствии с пунктом 10 части 7 статьи 7 настоящего Федерального закона списке актов (решений) и которые предусмотрены перечнями, указанными в части 7 настоящей статьи, а также акты (решения), согласованные с главой муниципального образования в соответствии с частью 7 настоящей статьи, если список актов (решений) содержит муниципальные правовые акты.

7 . В случае, если указанный в части 7 настоящей статьи список актов (решений), представленный организацией, реализующей проект, содержит муниципальные правовые акты, такие акты (решения) могут применяться с особенностями, установленными настоящей статьей, при условии их согласования организацией, реализующей проект, с главой муниципального образования.

7 . В случае, если в список актов (решений), представленный организацией, реализующей проект, не были включены какие-либо нормативные правовые акты из перечней, указанных в части 7 настоящей статьи, которые действовали на дату заключения с ней соглашения о защите и поощрении капиталовложений, такая организация вправе ходатайствовать об их включении в реестр соглашений в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

7 . В отношении организации, реализующей проект, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, применяются акты (решения), включенные в реестр соглашений в соответствии с частями 7 и 7 настоящей статьи.";

10) в статье 10:

а) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6 . Переход прав и обязанностей организации, реализующей проект, в случае ее реорганизации к другому юридическому лицу должен осуществляться при условии, что реорганизованное или возникшее в результате реорганизации юридическое лицо отвечает требованиям, установленным настоящим Федеральным законом для организации, реализующей проект и заключившей соглашение о защите и поощрении капиталовложений.";

б) в части 8:

пункт 1 после слов "в том числе" дополнить словами "характеристики (параметры) объектов недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой и подлежащих созданию (строительству) либо реконструкции и (или) модернизации, а также";

в пункте 2:

в абзаце первом слова "в том числе" заменить словами "а также применительно к каждому такому этапу";

подпункт "а" после слов "для реализации" дополнить словами "соответствующего этапа инвестиционного";

в подпункте "б" слова "результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации" заменить словами "а также срок государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации";

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) срок ввода в эксплуатацию объекта, создаваемого (строящегося) либо реконструируемого и (или) модернизируемого в рамках соответствующего этапа реализации инвестиционного проекта (в применимых случаях);";

подпункты "г" и "д" признать утратившими силу;

дополнить пунктами 2 - 2 следующего содержания:

"2 ) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме;

2 ) сроки осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и поощрении капиталовложений;

2 ) объем капиталовложений;

2 ) объем планируемых к возмещению затрат, указанных в части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, и планируемые сроки их возмещения;";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционного проекта, указанных в пунктах 2 - 2 настоящей части, в следующих пределах:

а) 25 процентов - в случае, если соглашение о защите и поощрении капиталовложений было заключено в порядке публичной проектной инициативы и условиями конкурса не предусмотрено меньшее значение допустимого отклонения, а также в случае, указанном в пункте 2 настоящей части, если соглашение о защите и поощрении капиталовложений было заключено в порядке частной проектной инициативы (при этом объем вносимых организацией, реализующей проект, капиталовложений не может быть менее объемов, предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона);

б) 40 процентов - в случаях, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 2 и пункте 2 настоящей части (значения предельно допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации);";

в пункте 6 слова "за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации" заменить словами "(обеспечить возмещение затрат)", после слов "(за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект)," дополнить словами "земельного налога (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений и таким соглашением предусмотрена возможность возмещения затрат, указанных в части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, в пределах земельного налога, исчисленного организацией, реализующей проект, для уплаты в местный бюджет),";

пункт 7 после слова "порядок" дополнить словами "мониторинга, в том числе";

пункт 9 дополнить словами "и типовой формой соглашения о защите и поощрении капиталовложений, утвержденной Правительством Российской Федерации";

в) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: "В случае включения в соглашение о защите и поощрении капиталовложений условий связанного договора, предусматривающего предоставление публично-правовым образованием субсидий и (или) бюджетных инвестиций организации, реализующей проект, и (или) третьим лицам в целях финансового обеспечения создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, в такое соглашение включается обязательство организации, реализующей проект, обеспечить ввод в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, создаваемых (строящихся) либо реконструируемых в рамках инвестиционного проекта, в срок, установленный указанным соглашением, если инвестиционным проектом предусмотрено создание (строительство) либо реконструкция объектов недвижимого имущества.";

г) в части 10:

абзац первый после слов "стабилизационной оговорки" дополнить словами "исчисляется с момента заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений и",

пункт 1 дополнить словами ", за исключением инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, образования и здравоохранения";

дополнить пунктом 1 следующего содержания:

"1 ) 10 лет - в отношении инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, образования и здравоохранения, объем капиталовложений в которые не превышает 5 миллиардов рублей;";

д) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10 . Ограничения срока применения стабилизационной оговорки, предусмотренные частью 10 настоящей статьи, не применяются в отношении актов, изменяющих вступившее в силу решение о предоставлении меры государственной поддержки и влекущих за собой изменение сроков и (или) объемов предоставления меры государственной поддержки, указанной в части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона. Стабилизационная оговорка в отношении меры государственной поддержки, предусмотренной частью 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, применяется до истечения предельных сроков, установленных частями 6 и 7 статьи 15 настоящего Федерального закона.";

е) в части 15 слова "в государственную информационную систему" заменить словами "в орган государственной власти, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти каждого субъекта Российской Федерации, являющегося стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также в орган местного самоуправления (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений)";

ж) в части 16 слова "этапов реализации соглашения о защите и поощрении капиталовложений" исключить;

з) часть 17 признать утратившей силу;

11) в статье 11:

а) в части 1 слово "заключается" заменить словами "может заключаться";

б) часть 2 после слова "капиталовложений" дополнить словами "в государственной информационной системе";

в) в части 6:

пункт 1 после слов "в пункте 5 части 8" дополнить словами "и части 9", после слова "заключен" дополнить словами "до или";

дополнить пунктами 6-13 следующего содержания:

"6) реализация инвестиционного проекта стала невозможной в установленные в соглашении о защите и поощрении капиталовложений сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении соглашения;

7) включение в соглашение о защите и поощрении капиталовложений информации о заключенном договоре о распределении затрат на объекты инфраструктуры;

8) незаключение организацией, реализующей проект, концессионного соглашения и (или) соглашения о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве, неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных соглашений концедентом и (или) публичным партнером, если такие соглашения предусматривают реализацию инвестиционного проекта, в отношении которого было также заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, при условии соблюдения в измененном соглашении о защите и поощрении капиталовложений требований к размеру капиталовложений, предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, а также к сроку осуществления капиталовложений, предусмотренных соглашением о защите и поощрении капиталовложений;

9) изменение характеристик (параметров) создаваемых (строящихся) либо реконструируемых и (или) модернизируемых в рамках инвестиционного проекта объектов недвижимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и при условии соблюдения требований к размеру капиталовложений, предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона;

10) внесение изменений в инвестиционный проект в связи с необходимостью создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации иных объектов недвижимости, включая объекты сопутствующей и (или) обеспечивающей инфраструктур, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и при условии соблюдения требований к размеру капиталовложений, предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона;

11) изменение объема капиталовложений, который в любом случае не может быть менее объемов, установленных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона;

12) изменение объема планируемых к возмещению затрат, указанных в части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, планируемых сроков и формы их возмещения;

13) в случае внесения изменений по основаниям, предусмотренным частями 30 и 31 статьи 16 настоящего Федерального закона.";

г) дополнить частями 6 и 6 следующего содержания:

"6 . Примерный перечень обстоятельств непреодолимой силы и случаев существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений и которые являются основанием для внесения изменений в данное соглашение, устанавливается Правительством Российской Федерации.

6 . Правительство Российской Федерации определяет состав документов, представляемых организацией, реализующей проект, в целях внесения изменений в условия соглашения о защите и поощрении капиталовложений в соответствии с частью 6 настоящей статьи.";

д) в части 7:

абзац первый после слов "предусмотренных пунктами 1 - 4" дополнить цифрами ", 6 - 13";

в пункте 2 слова "электронной подписью заявителя" заменить словом "заявителем", слова "электронной подписью органа" заменить словами "уполномоченным лицом органа";

дополнить пунктами 5 - 9 следующего содержания:

"5) документы, состав которых определен Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 6 настоящей статьи (в случае, предусмотренном пунктом 6 части 6 настоящей статьи);

6) копия договора о распределении затрат на объекты инфраструктуры (в случае, предусмотренном пунктом 7 части 6 настоящей статьи);

7) документы, подтверждающие незаключение организацией, реализующей проект, концессионного соглашения и (или) соглашения о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве или неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных соглашений концедентом и (или) публичным партнером (в случае, предусмотренном пунктом 8 части 6 настоящей статьи);

8) документы, подтверждающие изменение характеристик (параметров) создаваемых (строящихся) либо реконструируемых и (или) модернизируемых в рамках инвестиционного проекта объектов недвижимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (в случае, предусмотренном пунктом 9 части 6 настоящей статьи);

9) документы, подтверждающие внесение изменений в инвестиционный проект в связи с необходимостью создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации иных объектов недвижимости, включая объекты сопутствующей и (или) обеспечивающей инфраструктур, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (в случае, предусмотренном пунктом 10 части 6 настоящей статьи).";

е) в части 13:

в абзаце первом слова "этапов реализации инвестиционного проекта" исключить;

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2) неосуществление капиталовложений, предусмотренных условиями соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в течение более чем двух лет по истечении предусмотренного соглашением срока осуществления капиталовложений, а также дополнительного срока, предоставленного на осуществление капиталовложений в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 части 8 статьи 10 настоящего Федерального закона;

3) ненаступление отдельных юридических фактов, предусмотренных условиями соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в течение более чем двух лет по истечении предусмотренного соглашением срока, а также дополнительного срока, предоставленного в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 10 настоящего Федерального закона, в том числе неполучение разрешения на строительство, отсутствие государственной регистрации прав на недвижимое имущество, отсутствие разрешения на ввод объекта, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в эксплуатацию и (или) отсутствие государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации;";

ж) в абзаце первом части 14 слова "требует расторжения такого соглашения" заменить словами "отказывается от соглашения";

з) дополнить частями 15 и 15 следующего содержания:

"15 . В случае изменения соглашения о защите и поощрении капиталовложений обязательства считаются измененными с даты регистрации соответствующего дополнительного соглашения в реестре соглашений, а при изменении соглашения о защите и поощрении капиталовложений в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Федерального закона, считаются измененными с момента вступления в законную силу решения суда об изменении такого соглашения или с даты, указанной в решении суда, вступившим в законную силу.

15. В случае расторжения соглашения о защите и поощрении капиталовложений по соглашению сторон, а также одностороннего отказа от соглашения во внесудебном порядке в случаях, предусмотренных частью 14 настоящей статьи, действие такого соглашения прекращается с даты регистрации в реестре соглашений соответствующего соглашения о расторжении соглашения о защите и поощрении капиталовложений или уведомления о расторжении такого соглашения в одностороннем внесудебном порядке, направленных публично-правовым образованием для регистрации в реестре соглашений по истечении срока, указанного в части 14 настоящей статьи. В случае расторжения соглашения о защите и поощрении капиталовложений в порядке, предусмотренном частями 13 и 15 настоящей статьи, действие такого соглашения прекращается с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении такого соглашения или с даты, указанной в решении суда, вступившем в законную силу.";

и) в части 16 слова "подписываются электронной подписью и направляются" заменить словами "могут подписываться электронной подписью и направляться";

12) в статье 12:

а) часть 2 после слов "бюджетные инвестиции" дополнить словами ", и (или) субсидии на финансовое обеспечение создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта,";

б) в части 3:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) все имущественные права, возникшие в рамках реализации инвестиционного проекта и подлежавшие государственной регистрации, зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществлена государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (если применимо), а также все объекты недвижимого имущества, если инвестиционным проектом предусматривается создание и (или) реконструкция объектов недвижимого имущества, введены в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;";

пункт 3 дополнить словами ", не позднее одного года с момента нарушения";

в) часть 8 после слов "(за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект)," дополнить словами "земельного налога (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений и таким соглашением предусмотрена возможность возмещения затрат, указанных в части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, в пределах земельного налога, исчисленного организацией, реализующей проект, для уплаты в местный бюджет),";

г) часть 11 дополнить предложением следующего содержания: "Решение о возмещении причиненного реального ущерба принимается не позднее трех месяцев с момента сообщения организацией, реализующей проект, о выполнении условий, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, или не позднее шести месяцев с момента последнего сообщения организацией, реализующей проект, о нарушении ее прав и законных интересов в соответствии с пунктом 3 части 3 настоящей статьи.";

13) абзац первый пункта 3 части 1 статьи 14 после слов "регулируемой организацией" дополнить словами "(в том числе договор энергоснабжения, договор теплоснабжения, договор поставки газа, договор оказания коммунальных услуг, договор на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов)";

14) статью 15 изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Меры государственной поддержки инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений

1. Организации, реализующей проект, может быть предоставлена мера государственной поддержки, предусматривающая возмещение затрат в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) налоговый вычет в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

1) на создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в том числе на реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности или собственности регулируемых организаций (включая затраты на технологическое присоединение (примыкание) к инженерным и транспортным сетям);

2) на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным для создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в том числе на реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности;

3) на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным для реализации инвестиционного проекта в части создания (строительства) новых либо реконструкции и (или) модернизации существующих объектов недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, и (или) в части создания результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации, если уплата таких процентов была осуществлена на инвестиционной стадии, при условии, что в отношении таких кредитов и займов, включая облигационные займы, не предоставляются иные меры государственной поддержки;

4) на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, результатом проведения которых является создание новой технологии, при одновременном выполнении следующих условий:

а) осуществлена государственная регистрация разработанной новой технологии как результата интеллектуальной деятельности, правообладателем такой технологии является организация, реализующая проект;

б) на основе разработанной новой технологии организацией, реализующей проект, осуществляется серийное производство промышленной продукции в рамках реализации инвестиционного проекта;

в) перечень возмещаемых видов затрат определяется на основании предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 и 5 пункта 2 статьи 262 Налогового кодекса Российской Федерации расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки;

г) не менее 80 процентов совокупной ежегодной выручки организации, реализующей проект, по инвестиционному проекту в течение срока возмещения затрат, предусмотренного частями 6 и 7 настоящей статьи, составляет выручка от реализации промышленной продукции, произведенной на основе разработанной новой технологии;

5) на демонтаж объектов, расположенных на территориях военных городков (в части жилищного строительства), при одновременном выполнении следующих условий:

а) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся указанные объекты, принято решение об их передислокации;

б) за счет средств организации, реализующей проект, осуществлены мероприятия по передислокации указанных объектов, в том числе при необходимости выполнен демонтаж таких объектов;

в) новые объекты на территориях военных городков оформлены в собственность Российской Федерации;

г) объем капитальных вложений по инвестиционному проекту составляет не менее 10 миллиардов рублей.

2. Указанная в части 1 настоящей статьи мера государственной поддержки предоставляется в форме субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) в иной форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Организация, реализующая проект, осуществляет выбор формы предоставления такой меры государственной поддержки и указывает выбранную форму в расчете объема возмещения затрат, предусмотренном пунктом 5 части 9 настоящей статьи.

3. Если инвестиционный проект предусматривает создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию объекта транспортной, энергетической, коммунальной, социальной или цифровой инфраструктуры в качестве основного объекта инвестиционного проекта (при этом под основным объектом инвестиционного проекта понимается объект транспортной, энергетической, коммунальной, социальной или цифровой инфраструктуры, ежегодная выручка от эксплуатации которого в виде предоставления возмездного доступа к его инфраструктуре (товарам, услугам) физическим или юридическим лицам составляет не менее 80 процентов общей выручки, полученной организацией, реализующей проект, в связи с осуществлением инвестиционного проекта в течение срока возмещения затрат, определяемого в соответствии с частями 6 и 7 настоящей статьи), то возмещаются следующие затраты:

1) затраты, предусмотренные пунктами 3 - 5 части 1 настоящей статьи;

2) затраты, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, в отношении объектов инфраструктуры, которые не относятся к основному объекту инвестиционного проекта и которые для целей возмещения затрат, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, считаются объектами обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур.

4. Предельный объем возмещаемых затрат, указанных в части 1 настоящей статьи:

1) не может превышать 100 процентов фактически понесенных затрат, предусмотренных пунктом 5 части 1 настоящей статьи, а также 100 процентов фактически понесенных затрат, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи для объектов сопутствующей инфраструктуры, за исключением объектов, указанных в подпункте "б" пункта 2 настоящей части;

2) не может превышать 50 процентов фактически понесенных затрат, предусмотренных:

а) пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи для объектов обеспечивающей инфраструктуры, за исключением объектов, указанных в пункте 3 настоящей части;

б) пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи для объектов сопутствующей инфраструктуры, находящихся в собственности организации, реализующей проект, в случае предоставления третьим лицам права пользования такой сопутствующей инфраструктурой на возмездной основе;

в) пунктом 3 части 1 настоящей статьи;

3) не может превышать 25 процентов фактически понесенных затрат, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи для объектов обеспечивающей инфраструктуры, в случае предоставления третьим лицам права пользования такой инфраструктурой на возмездной основе;

4) не может превышать 20 процентов фактически понесенных затрат на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, результатом проведения которых является создание новой технологии, предусмотренной пунктом 4 части 1 настоящей статьи, при условии, что совокупный объем таких затрат, возмещаемых организации, реализующей проект, не может превышать 50 процентов общего объема капиталовложений, осуществленных организацией, реализующей проект.

5. Предельный объем возмещаемых затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, и объем реального ущерба, указанного в части 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, не могут превышать размер обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в бюджеты публично-правовых образований, являющихся сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализацией инвестиционного проекта, а именно:

1) в федеральный бюджет - налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, налога на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые и мотоциклы;

2) в бюджет субъекта Российской Федерации - налога на прибыль организации, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, налога на имущество организаций и транспортного налога;

3) в местный бюджет - земельного налога (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений и таким соглашением предусмотрена возможность возмещения затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, в пределах размера земельного налога, исчисленного организацией, реализующей проект, для уплаты в местный бюджет).

6. Предельный срок, в течение которого возмещаются затраты, указанные в части 1 настоящей статьи, составляет:

1) 5 лет - для случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи в отношении объектов обеспечивающей инфраструктуры, и случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 настоящей статьи;

2) 10 лет - для случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи в отношении объектов сопутствующей инфраструктуры, и случаев, предусмотренных пунктом 5 части 1 настоящей статьи.

7. Если организация, реализующая проект, при осуществлении инвестиционного проекта в течение всего срока его реализации заключила договоры с субъектами малого или среднего предпринимательства на сумму, указанную в части 11 статьи 10 настоящего Федерального закона, предельный срок, в течение которого возмещаются затраты, указанные в части 1 настоящей статьи, составляет:

1) 6 лет - для случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи в отношении объектов обеспечивающей инфраструктуры, и случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 настоящей статьи;

2) 11 лет - для случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи в отношении объектов сопутствующей инфраструктуры, и случаев, предусмотренных пунктом 5 части 1 настоящей статьи.

8. Сроки, указанные в частях 6 и 7 настоящей статьи, исчисляются со дня начала возмещения затрат, указанных в части 1 настоящей статьи.

9. Возмещение затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

1) все имущественные права, возникшие в рамках реализации инвестиционного проекта и подлежащие государственной регистрации, зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществлена государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации (если применимо), а также все объекты недвижимого имущества созданы (построены) либо реконструированы, если инвестиционным проектом предполагается создание (строительство) либо реконструкция объектов недвижимого имущества, и введены в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) у организации, реализующей проект, отсутствует задолженность по уплате обязательных платежей, указанных в части 5 настоящей статьи;

3) соблюдены нормативы возмещения затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, которые предусмотрены порядком возмещения затрат, утверждаемым в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона;

4) в результате проведения научных исследований и (или) опытноконструкторских разработок создана новая технология и осуществляется серийное производство промышленной продукции на основе разработанной новой технологии, осуществлена государственная регистрация такой технологии как результата интеллектуальной деятельности, а также выполнены иные условия, предусмотренные пунктом 4 части 1 настоящей статьи (если применимо);

5) организацией, реализующей проект, представлен расчет объема возмещения затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации формой такого расчета, который в том числе предусматривает:

а) перечень произведенных затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, в том числе по каждому объекту инфраструктуры (если применимо);

б) объем возмещения затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, в том числе по каждому объекту инфраструктуры, который определяется исходя из предельных объемов возмещения затрат, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи (если применимо);

в) сроки начала и окончания, а также предельный срок возмещения затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, в том числе по каждому объекту инфраструктуры (если применимо), при этом указанные сроки определяются в соответствии с частями 6, 7 и 12 настоящей статьи;

г) перечень объектов, в отношении которых осуществляется возмещение затрат, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, в том числе с указанием вида инфраструктуры (обеспечивающей или сопутствующей), к которому они относятся;

д) объем ранее возмещенных затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, в том числе по каждому объекту инфраструктуры (если применимо), форму, в которой осуществлялось возмещение таких затрат, а также объем ранее возмещенного реального ущерба с указанием года и размера возмещения, в том числе по каждому объекту инфраструктуры (если применимо);

е) объем исчисленных обязательных платежей, указанных в части 5 настоящей статьи;

ж) предельный объем возмещаемых затрат с учетом ранее возмещенных затрат, реального ущерба и исчисленных обязательных платежей, а также с учетом других мер прямой государственной финансовой поддержки, предоставленных в связи с осуществлением инвестиционного проекта;

з) форму возмещения затрат, определенную в соответствии с частью 2 настоящей статьи;

и) распределение совокупной суммы произведенных затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, по суммам налогов, прогнозируемым к уплате в течение сроков возмещения затрат, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, и соответствующих уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за счет которых будет осуществляться возмещение указанных затрат;

к) размер предоставленных организации, реализующей проект, других мер прямой государственной финансовой поддержки в связи с осуществлением инвестиционного проекта;

6) представлено положительное заключение о проведении государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов недвижимости (капитального строительства) и линейных объектов, подлежащих созданию (строительству) либо реконструкции в рамках инвестиционного проекта;

7) представлено заключение о проведении технологического и ценового аудита, выданное экспертной организацией (требования к такому заключению и экспертной организации устанавливаются Правительством Российской Федерации), подтверждающее в том числе расчет объема возмещения затрат, подготовленный организацией, реализующей проект;

8) представлены документы, подтверждающие соблюдение организацией, реализующей проект, условий, предусмотренных пунктом 5 части 1 настоящей статьи (если применимо);

9) в случае предоставления других мер прямой государственной финансовой поддержки в отношении инвестиционного проекта возмещение затрат, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, может осуществляться в размере, не превышающем предельный объем таких затрат, определенный в соответствии с частью 4 настоящей статьи, за вычетом других предоставленных мер прямой государственной финансовой поддержки.

10. Возмещение затрат, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, может осуществляться по завершении отдельных этапов реализации инвестиционного проекта, предусмотренных соглашением о защите и поощрении капиталовложений. Отдельный этап реализации инвестиционного проекта считается завершенным, если такое соглашение предусматривает несколько этапов реализации инвестиционного проекта и при этом:

1) завершено создание (строительство) либо реконструкция и (или) модернизация объекта (объектов) недвижимого имущества по отдельному этапу, такие объекты введены в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и в отношении данных объектов зарегистрировано право собственности организации, реализующей проект, либо такой объект передан (такие объекты переданы) в государственную (муниципальную) собственность или в собственность регулируемой организации;

2) после создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации объекта (объектов) недвижимого имущества такой объект может (такие объекты могут) эксплуатироваться независимо от иных объектов недвижимого имущества, создание (строительство) либо реконструкция и (или) модернизация которых предусмотрены соглашением о защите и поощрении капиталовложений, для производства товаров, выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных указанным соглашением.

11. Возмещение затрат, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, по завершении отдельного этапа реализации инвестиционного проекта в соответствии с частью 10 настоящей статьи осуществляется в отношении объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для эксплуатации построенного, реконструированного и (или) модернизированного на отдельном этапе объекта недвижимого имущества, в случае соблюдения условий, предусмотренных пунктами 2, 3, 5 - 8 части 9 настоящей статьи. Сроки, указанные в частях 6 и 7 настоящей статьи, исчисляются со дня начала возмещения затрат, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, в отношении всех объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для эксплуатации построенного, реконструированного и (или) модернизированного на отдельном этапе объекта (объектов) недвижимого имущества.

12. Организация, реализующая проект, может воспользоваться правом на возмещение затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, в срок, не превышающий трех лет со дня, когда все имущественные права, возникшие в рамках реализации инвестиционного проекта и подлежавшие государственной регистрации, зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществлена государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации (если применимо), а также все объекты недвижимого имущества созданы (построены) либо реконструированы и (или) модернизированы, если инвестиционным проектом предполагается создание (строительство) либо реконструкция и (или) модернизация объектов недвижимого имущества, и введены в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация, реализующая проект, может воспользоваться правом на возмещение затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, по завершении отдельных этапов реализации инвестиционного проекта в срок, не превышающий трех лет со дня государственной регистрации прав на объекты недвижимости, созданные (построенные) либо реконструированные и (или) модернизированные на соответствующем этапе, при соблюдении условий, предусмотренных частями 10 и 11 настоящей статьи.

13. Организации, реализующие проект и заключившие соглашение о защите и поощрении капиталовложений в порядке частной проектной инициативы, могут заключить между собой договор о распределении затрат на объекты инфраструктуры. В случае, если организации, реализующие проект, заключили между собой такой договор, они прикладывают копию такого договора к заявлению о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений, предусмотренному статьей 7 настоящего Федерального закона, или направляют копию такого договора для изменения уже заключенного соглашения о защите и поощрении капиталовложений в порядке, предусмотренном статьей 11 настоящего Федерального закона. Организации, реализующие проект, могут направить копию договора о распределении затрат на объекты инфраструктуры для изменения уже заключенного соглашения о защите и поощрении капиталовложений не позднее даты возмещения затрат, указанных в части 1 настоящей статьи. Предусмотренный настоящей частью договор должен включать в себя информацию о затратах на создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур каждой из организаций, реализующих проект. Затраты, указанные в части 1 настоящей статьи, возмещаются каждой организации, реализующей проект и заключившей договор о распределении затрат на объекты инфраструктуры, отдельно в размере понесенных такой организацией затрат, факт осуществления которых подтвержден в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

14. В целях возмещения затрат организация, реализующая проект, направляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, если рассматривается возможность предоставления меры государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, и (или) в уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, если рассматривается возможность предоставления меры государственной поддержки за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, расчет объема возмещения затрат, положительное заключение о проведении государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов недвижимости (капитального строительства) и линейных объектов, положительное заключение технологического и ценового аудита, предусмотренные пунктами 5-7 части 9 настоящей статьи, а также иные документы, перечень и состав которых устанавливаются в порядке возмещения затрат, утверждаемом в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона.

15. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации) осуществляет проверку документов, предусмотренных частью 14 настоящей статьи, на предмет их комплектности в соответствии с порядком возмещения затрат, утверждаемым в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона.

16. Перед проведением предусмотренной частью 14 настоящей статьи проверки уполномоченный федеральный орган исполнительной власти запрашивает у регулируемой организации (в применимых случаях также у органа государственной власти, уполномоченного на утверждение программ перспективного развития отдельных отраслей экономики) информацию о наличии в инвестиционной программе регулируемой организации (в применимых случаях в программе перспективного развития отдельных отраслей экономики) объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

17. Возмещение указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры осуществляется в случае, если объекты сопутствующей инфраструктуры соответствуют критериям, предусмотренным пунктом 13 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.

18. При принятии решения о возмещении затрат, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, должны быть определены источники финансового обеспечения затрат публично-правового образования на обслуживание, содержание, эксплуатацию (с возможностью ликвидации) объектов сопутствующей инфраструктуры, создаваемой в рамках реализации инвестиционного проекта, передаваемых в государственную (муниципальную) собственность или поступающих в собственность регулируемой организации. При возмещении затрат, понесенных в целях создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации объектов сопутствующей инфраструктуры, должно быть определено лицо, в собственность которого поступает объект сопутствующей инфраструктуры. На передачу указанного объекта в государственную (муниципальную) собственность или в собственность регулируемой организации требуется согласие публично-правового образования либо регулируемой организации. Такое согласие может быть выражено в договоре (соглашении), предусмотренном частью 19 настоящей статьи.

19. Особенности эксплуатации и (или) передачи объектов сопутствующей инфраструктуры в государственную (муниципальную) собственность или в собственность регулируемой организации, затраты в отношении которых подлежат возмещению в соответствии с настоящим Федеральным законом, устанавливаются договором (соглашением) между организацией, реализующей проект, и соответствующими публичноправовым образованием или регулируемой организацией, в собственность которых передается (поступает) созданный объект сопутствующей инфраструктуры для дальнейшей эксплуатации. Передача объектов сопутствующей инфраструктуры в государственную (муниципальную) собственность осуществляется на основании подписываемого сторонами акта приема-передачи.

20. Допускается предоставление меры государственной поддержки, указанной в части 1 настоящей статьи, в отношении объектов инфраструктуры, включенных в инвестиционные программы регулируемых организаций, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет средств организации, реализующей проект. В таком случае объем возмещаемых затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, не может превышать 50 процентов фактически понесенных затрат организации, реализующей проект, на финансовое обеспечение инвестиционной программы для объектов обеспечивающей инфраструктуры, и 100 процентов фактически понесенных затрат организации, реализующей проект, на финансовое обеспечение инвестиционной программы для объектов сопутствующей инфраструктуры.

21. В случаях и порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, организации, реализующей проект, могут быть предоставлены меры государственной поддержки в целях обеспечения минимальной доходности инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

22. Организации, реализующей проект, заключившей соглашение о защите и поощрении капиталовложений, могут быть предоставлены меры поддержки (в том числе меры государственной поддержки), не предусмотренные настоящей статьей. При этом объем мер государственной поддержки, за исключением объема меры государственной поддержки, указанной в части 1 настоящей статьи, не должен превышать объем капитальных вложений, направляемых на реализацию нового инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений.";

15) в статье 16:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. В срок до 1 июня 2022 года соглашения о защите и поощрении капиталовложений (дополнительные соглашения к ним), стороной которых является Российская Федерация, могут заключаться в порядке, предусмотренном частями 3-14 настоящей статьи.";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2 . В срок до 1 июня 2022 года соглашения о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация и (или) стороной которых является муниципальное образование, могут заключаться в порядке, предусмотренном частями 17-28 настоящей статьи.";

в) в части 3 слова "собственноручной подписью уполномоченного лица заявителя и направляется по почтовому адресу уполномоченного федерального органа исполнительной власти" заменить словами "уполномоченным лицом заявителя и направляется (передается) в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти";

г) часть 4 после слова "направляет" дополнить словом "(передает)";

д) часть 5 после слова "направляет" дополнить словом "(передает)";

е) в части 8 слова "собственноручной подписью уполномоченного лица" заменить словами "уполномоченным лицом";

ж) часть 15 изложить в следующей редакции:

"15. Заявления, заявки на участие в конкурсе могут подаваться, переписка сторон соглашения о защите и поощрении капиталовложений может осуществляться на бумажном носителе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.";

з) часть 16 изложить в следующей редакции:

"16. Уполномоченные органы государственной власти, подписавшие соглашения о защите и поощрении капиталовложений, совместно с оператором государственной информационной системы обеспечивают преобразование соглашений о защите и поощрении капиталовложений (дополнительных соглашений к ним), заключенных в порядке, предусмотренном частями 3 - 14 и 17 - 28 настоящей статьи, на бумажном носителе в электронную форму путем сканирования, а также включение таких соглашений в государственную информационную систему в сроки и порядке, которые предусмотрены Правительством Российской Федерации.";

и) дополнить частями 17 - 32 следующего содержания:

"17. Если стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений не является Российская Федерация, заявление, предусмотренное статьей 7 настоящего Федерального закона, прилагаемые к нему документы и материалы, проект соглашения о защите и поощрении капиталовложений (проект дополнительного соглашения к нему) в количестве экземпляров, равном числу сторон предполагаемого к заключению соглашения о защите и поощрении капиталовложений (дополнительного соглашения к нему), а также (если применимо) ходатайство заявителя о признании ранее заключенного договора в качестве связанного договора и (или) о включении в соглашение о защите и поощрении капиталовложений обязанностей субъекта (субъектов) Российской Федерации и (или) муниципального образования (муниципальных образований), предусмотренных частью 9 статьи 10 настоящего Федерального закона, составляются на бумажном носителе, подписываются уполномоченным лицом заявителя и направляются (передаются) в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений (далее - уполномоченный орган субъекта Российской Федерации), на территории которого предполагается реализация инвестиционного проекта.

18. В случае, если сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений являются два субъекта Российской Федерации и более, заявитель вправе по своему выбору направить заявление, прилагаемые к нему документы и материалы, проект соглашения о защите и поощрении капиталовложений (проект дополнительного соглашения к нему) в уполномоченный орган любого из субъектов Российской Федерации, на территории которых предполагается реализация инвестиционного проекта.

19. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, в адрес которого поступили заявление, прилагаемые к нему документы и материалы, проект соглашения о защите и поощрении капиталовложений (проект дополнительного соглашения к нему), направляет (передает) по одному экземпляру заявления, прилагаемых к нему документов и материалов, проекта соглашения о защите и поощрении капиталовложений (проектов дополнительных соглашений к ним), а также (если применимо) ходатайства заявителя о признании ранее заключенного договора в качестве связанного договора и (или) о включении в соглашение о защите и поощрении капиталовложений обязанностей субъекта (субъектов) Российской Федерации и (или) муниципального образования, предусмотренных частью 9 статьи 10 настоящего Федерального закона, в адрес уполномоченного на подписание указанного соглашения (дополнительного соглашения к нему) органа государственной власти каждого из субъектов Российской Федерации, являющихся сторонами такого соглашения, и (или) в уполномоченный орган муниципального образования (уполномоченные органы муниципальных образований), на территории которого (которых) предполагается осуществление инвестиционного проекта.

20. В случае, если к заявлению о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений прилагается ходатайство заявителя о признании ранее заключенного договора, стороной которого является федеральный орган исполнительной власти, в качестве связанного договора и о включении в соглашение о защите и поощрении капиталовложений обязанностей Российской Федерации и (или) субъекта (субъектов) Российской Федерации, предусмотренных частью 9 статьи 10 настоящего Федерального закона, такое заявление, прилагаемые к нему документы и материалы, проект соглашения о защите и поощрении капиталовложений (проект дополнительного соглашения к нему) также направляются уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, в который они поступили от заявителя, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. При этом дальнейшее рассмотрение такого заявления, прилагаемых к нему документов и материалов осуществляется в порядке, предусмотренном частями 3 - 14 настоящей статьи Федерального закона.

21. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации и (если применимо) орган местного самоуправления, уполномоченные на подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в случае отсутствия оснований для отказа в заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений (дополнительного соглашения к нему), предусмотренных частью 14 статьи 7 настоящего Федерального закона, в порядке и сроки, которые утверждены органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 4 настоящего Федерального закона, подписывает (подписывают) соглашение о защите и поощрении капиталовложений (дополнительное соглашение к нему). Заверенная в установленном порядке копия соглашения о защите и поощрении капиталовложений (копия дополнительного соглашения к нему) передается в Федеральное казначейство для регистрации (включения сведений в реестр соглашений) в соответствии с частью 28 настоящей статьи. В случае, если в соглашении о защите и поощрении капиталовложений участвуют два субъекта Российской Федерации и более и уполномоченные органы всех участвующих в таком соглашении субъектов Российской Федерации подписали его, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, в который заявитель направил (представил) заявление, прилагаемые к нему документы и материалы, направляет (передает) заверенную в установленном порядке копию соглашения о защите и поощрении капиталовложений (копию дополнительного соглашения к нему) в Федеральное казначейство для регистрации в реестре соглашений в соответствии с частью 28 настоящей статьи.

22. В случае выявления уполномоченным органом субъекта (субъектов) Российской Федерации или (если применимо) уполномоченным органом местного самоуправления в заявлении, прилагаемых к нему документах и материалах оснований, предусмотренных частью 14 статьи 7 настоящего Федерального закона, указанные заявление, документы и материалы возвращаются заявителю в порядке, утвержденном органом государственной власти субъекта Российской Федерации, что не лишает заявителя права повторно подать такое заявление при условии устранения выявленных нарушений. В случае, если в соглашении о защите и поощрении капиталовложений участвуют два субъекта Российской Федерации и более и уполномоченным органом одного или нескольких субъектов Российской Федерации выявлены основания для отказа в заключении такого соглашения, предусмотренные частью 14 статьи 7 настоящего Федерального закона, заявление, прилагаемые к нему документы и материалы возвращаются заявителю в следующем порядке:

1) каждый из уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, выявивший соответствующие нарушения, направляет (передает) указанные заявление, документы и материалы в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, в который заявитель направил (представил) заявление, прилагаемые к нему документы и материалы;

2) уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, в который заявитель направил (представил) заявление, прилагаемые к нему документы и материалы и в который такие заявление, прилагаемые к нему документы и материалы возвращены из уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, указанных в пункте 1 настоящей части, возвращает заявителю заявление, прилагаемые к нему документы и материалы в порядке, утвержденном органом государственной власти такого субъекта Российской Федерации;

3) возврат заявителю заявления, прилагаемых к нему документов и материалов в случаях, указанных в настоящей части, не лишает заявителя права повторно подать такое заявление при условии устранения выявленных нарушений.

23. В случае проведения конкурса в порядке публичной проектной инициативы в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона уполномоченный орган субъекта Российской Федерации размещает декларации о реализации инвестиционных проектов на информационных ресурсах, определенных органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

24. В случае, если с публичной проектной инициативой в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона выступают два субъекта Российской Федерации и более и (или) в ней участвует муниципальное образование, декларация о реализации инвестиционного проекта размещается на информационном ресурсе того субъекта Российской Федерации, на территории которого организации, реализующей проект, в соответствии с декларацией предлагается осуществить наибольшую часть капитальных вложений.

25. Заявка на участие в конкурсе, предусмотренная статьей 8 настоящего Федерального закона, и прилагаемые к ней документы составляются на бумажном носителе, подписываются уполномоченным лицом заявителя и направляются в порядке и сроки, которые установлены органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 4 настоящего Федерального закона, в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, разместивший декларацию о реализации инвестиционного проекта.

26. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, разместивший декларацию о реализации инвестиционного проекта, создает в срок не позднее 10 рабочих дней со дня размещения декларации конкурсную комиссию из представителей органов государственный власти субъектов Российской Федерации и (если применимо) органов местного самоуправления, на территориях которых предполагается реализовать инвестиционный проект, и направляет поступившие в его адрес заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы в адрес каждого уполномоченного органа власти субъекта Российской Федерации и (при наличии) уполномоченного органа местного самоуправления в порядке, установленном органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 4 настоящего Федерального закона.

27. С организацией, признанной конкурсной комиссией победителем конкурса, уполномоченным органом субъекта (уполномоченными органами субъектов) Российской Федерации и (если применимо) уполномоченным органом местного самоуправления подписывается соглашение о защите и поощрении капиталовложений, соответствующее условиям декларации о реализации инвестиционного проекта и заявке на участие в конкурсе, в виде единого документа в количестве экземпляров, равном числу сторон соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

28. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания соглашения о защите и поощрении капиталовложений в соответствии с частью 21 или 27 настоящей статьи заверенная копия такого соглашения направляется (передается) уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в Федеральное казначейство для регистрации (внесения сведений о нем в реестр соглашений) с приложением документа, предусмотренного частью 12 настоящей статьи. Федеральное казначейство регистрирует такое соглашение о защите и поощрении капиталовложений в порядке, установленном частями 13 и 14 настоящей статьи.

29. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 1 июня 2022 года вместо документов, предусмотренных пунктом 8 части 7 статьи 7 настоящего Федерального закона, к заявлению могут быть приложены иные документы, предусмотренные Правительством Российской Федерации. В установленный настоящей частью срок в случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации, могут применяться также иные особенности представления и рассмотрения заявления, прилагаемых к нему документов и материалов, указанных в части 7 статьи 7 настоящего Федерального закона.

30. В случае изменения формы меры государственной поддержки, предусмотренной частью 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, в том числе в связи с внесением соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, такое изменение распространяется также на отношения, возникшие из соглашений о защите и поощрении капиталовложений, заключенных до дня вступления в силу указанных изменений в настоящий Федеральный закон и Налоговый кодекс Российской Федерации. Соответствующее изменение формы меры государственной поддержки включается в соглашение о защите и поощрении капиталовложений путем заключения дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном частями 6 - 8 статьи 11 настоящего Федерального закона. Изменение формы меры государственной поддержки не должно ухудшать положение организации, реализующей проект, в части объема и сроков возмещения затрат, указанных в части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона.

31. В случае внесения изменений в настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, улучшающих положение организации, реализующей проект, и имеющих обратную силу, в соглашение о защите и поощрении капиталовложений могут быть внесены изменения путем заключения дополнительного соглашения к нему (включения указанного дополнительного соглашения в реестр соглашений). Порядок заключения такого дополнительного соглашения устанавливается Правительством Российской Федерации.

32. Изменения в настоящий Федеральный закон, устанавливающие дополнительные обязанности организации, реализующей проект, дополнительные требования к условиям заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в том числе требования о предоставлении дополнительных документов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение соглашения о защите и поощрении капиталовложений или иным образом ухудшающие положение организации, реализующей проект, обратной силы не имеют.";

16) в части 3 статьи 17 слова "шести месяцев" заменить словами "одного года".

Статья 2

В части 4 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 52, ст. 6961; 2015, N 1, ст. 51; N 29, ст. 4342; 2016, N 27, ст. 4254; 2017, N 1, ст. 15; N 24, ст. 3477; 2018, N 27, ст. 3957; 2019, N 14, ст. 1463; N 18, ст. 2194, 2195; 2020, N 52, ст. 8581) слова "пунктом 8 статьи 78 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 78 " заменить словами "пунктами 8 и 8 статьи 78 и подпунктами 3 и З пункта 1 статьи 78 ", слова "на юридические лица, которым предоставлены указанные субсидии, при осуществлении ими закупок за счет указанных субсидий" заменить словами "на юридические лица, определенные указанными статьями, при осуществлении ими закупок, предусмотренных указанными статьями,", после слов "статьи 1 настоящего Федерального закона" дополнить словами ", в случае, если условиями предоставления таких субсидий предусмотрена передача объектов инфраструктуры в государственную (муниципальную) собственность".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения Федерального закона от 1 апреля 2020 года N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правам и обязанностям, которые возникнут из ранее заключенных соглашений о защите и поощрении капиталовложений после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

3. Действие частей 1 - 1 и 3 статьи 6, части 3 статьи 7, пункта 2 части 4 статьи 9, пунктов 2 и 3 части 8, пунктов 1 и 1 части 10, части 10 статьи 10, пунктов 6 - 13 части 6, части 6 статьи 11, частей 29 - 31 статьи 16 Федерального закона от 1 апреля 2020 года N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на отношения, возникшие из соглашений о защите и поощрении капиталовложений, заключенных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. В случае, если организация, реализующая проект, подала заявление о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений до 1 апреля 2021 года включительно, рассмотрение такого заявления и заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений осуществляются в соответствии с положениями частей 2 - 7 и 10 - 15 статьи 16 Федерального закона от 1 апреля 2020 года N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона).

5. В случае, если организация, реализующая проект, подала заявление о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений в период со 2 апреля 2021 года до 1 июня 2022 года включительно, рассмотрение такого заявления и заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений осуществляются в соответствии с положениями статьи 16 Федерального закона от 1 апреля 2020 года N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).

Президент Российской Федерации В. Путин