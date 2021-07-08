Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 346-ФЗ "О внесении изменений в статьи 20 и 26 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2014, N 43, ст. 5799; 2016, N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4771; 2018, N 32, ст. 5135; 2019, N 8, ст. 714; 2021, N 9, ст. 1468) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 20:

а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) сведения о наличии или об отсутствии утвержденных границ территории объекта культурного наследия (копия акта (актов) органа государственной власти об утверждении (изменении) границ территории объекта культурного наследия, описание границ территории объекта культурного наследия с приложением графического описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (если имеются);";

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) сведения о наличии или об отсутствии требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места (копия акта (актов) соответствующего органа охраны объектов культурного наследия об установлении требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места (если имеются);";

в) в подпункте 8 слова "градостроительных регламентов" заменить словами "требований к градостроительным регламентам";

2) пункт 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:

"1. Физические и юридические лица вправе получать в федеральном органе охраны объектов культурного наследия и региональных органах охраны объектов культурного наследия выписку из реестра, содержащую сведения, указанные в пунктах 2 и 3 статьи 20 настоящего Федерального закона, за исключением сведений, указанных в подпункте 4 пункта 3 статьи 20 настоящего Федерального закона, а также сведений, содержащихся в перечне, указанном в пункте 10 статьи 20 настоящего Федерального закона.

В случае наличия в реестре сведений, указанных в подпунктах 6 - 81 и 10 пункта 3 статьи 20 настоящего Федерального закона, в выписке из реестра предоставляются только сведения, содержащие указание на номер и дату принятия органом государственной власти соответствующего акта (актов).

Форма выписки из реестра и порядок ее выдачи федеральным органом охраны объектов культурного наследия и региональными органами охраны объектов культурного наследия утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин