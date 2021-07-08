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8 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 349-ФЗ "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности""

Дата подписания 2 июля 2021 г.
Опубликован 8 июля 2021 г.

Принят Государственной Думой 8 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в пункт 7 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4342; N 44, ст. 6047; 2016, N 1, ст. 51; 2018, N 31, ст. 4838; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; N 53, ст. 8424; 2019, N 16, ст. 1817; N 25, ст. 3168; N 31, ст. 4441, 4457; N 52, ст. 7796; 2020, N 8, ст. 915; N 31, ст. 5029; 2021, N 18, ст. 3072; Российская газета, 2021, 31 мая) изменение, дополнив его словами ", за исключением беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники, выданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, переоформлению не подлежат.

Президент Российской Федерации В. Путин