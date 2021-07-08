Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 357-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Абзац третий пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 14, ст. 1212; 2016, N 1, ст. 58) изложить в следующей редакции:

"не распространяются положения пунктов 41 и 42 статьи 6, подпункта 1 пункта 5 статьи 61, пункта 51 статьи 8, пункта 12 статьи 13 и подпункта 6 пункта 9 статьи 133 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части представления сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), а также положения подпункта 13 пункта 1 статьи 7, подпункта 13 пункта 1 статьи 9 и подпункта 10 пункта 9 статьи 18 указанного Федерального закона в части наличия сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590, 4596; 2013, N 48, ст. 6165; 2015, N 27, ст. 3951; 2017, N 31, ст. 4765) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"создания, эксплуатации и развития федеральной государственной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, обеспечивающей получение информации, характеризующей санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.";

2) статью 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"установление перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

3) в статье 34:

а) наименование дополнить словами "и медицинское освидетельствование";

б) в пункте 1 слово "профилактические" исключить;

в) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны проходить медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (далее также - медицинское освидетельствование), в медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом. Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие у иностранных граждан и лиц без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

6. По результатам медицинского освидетельствования иностранные граждане и лица без гражданства получают медицинские документы о наличии или об отсутствии у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на бумажном носителе или в форме электронного документа. Форма и описание бланка медицинских документов и срок их действия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.";

г) дополнить пунктами 7-9 следующего содержания:

"7. Данные о прохождении медицинских осмотров и медицинского освидетельствования подлежат внесению в федеральную государственную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

8. Документом, подтверждающим прохождение медицинских осмотров, является личная медицинская книжка, оформленная на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа.

9. Порядок проведения медицинских осмотров, ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.";

4) дополнить статьей 441 следующего содержания:

"Статья 441. Федеральная государственная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера

1. Федеральная государственная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера создается, эксплуатируется и развивается в целях:

1) своевременного и оперативного проведения санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий;

2) организации межведомственного взаимодействия для недопущения осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами или лицами без гражданства, являющимися носителями возбудителей инфекционных заболеваний, если указанные иностранные граждане или лица без гражданства могут явиться источником распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

3) обеспечения своевременного принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;

4) интеграции и обмена данными с информационными системами федеральных органов исполнительной власти;

5) обеспечения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Положение о федеральной государственной информационной системе сведений санитарно-эпидемиологического характера утверждается Правительством Российской Федерации.

3. Федеральная государственная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера должна обеспечивать взаимодействие информационных систем федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья, а также организаций, обладающих информацией, характеризующей санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации.

4. Поставщиками информации в федеральную государственную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера являются федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья, а также организации, обладающие указанной информацией в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации.

5. Пользователями информации, содержащейся в федеральной государственной информационной системе сведений санитарно-эпидемиологического характера, являются федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел, иные органы исполнительной власти и организации в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, а также лица, прошедшие медицинские осмотры и медицинское освидетельствование, указанные в статье 34 настоящего Федерального закона.

6. Доступ к информации, содержащейся в федеральной государственной информационной системе сведений санитарно-эпидемиологического характера, предоставляется поставщикам информации в указанную информационную систему, а также по соответствующим запросам органам и организациям, являющимся ее пользователями, в соответствии с их компетенцией, установленной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

7. Обмен информацией между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел в целях недопущения осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами или лицами без гражданства, являющимися носителями возбудителей инфекционных заболеваний, если указанные иностранные граждане или лица без гражданства могут явиться источником распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Уполномоченным органом на создание, развитие и эксплуатацию федеральной государственной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера и ее оператором является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 46, ст. 4437; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 1, ст. 21; N 2, ст. 361; N 49, ст. 6071; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125; 2010, N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 1, ст. 29, 50; N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7645; 2013, N 19, ст. 2309; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3461, 3477; N 30, ст. 4036, 4037, 4040, 4057, 4081; N 52, ст. 6951, 6955; 2014, N 16, ст. 1828, 1831; N 19, ст. 2311, 2332; N 30, ст. 4231; N 48, ст. 6638; N 49, ст. 6918; N 52, ст. 7557; 2015, N 1, ст. 72; N 21, ст. 2984; N 27, ст. 3951, 3990; N 29, ст. 4339, 4356; N 48, ст. 6709; 2016, N 1, ст. 58; 2017, N 17, ст. 2459; N 24, ст. 3480; N 31, ст. 4765; 2018, N 1, ст. 82; N 53, ст. 8433, 8454; 2019, N 18, ст. 2224; N 23, ст. 2904; N 25, ст. 3164, 3165; N 31, ст. 4416; 2020, N 6, ст. 595; N 17, ст. 2713; N 31, ст. 5027; N 42, ст. 6516; 2021, N 1, ст. 56; N 9, ст. 1469) следующие изменения:

1) статью 6 дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:

"41. Иностранный гражданин для получения разрешения на временное проживание проходит медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". Медицинское освидетельствование проводится в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования, указанного в настоящем пункте, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

42. Иностранному гражданину, обратившемуся с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве проживания этого гражданина, разрешение на временное проживание выдается при условии представления в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел на бумажном носителе медицинских документов, подтверждающих отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". Указанные медицинские документы и сертификат выдаются по результатам медицинского освидетельствования, предусмотренного пунктом 41 настоящей статьи.";

2) подпункт 1 пункта 5 статьи 61 изложить в следующей редакции:

"1) в течение тридцати суток со дня подачи им заявления о выдаче ему разрешения на временное проживание:

медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;

медицинские документы, подтверждающие отсутствие у него инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". Указанные медицинские документы и сертификат выдаются по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом, на бумажном носителе либо в форме электронных документов в случае подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание в электронной форме. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования, указанного в настоящем пункте, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;";

3) подпункт 13 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

"13) является потребителем наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо страдает одним из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", либо не представил выданные по результатам медицинского освидетельствования медицинские документы и сертификат;";

4) статью 8 дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Иностранный гражданин для получения вида на жительство проходит медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". Медицинское освидетельствование проводится в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования, указанного в настоящем пункте, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.";

5) подпункт 13 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

"13) является потребителем наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо страдает одним из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", либо не представил выданные по результатам медицинского освидетельствования медицинские документы и сертификат;";

6) статью 13 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. В случае принятия решения о выдаче разрешения на работу иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию на основании визы, обязан представить лично в течение тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". Указанные медицинские документы и сертификат выдаются по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования, указанного в настоящем пункте, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. При наличии документально подтвержденных уважительных причин указанные медицинские документы и сертификат могут быть поданы иностранным гражданином в более поздний срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня устранения уважительных причин.";

7) в статье 133:

а) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"5) медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". Указанные медицинские документы и сертификат выдаются по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования, указанного в настоящем подпункте, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;";

б) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"6) медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". Указанные медицинские документы и сертификат выдаются по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования, указанного в настоящем подпункте, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;";

8) подпункт 10 пункта 9 статьи 18 изложить в следующей редакции:

"10) является потребителем наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо страдает одним из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", либо не представил в установленный срок выданные по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом, медицинские документы и сертификат. Перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и порядок подтверждения их наличия или отсутствия утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования, указанного в настоящем подпункте, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;".

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста двадцати дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин