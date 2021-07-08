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08.07.2021 14:41
Рубрика: Власть

Генпрокуратура РФ и Минюст Турции впервые договорились о сотрудничестве

Текст: Иван Егоров (Санкт-Петербург)
В четверг на полях конференции руководителей прокуратур европейских государств в Петербурге Генпрокурор Игорь Краснов и заместитель министра юстиции Турции Якуп Могул подписали первую программу сотрудничества между ведомствами двух стран на 2021-2022 годы.

"Нельзя переоценить важность укрепления сотрудничества министерства юстиции Турецкой Республики и Генеральной прокуратуры Российской Федерации как двух компетентных органов в сфере выдачи лиц для уголовного преследования", - заметил перед подписанием программы Игорь Краснов. По данным "РГ", речь идет о проработке упрощения процедуры экстрадиции беглых преступников между двумя странами.

Фото: Иван Егоров/ РГ
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Кроме того, по словам Краснова, этот документ демонстрирует решимость наших ведомств вести последовательную совместную работу ради противодействия таким явлениям, как терроризм, киберпреступность, и другим преступлениям. По его словам, выполнение предусмотренных программой совместных мероприятий позволит улучшить понимание правовых систем России и Турции и сделать большой шаг навстречу друг другу для налаживания плодотворного сотрудничества во имя безопасности российского и турецкого народов.

"Уверен, что это лишь начало совместного пути", - заявил Генпрокурор России.

Власть Безопасность Правоохранительная система В мире Ближний Восток Турция Правительство Генпрокуратура

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