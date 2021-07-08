Генпрокуратура РФ и Минюст Турции впервые договорились о сотрудничестве

"Нельзя переоценить важность укрепления сотрудничества министерства юстиции Турецкой Республики и Генеральной прокуратуры Российской Федерации как двух компетентных органов в сфере выдачи лиц для уголовного преследования", - заметил перед подписанием программы Игорь Краснов. По данным "РГ", речь идет о проработке упрощения процедуры экстрадиции беглых преступников между двумя странами.

Кроме того, по словам Краснова, этот документ демонстрирует решимость наших ведомств вести последовательную совместную работу ради противодействия таким явлениям, как терроризм, киберпреступность, и другим преступлениям. По его словам, выполнение предусмотренных программой совместных мероприятий позволит улучшить понимание правовых систем России и Турции и сделать большой шаг навстречу друг другу для налаживания плодотворного сотрудничества во имя безопасности российского и турецкого народов.

"Уверен, что это лишь начало совместного пути", - заявил Генпрокурор России.