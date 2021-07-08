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08.07.2021 05:18
Рубрика: В мире

Генсек ООН призвал страны объединиться в борьбе с коронавирусом

Фото: John Thys, Pool Photo via AP Фото: John Thys, Pool Photo via AP
Фото: John Thys, Pool Photo via AP

Мировое сообщество должно остановить стремительное распространение коронавируса, которое грозит появлением более смертоносных штаммов вируса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свете преодоления отметки в четыре миллиона смертей из-за коронавируса по всему миру.

Фото: AP Photo/Marco Ugarte
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"Чем больше распространяется коронавирус, тем больше появляется штаммов - еще более заразных, еще более смертоносных и делающих менее эффективными существующие вакцины", - цитирует ТАСС генсека ООН.

Гутерриш также призвал создать чрезвычайную целевую группу для осуществления глобального плана вакцинации. Согласно предложению генсека, в нее должны войти все страны, обладающие возможностями для производства вакцин, а также Всемирная организация здравоохранения, Глобальный альянс по вакцинам и международные финансовые учреждения, способные работать с соответствующими фармацевтическими компаниями и производителями. Целью такого объединения должно стать удвоение объемов производства вакцины, а также справедливое ее распределения между всеми странами мира.

Ранее генеральный секретарь ООН отмечал, что российский препарат против коронавируса "Спутник V" является одним из ключевых элементов вакцинации, который позволит решить проблему прививок от COVID-19 в мире. "Мы, конечно, бы приветствовали, чтобы ВОЗ признала использование вакцины "Спутник V", я знаю, что такой процесс идет", - заявил Антониу Гутерриш.

В мире Международные организации ООН Пандемия коронавируса COVID-19

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