Итальянские фермеры вырастили самую большую в мире вишню, побив рекорд огромных плодов. Вишня сорта "Кармен" была выращена Альберто и Джузеппе Россо из Печетто Торинезе, расположенного примерно в семи километрах к юго-востоку от Турина, в Пьемонте, городе, известном производством вишни. Семья Россо выращивает вишню уже более века.

Альберто Россо сказал в интервью газете la Repubblica: "Вот уже несколько лет мы замечаем, что наши кармен-вишни - это мировые рекорды Гиннеса по размеру, и в этом году мы решили сделать все правильно и созвали группу экспертов для регистрации рекорда". Новая самая большая и самая тяжелая вишня весит 33,05 грамма, побив предыдущий рекорд в 26,45 грамма, достигнутый другим итальянским фермером в Ферраре в феврале этого года.

Рекорд был побит, несмотря на то что 2021 год был неудачным для итальянской вишни: каждая четвертая ягода погибла из-за плохой погоды, сообщила информационному агентству Ansa группа итальянских фермеров Coldiretti. "Несмотря на плохой год, Италия остается основным производителем вишни в Европейском Союзе, с почти 30 тысячью гектаров возделываемых земель, расположенных в Апулии, за которой следуют Кампания, Эмилия-Романья, Венето и Лацио", - заявили фермеры.