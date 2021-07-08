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Текст:   Татьяна Карабут 
14:58 08.07.2021

Кабмин добавит средств на сельскую ипотеку под 3%

На заседании правительства принято решение о выделении дополнительных 6 миллиардов рублей на комплексное развитие сельских территорий в 2021 году. Из них 2 миллиардов рублей будет предоставлено на одну из самых востребованных мер господдержки - льготную сельскую ипотеку под 3%.

Как пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко, дополнительное финансирование позволит улучшить жилищные условия еще более 14 тысячам семей. Они смогут приобрести более 690 тыс. кв. метров жилья. А всего по итогам года улучшат жилищные условия в селе более 35 тысяч семей.

Фото: Татьяна Кравченко
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"Программа улучшения жилищных условий граждан на селе по рекордно низкой ставке стала настоящим прорывом, спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов. И президентом были поддержаны предложения правительства о расширении финансирования программы", - отметила Абрамченко.

Также будет выделено 2,8 миллиарда рублей на социальную и инженерную инфраструктуру, капитальный ремонт и реконструкцию объектов в селах. За счет этих средств планируется реализовать 189 мероприятий в 26 регионах.

Еще 1,2 миллиарда рублей из бюджета пойдут на реализацию 700 мероприятий по благоустройству сельских территорий в 44 регионах. Речь идет о создании и обустройстве детских и спортивных площадок, зон отдыха, освещении и ремонте дорог.

Больше всего субсидий получат Удмуртская Республика - более 400 миллионов рублей, Иркутская область - 320 миллионов рублей, Кузбасс - почти 200 миллионов рублей, Чеченская Республика - 180 миллионов рублей, Ульяновская область - более 170 миллионов рублей, Костромская область - почти 160 миллионов рублей, Брянская область - 150 миллионов рублей.

Вице-премьер напомнила, что в прошлом году госпрограмма затронула 6 миллионов человек, то есть 16% от всего сельского населения России.

"Прошлый год показал, что эта госпрограмма помогает улучшить ситуацию с жильем, образованием, здравоохранением, трудоустройством в деревнях и селах, приблизив среду обитания местных жителей по комфорту к городскому уровню", - отметила Виктория Абрамченко.

Сельская ипотека выдается под 0,1-3% годовых. Первоначальный взнос составляет от 10%. Для первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала. Максимальный срок кредита - 25 лет. Максимальная сумма кредита составляет 3 миллионов рублей для всех регионов, кроме Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа - в них лимит повышен до 5 миллионов рублей. Выдают сельскую ипотеку несколько банков. Кредит можно получить на покупку квартиры (как в новостройке, так и на вторичном рынке), дома или участка. С 2021 года в программе участвуют только дома не выше 5 этажей.

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