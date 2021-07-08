Новости

Власти Флоренции запретили вечерние прогулки по городу 13:38
Песков: Запад любыми средствами будет добиваться сдерживания России 13:37
В Москве простились с Владимиром Меньшовым 13:35
Песков прокомментировал идею Памфиловой перенести Единый день голосования 13:34
Суд арестовал мужчину, захватившего банк в Тюмени 13:34
В России итоги переписи населения огласят в два этапа 13:31
Школьники будут изучать финансовую грамотность с 1 по 9 класс 13:30
На Урале 80-летняя женщина сбила ребенка на пешеходном переходе 13:25
Вышел трейлер фильма о погибших игроках ХК "Локомотив" 13:23
Виктория Галковская назначена заместителем главы Роспатента 13:12
В Москве возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода 13:11
Средняя цена студии в Новой Москве впервые превысила 6 млн рублей 13:10
Кабмин направит 1 млрд рублей на ликвидацию последствий паводков на востоке РФ 13:02
Россияне стали чаще брать микрозаймы через интернет 13:01
Кабмин предложил разрешить фермерам торговлю продукцией на их участках 12:49
Правительство выделит шесть млрд рублей на развитие сельских территорий 12:43
Киностудия Горького приступила к съемкам сериала "Советский дизайн" 12:42
В Киргизии при покорении пика Ленина умер польский альпинист 12:40
Собянин: Ежедневно в Москве прививается около 100 тысяч человек 12:39
Новгородцы увидят героев Достоевского в рисунках автора 12:38
Евросоюз предложил России обсудить взаимодействие по вакцинным сертификатам 12:33
Фото: Вера Алентова пришла на прощание с Владимиром Меньшовым 12:31
Названы основные опасения россиян при устройстве на работу 12:30
Главный педиатр Москвы рассказал об испытаниях "Спутника V" для подростков 12:28
Собянин: Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений 12:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 13:02
Рубрика: Власть

Кабмин направит 1 млрд рублей на ликвидацию последствий паводков на востоке РФ

Текст: Владимир Кузьмин

Почти 1,2 миллиарда рублей правительство направит в девять регионов страны.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В пяти районах Кубани из-за паводков введен режим ЧС

"Большая часть этой суммы - свыше одного миллиарда рублей - будет направлена на продолжение работ по ликвидации последствий паводков на востоке нашей страны: в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской, Иркутской областях и Еврейской автономной области", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Остальные средства предусмотрены под дорожную инфраструктуру в Липецкой, Орловской областях и в Северной Осетии.

При ликвидации последствий паводков необходимо ремонтировать не только дороги, но и помогать пострадавшим людям, а в прошлом году многие жители Хабаровского края и Еврейской автономной области лишились своих домов

"На обеспечение их жильем и капитальный ремонт поврежденных зданий дополнительно выделим более одного миллиарда рублей", - сказал Мишустин.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Паводки в России

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Москве простились с Владимиром Меньшовым
Денис Проценко: Жара ухудшает течение COVID-19
Авторы закона об игристых винах объяснили понятие "российское шампанское"
Евросоюз предложил России обсудить взаимодействие по вакцинным сертификатам
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле