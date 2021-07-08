Кабмин направит 1 млрд рублей на ликвидацию последствий паводков на востоке РФ

Почти 1,2 миллиарда рублей правительство направит в девять регионов страны.

"Большая часть этой суммы - свыше одного миллиарда рублей - будет направлена на продолжение работ по ликвидации последствий паводков на востоке нашей страны: в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской, Иркутской областях и Еврейской автономной области", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Остальные средства предусмотрены под дорожную инфраструктуру в Липецкой, Орловской областях и в Северной Осетии.

При ликвидации последствий паводков необходимо ремонтировать не только дороги, но и помогать пострадавшим людям, а в прошлом году многие жители Хабаровского края и Еврейской автономной области лишились своих домов

"На обеспечение их жильем и капитальный ремонт поврежденных зданий дополнительно выделим более одного миллиарда рублей", - сказал Мишустин.