Кабмин направит 43,5 млрд рублей в регионы на возведение новых школ

Правительство направит в 28 субъектов Федерации почти 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Из них уже в текущем году регионы получат около 21 миллиарда. Остальные средства поступят в два последующих года", - сказал Мишустин на заседании. - Нужно создавать условия, чтобы дети могли учиться в современных и удобных зданиях, где будет все необходимое для освоения материала, занятия спортом, для роста и развития".

Не менее важно, чтобы у школьников была возможность удобно добираться до образовательного учреждения, особенно в сельской местности. "По поручению президента правительство уже до конца года закупит для субъектов Российской Федерации не менее 4,1 тысячи школьных автобусов. Выделим на это почти десять миллиардов рублей", - заявил премьер.