Кабмин предложил разрешить фермерам торговлю продукцией на их участках

Правительство предлагает разрешить фермерам торговлю их продукцией на собственных землях сельхозназначения и готово снять действующий запрет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Это решение позволит существенно снизить издержки аграриев.

"Можно будет реализовать товар не только на рынках или ярмарках, которые, как правило, расположены не близко, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях, которые фермерами уже используются", - сказал глава кабмина на заседании.

По его словам, это привлечет ближайших покупателей, которые хотят приобретать самые свежие товары.