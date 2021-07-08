Уникальную систему приема граждан по личным вопросам ввел в практику председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Кроме него ни один глава ведомства в стране и тем более ни один руководитель силовой структуры не приглашает участвовать в личном приеме граждан, еще и тех, на кого люди решили пожаловаться. Как говорится, чтобы в глаза друг другу посмотрели.

Вечером как раз закончился именно такой прием, в котором глава СКР попросил поучаствовать своих подчиненных - руководителей и сотрудников следственных управлений по Воронежской, Саратовской и Ярославской областям. Это на их уголовные дела пожаловались граждане.

Две женщины из Воронежской области - мать и бабушка погибшего два года назад от удара электротоком мальчика - пожаловались Александру Бастрыкину на ход следствия. По их словам, расследование неоднократно приостанавливалось и прекращалось. В самом деле остались противоречия, и не установлена настоящая причина трагедии.

Судя по материалам уголовного дела, ребенок получил смертельное поражение током из-за обрыва провода линии электропередач. Следователи территориального подразделения пришли к выводу, что "событие преступления отсутствует".

Следователи написали, что причиной произошедшего стали неосторожные действия находившегося с мальчиком старшего брата, который бросил на провода "металлический фрагмент".

Вот только мать и бабушка погибшего ребенка с этим не согласны. Они считают, что трагедия связана с плохим обслуживанием линии электропередачи работниками ООО "Энергия". Но эта версия не заинтересовала следователей.

Александр Бастрыкин, выразив соболезнования матери и бабушке ребенка, раскритиковал работу территориального следственного управления и его руководителя Кирилла Левита. Глава Следственного комитета назначил проверку по фактам, о которых говорили женщины. А само расследование дела, по решению главы ведомства, будет продолжено, но уже в центральном аппарате СКР.

Пришла на этот личный прием и жительница Саратовской области. Она рассказала про свое горе - исчезновение приемной дочери. В феврале 2020 года 22-летняя девушка ночью вышла от знакомой и пропала без вести. Через несколько месяцев недалеко от села Хлебновка были обнаружены костные останки. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат пропавшей девушке. Но вот установить причину ее смерти следователям не удалось. Поэтому уголовное дело было прекращено.

Приемная мать не согласилась с такими результатами расследования. Она попросила Александра Бастрыкина назначить повторные экспертизы. А если они подтвердят, что найдены останки ее приемной дочери, то установить, что же случилось.

Председатель СК выслушал женщину, а потом своих подчиненных. Если выразиться очень дипломатично, то Александр Бастрыкин "крайне негативно" оценил работу регионального следствия. Он "указал на отсутствие заинтересованности следователей в установлении истины по делу и их отстраненность от чужой беды". Глава ведомства поставил на контроль ход расследования и порядок выполнения данных им указаний в центральном аппарате.

Выслушал Александр Бастрыкин и жительницу Ярославской области, муж которой пропал без вести в 2009 году. Через 10 лет, в марте 2019 года, в заброшенном гараже был обнаружен его автомобиль с пулевым отверстием. По словам женщины, убийство ее супруга было совершено из-за конфликта на почве долгов - погибшему просто не хотели возвращать деньги.

Расследование осложнено тем, что предполагаемых заказчика и исполнителя преступления уже нет в живых. Женщина пожаловалась на длительность расследования и попросила найти останки погибшего супруга. Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства, дав своим подчиненным поручения по поиску.

По всем фактам халтурного расследования дел, о которых говорили на приеме люди, Александр Бастрыкин поручил провести служебные проверки своих подчиненных, которые эти расследования вели. Потом он поручил, как выражаются в этом ведомстве, "оказать криминалистическое сопровождение" продолжениям расследований. Это сделает Главное управления криминалистики - его Криминалистический центр.

Закончил прием Александр Бастрыкин многообещающей фразой - он сказал, что готов повторно встретиться с теми, кто был у него на этом приеме, "в случае недостаточности принятых мер".