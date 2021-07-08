Какие сюрпризы ожидают участников фестиваля на родине Лукашенко

Если ближе к экватору лета поинтересоваться у коренного белоруса о его ближайших праздничных предпочтениях, он обязательно напомнит и о Купалье. Языческое торжество, пришедшее к восточным славянам из глубины веков как гимн солнцестоянию, с особым размахом уже более десяти лет отмечают в Александрии.

Дело в том, что мост, рядом с которым и проходит народное гуляние, соединяет сразу две области Синеокой - Могилевскую и Витебскую. А, кроме того, он связывает городской поселок Копысь с Александрией - малой родиной белорусского президента. Именно здесь в эти дни и стоит, как говорится, дым коромыслом: трудятся хозяева праздника, не покладая рук, в ожидании ближних и дальних гостей в ближайшую субботу, 10 июля.

Купалье в Александрии, подтверждают обозреватели, стало за прошедшие годы именитым культурным брендом республики. Об этом можно судить и по числу участников фестиваля. Если на старте он собирал лишь три тысячи человек, то два года назад на нем побывало уже более 110 тысяч гостей.

Разрастается год от года и территория праздника, а вместе с ней, судя по всему, калейдоскоп купальских событий, в которые каждый год организаторы и участники стараются добавить очередной фантазийной изюминки. "Главный лейтмотив праздника в этом году - рушник как символ народного единства", - пояснил БЕЛТА директор Могилевского областного центра народного творчества Олег Хмельков.

Мастера рукоделия из регионов республики, по его словам, неповторимы в своем творческом поиске при изготовлении рушников, которые они представят на празднике. "Приедут наши друзья из Дагестана, областей Украины, которые, кстати, тоже представят свои рушники", - добавил чиновник. И еще об одном приятном сюрпризе говорят в Александрии. Впервые за много лет фестиваль посетит делегация с далекой Камчатки.

Всех гостей ожидает в субботу на "Купальском поле" увлекательная выставка-ярмарка, участниками которой станут около 800 мастеров из всех областей РБ. Народные умельцы не только представят разнообразную сувенирную продукцию, но и проведут мастер-классы. Здесь же пройдет и выставка-продажа декоративно-прикладного искусства.

А на молодежной террасе "Талака" впервые в истории праздника друзей приглашают на презентацию сразу трех областных вузов. Белорусско-Российский университет, например, планирует удивить танцами роботов. Причем зрители смогут не только восхититься экстравагантными па, но и попробовать себя, сидя у компьютера, в качестве программистов. На молодежной площадке все готово и к финалу республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села".

Вернуться в век современных технологий предложат на фестивале и представители медиахолдингов из Могилева и Бобруйска. Ребята обещают провести мастер-классы по съемке видеороликов и ведению блогов. Здесь же будет работать и молодежный пресс-центр.

Что же касается любителей печатного слова, то им тоже не придется скучать, дают понять организаторы. Для них подготовлена презентация книг популярных и начинающих белорусских писателей. Кроме этого, свои площадки уже обустроили вездесущие реконструкторы, на которых они продемонстрируют предметы солдатского быта и оружие времен минувших баталий.

А на главной сцене фестиваля зрителей ожидает гала-концерт "Песнi маей краiны". Это будет настоящее народное шоу, полагают новостные порталы. Дело в том, что его программу, уточняют они, неделями собирали по заявкам жителей агрогородка Александрия. Съемочная группа одного из телеканалов записывала обращения местных жителей, для которых важно не просто быть зрителями на массовом торжестве, но и чувствовать себя его неотъемлемой частью.

Одной из новинок года станет и премьера мюзикла "Вянок на вадзе", который подготовили художественный руководитель Могилевской филармонии Алена Белоножко и композитор Сергей Темрук. Местные репортеры уже успели заглянуть за кулисы необычного выступления и узнали, в чем же главная идея спектакля. Праздник в Александрии, по представлению Белоножко, имеет благородную цель: возвращаться к национальным традициям. Вот и в мюзикле, уточнила она, "происходит трансформация народного праздника в современную жизнь. Кирмаши, игры и песни - все это было когда-то у наших предков. И сейчас мы продолжаем эту традицию, адаптируя ее под нашу жизнь".

Между прочим, в мюзикле прозвучат более десятка авторских и оригинальных песен, которые дополнены аутентичными белорусскими композициями. Яркая сценография, видеоряд на большом экране, красивая хореография и мелодичный язык - все это поможет зрителям окунуться в атмосферу настоящего народного Купалья, убеждены авторы премьеры.

Традиционно на берегу Днепра будут работать две концертные площадки. На малой сцене в течение всего дня будут проходить тематические концерты, в которых примут участие не только юные областные таланты, но и творческие коллективы Дворца культуры Минского тракторного завода, группа Jazz City Band. Выступят перед участниками фестиваля Олег Газманов и звезды белорусской эстрады, рэпер Серега и народный артист Молдовы Константин Москович. Кстати, впервые в этом году в финальном концерте "Купалья" примет участие президентский оркестр.

Свою лепту в национальное торжество внесет и областная автоинспекция. В агрогородке Александрия по их инициативе будут открыты выставки ретро-автомобилей и современной техники, пройдут флешмобы, а детям позволят даже разукрасить настоящий автомобиль.

Любое торжество, как известно, не обходится без застолья. Поэтому для обслуживания республиканского праздника "Александрия собирает друзей" приглашены более ста субъектов хозяйствования. А для гостей подготовлено более двух тысяч посадочных мест. И все они будут объединены в единый квартал, который растянется почти на полтора километра.

Естественно, что для руководства местных органов власти важнейшим аспектом предстоящего праздника является обеспечение эпидемиологической безопасности как участников "Купалья", так и гостей фестиваля. Этот вопрос, сообщает агентство, тщательно продуман не только на уровне регионов, но и республики в целом.

"Проработаны вопросы водоснабжения, утилизации отходов, работы холодильных аппаратов. Детальная работа проведена и с теми, кто будет обслуживать людей: наличие санитарных книжек, обязательный медосмотр. Для нас важно, чтобы праздник принес не только хорошее настроение, но и был безопасным", - подчеркнула заместитель главного санитарного врача Могилевской области Елена Каминская.