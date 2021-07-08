В мире
08.07.2021 22:11
Текст: Юрий Сизов

КГБ Беларуси проводит операцию по "зачистке радикалов"

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Евгений Одиноков / РИА Новости

Операция по зачистке от радикально настроенных лиц осуществляется в Беларуси, заявил 8 июля в эфире национального телеканала заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Валерий Иванов назначен управляющим делами президента Беларуси

Он дал понять, в частности, что в ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий личности участников, зарегистрированных в деструктивных чатах, уже установлены. "В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц", - уточнил Бычек, слова которого приводит БЕЛТА.

В настоящее время, по его словам, проводятся обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний. "Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому указу президента понесут ответственность", - резюмировал представитель спецслужб.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»