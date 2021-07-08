КГБ Беларуси проводит операцию по "зачистке радикалов"

Операция по зачистке от радикально настроенных лиц осуществляется в Беларуси, заявил 8 июля в эфире национального телеканала заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

Он дал понять, в частности, что в ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий личности участников, зарегистрированных в деструктивных чатах, уже установлены. "В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц", - уточнил Бычек, слова которого приводит БЕЛТА.

В настоящее время, по его словам, проводятся обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний. "Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому указу президента понесут ответственность", - резюмировал представитель спецслужб.