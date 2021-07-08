Киностудия Горького приступила к съемкам сериала "Советский дизайн"

Первые эпизоды документального проекта о созданных в СССР легендарных вещах выйдут этой осенью на YouTube. Всего планируется выпустить 20 эпизодов по 15 минут.

Герои каждой серии - историки, искусствоведы, коллекционеры, а также российские дизайнеры. Среди них директор Московского музея дизайна Александра Санькова, руководитель проекта "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов, художник и модельер Андрей Бартенев, известный промышленный дизайнер Андрей Будько и другие. Режиссер проекта - Игорь Макаров. Он известен как сценарист и режиссер, принимавший участие в создании документального сериала о жизни после пандемии "Новая реальность" - вышел на платформе "КиноПоиск HD".

Фото: Софья Анцупова/ Пресс-служба Киностудии им. М. Горького

"Мы пытаемся осмыслить, что такое советский дизайн для всех нас сегодня, - рассказывает Игорь Макаров. - Каждая серия - это новая икона: железобетонный забор ПО-2 с ромбиками, пластмассовая люстра "под хрусталь" с отваливающимися "висюльками", настенный ковер, под которым выросло несколько поколений. Обязательно будет серия о предметах, которые были спроектированы, но так и не запущены в производство. Например, первый в мире умный дом, оказывается, придумали именно советские дизайнеры в 1980-х годах".

Сериал "Советский дизайн" финансируется в рамках национального проекта "Культура" как победитель конкурса на создание интернет-контента для молодежи, организованного Институтом развития интернета.