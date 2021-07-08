Китай впервые опередил Германию по экспорту продукции машиностроения

Немецкие инженеры-механики лишились титула чемпиона мира по экспорту. В 2020 году Китай впервые стал самым важным поставщиком машин и систем, согласно исследованию Ассоциации немецких машиностроителей (VDMA).

По данным национальных статистических управлений, мировая внешняя торговля оборудованием оценивается примерно в 1,05 триллиона евро в 2020 году. Из-за кризиса объем был почти на десять процентов ниже, чем годом ранее. Доля Китая в международных продажах составила около 165 миллиардов евро или 15,8 процента рынка. Германия, в свою очередь, экспортировала машин и систем на сумму 162 миллиарда евро, что соответствует доле в 15,5 процента. Помимо Германии, другие крупные страны-экспортеры машин и систем, в отличие от Китая, демонстрируют тенденцию к сокращению своей доли в мировой торговле. США по-прежнему занимают третье место с 9,1 процента экспорта продукции машиностроения, за ними следуют Япония с чуть менее 8,6 и Италия с 6,7 процента.

"Таким образом, было лишь вопросом времени, когда Китай станет лидером в торговле иностранным оборудованием", - цитирует Die Welt руководителя отдела внешней торговли VDMA Ульриха Аккермана. По его словам, КНР становится лучше, при этом предлагает на рынке все более сложные продукты. Восстановление экономики в ЕС может способствовать увеличению экспорта машин из Германии в этом году и позволить отрасли вернуться на вершину.

Пандемия дала сильный импульс развитию Китая, поскольку страна очень рано и лишь на короткое время пострадала от коронавируса, в то время как европейский рынок продаж за этот период резко упал, полагают эксперты VDMA.