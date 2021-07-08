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08.07.2021 12:35
Рубрика: Власть

Косачев: У вакцин не должно быть госпринадлежности

Текст: Дмитрий Гончарук
Слова высокопоставленного французского дипломата о российской и китайской вакцинах от коронавируса противоречат интересам как Парижа, так и всего Европейского Союза, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Утром 8 июля в эфире телеканала France 2 государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил о том, что странам ЕС не следует признавать вакцины от SARS-CoV-2, которые произведены в России и Китае.

Фото: AP Photo/Marco Ugarte
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"Его высказывание совершенно точно противоречит интересам граждан той же самой Франции и других государств Европейского Союза, к которым оно, по идее, обращено", - сказал Косачев RT.

По мнению сенатора, у вакцин, как и у любых других медпрепаратов, "не должно быть национальности, не должно быть гражданства, не должно быть государственной принадлежности".

"Они должны быть доступны всему международному сообществу в случае, естественно, подтверждения их действенности и наличия потребности в подобного рода препаратах", - пояснил законодатель.

Проволочки с сертификацией вакцин обусловлены политическими, а не медицинскими причинами, убежден Косачев. Он напомнил, что Москва не раз подтверждала готовность к широкому международному сотрудничеству на эту тему, в том числе передавать технологии по производству необходимых вакцин другим государствам.

"Мы рассчитываем на такой же честный, на такой же ответственный, на такой же гуманный подход и со стороны наших партнеров", - добавил Константин Косачев.

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