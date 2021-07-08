Курс евро впервые с июня поднялся выше 89 рублей

Курс евро поднялся выше 89 рублей, следует из данных Московской биржи. Это максимальные значения с 29 июня, когда курс поднялся выше 89 рублей, но буквально на несколько секунд, а полноценно выше этой отметки он торговался в последний раз 3 июня.

На 15:03 по мск курс евро составил 89,18 руб., что на 1,25% выше по сравнению с закрытием торгов предыдущей сессии. К 15:17 по мск евро замедлил рост, курс составлял 89,02 рубля (+1,06% к закрытию торгов предыдущей сессии).

В то же время курс доллара на 15:23 по мск рос на 0,5% и составлял 75,19 руб. Сегодня он превысил отметку в 75 руб. впервые с 4 мая.

Баррель марки Brent подешевел на 0,31% и торгуется за $73,2 на лондонской бирже. Снижается стоимость и нефти сорта WTI, ее цена опустилась на 0,48% до $71,85 за баррель.