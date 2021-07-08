Кузнецова: Нужен закон о многодетных семьях

Новости

Вышел русский трейлер нового мультфильма Disney "Энканто" 16:51
СМИ: Спонсоры Олимпиады-2020 отменяют все мероприятия 16:50
Володин раскритиковал призыв Франции не признавать российские вакцины 16:45
Минприроды проверит лицензии на право пользования углеводородами 16:40
В Петербурге миллион человек сделали прививки от COVID-19 16:35
Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище 16:33
В Псковской области опровергли фейки о продаже алкоголя привитым 16:26
Минфин опроверг сообщения о росте страховых взносов с зарплат 16:25
Самочувствие Татьяны Москальковой, заболевшей COVID-19, улучшилось 16:18
Ростуризм: На Кубе на самоизоляции остаются только четыре россиянина 16:10
Китай впервые опередил Германию по экспорту продукции машиностроения 16:09
Курс евро впервые с июня поднялся выше 89 рублей 16:08
Запрошено разрешение на исследование на людях субъединичной вакцины от COVID-19 16:03
Путин оценил востребованность онлайн-курсов 16:02
На Ямале два человека выжили после жесткой посадки самолета 15:56
Минсельхоз прогнозирует снижение стоимости вина в России 15:54
Сбербанк запускает льготную ипотеку на индивидуальные дома 15:39
"Иннопром" отправится с роуд-шоу по крупным городам России 15:32
На Ямале пропал с радаров легкомоторный самолет 15:22
Путин назвал доброе сердце залогом достижений в жизни 15:16
Путин успокоил расплакавшегося от волнения школьника 15:15
В Новосибирске водитель Audi насмерть сбил ребенка на самокате 15:14
Скончался народный артист России Михаил Глуз 15:10
В Петербурге фирмы с вакцинированными работниками получат особый статус 15:01
Назван способ остановить распространение штамма "Дельта плюс" 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 16:12
Рубрика: Общество

Кузнецова: Нужен закон о многодетных семьях

Текст: Елена Яковлева
Число многодетных семей в России за последний год выросло на 13 процентов. Сегодня в таких семьях воспитывается каждый пятый ребенок, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. В связи с этим она предложила принять закон о многодетных семьях.

- Сегодня сделан акцент на многодетности. За последний год, несмотря на различные процессы, которые мы наблюдали, число многодетных семей у нас выросло на 13 процентов и почти на 11 процентов - число воспитывающихся в них детей. Сегодня одна пятая всех детей страны, а их 30 миллионов, воспитываются в многодетных семьях, - заявила детский омбудсмен на стратегической сессии по предложениям по поддержке материнства и детства в народную программу "Единой России".

Фото: Александр Корольков
Анна Кузнецова рассказала о летнем отдыхе и школьном питании

Анна Кузнецова считает, что в России должен соблюдаться важный принцип - появление следующего ребенка не должно снижать доход многодетных семей. Поэтому, по ее мнению, необходимо принять закон о многодетных семьях, чтобы их права в разных регионах РФ не отличались, а также был обеспечен минимальный набор мер, на которые имеет гарантии многодетная семья в любом регионе.

Анна Кузнецова также предложила увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты и продлить срок его выплат с полутора до трех лет. По ее мнению, это станет "серьезным подспорьем, особенно в тех регионах, где есть различного рода проблемы".

- На мой взгляд, у мамы всегда должен быть выбор - в садик ребенка отдать, в ясли или остаться с ним дома и воспитывать уже так, как решит мама, - цитирует слова Кузнецовой ТАСС.

Она также предложила снизить пенсионный возраст ухаживающим за детьми бабушкам и сохранять им трудовой стаж, разработав специальную программу пенсионных декретных.

Молодым же семьям, по ее мнению, можно помочь, предусмотрев налоговые льготы для организаций, помогающих молодым семьям в решении жилищных проблем. Государству стоит поддерживать таких работодателей, считает Кузнецова.

Справка "РГ"

6752 рубля составляло минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора, удвоенное с 1 июня 2020 года в связи с пандемией коронавируса. С 1 февраля 2021 года его размер увеличился до 7083 рублей. При этом ежемесячная выплата по уходу за ребенком, которая платится из расчета 40 процентов от среднего заработка, не может превышать 29 600 рублей.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Минобороны опровергли нарушения со стороны российских Су-24 на Балтике
Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище
Суд арестовал мужчину, захватившего банк в Тюмени
Евросоюз предложил России обсудить взаимодействие по вакцинным сертификатам
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным