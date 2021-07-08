Кузнецова: Нужен закон о многодетных семьях

Число многодетных семей в России за последний год выросло на 13 процентов. Сегодня в таких семьях воспитывается каждый пятый ребенок, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. В связи с этим она предложила принять закон о многодетных семьях.

- Сегодня сделан акцент на многодетности. За последний год, несмотря на различные процессы, которые мы наблюдали, число многодетных семей у нас выросло на 13 процентов и почти на 11 процентов - число воспитывающихся в них детей. Сегодня одна пятая всех детей страны, а их 30 миллионов, воспитываются в многодетных семьях, - заявила детский омбудсмен на стратегической сессии по предложениям по поддержке материнства и детства в народную программу "Единой России".

Анна Кузнецова считает, что в России должен соблюдаться важный принцип - появление следующего ребенка не должно снижать доход многодетных семей. Поэтому, по ее мнению, необходимо принять закон о многодетных семьях, чтобы их права в разных регионах РФ не отличались, а также был обеспечен минимальный набор мер, на которые имеет гарантии многодетная семья в любом регионе.

Анна Кузнецова также предложила увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты и продлить срок его выплат с полутора до трех лет. По ее мнению, это станет "серьезным подспорьем, особенно в тех регионах, где есть различного рода проблемы".

- На мой взгляд, у мамы всегда должен быть выбор - в садик ребенка отдать, в ясли или остаться с ним дома и воспитывать уже так, как решит мама, - цитирует слова Кузнецовой ТАСС.

Она также предложила снизить пенсионный возраст ухаживающим за детьми бабушкам и сохранять им трудовой стаж, разработав специальную программу пенсионных декретных.

Молодым же семьям, по ее мнению, можно помочь, предусмотрев налоговые льготы для организаций, помогающих молодым семьям в решении жилищных проблем. Государству стоит поддерживать таких работодателей, считает Кузнецова.

Справка "РГ"

6752 рубля составляло минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора, удвоенное с 1 июня 2020 года в связи с пандемией коронавируса. С 1 февраля 2021 года его размер увеличился до 7083 рублей. При этом ежемесячная выплата по уходу за ребенком, которая платится из расчета 40 процентов от среднего заработка, не может превышать 29 600 рублей.